AB Kıbrıs konferansına gözlemci olmak istiyor

Rum haber ajansı CNA’nın aktardığına göre, Brüksel’de dün başlayan AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısı öncesinde basına konuşan üst düzey bir AB yetkilisi, Birliğin, 2017’de başarısızlıkla sonuçlanan İsviçre’nin Crans Montana kentindeki zirveye ‘gözlemci’ statüsünde katıldığına dikkat çekti ve “AB bir önceki zirvede olduğu gibi Cenevre’de de yer alacaktır” dedi.

AB yetkilisi, Türkiye ve KKTC’nin AB’nin Kıbrıs zirvesine ‘taraflı’ olması nedeniyle katılımına soğuk olduğu yönündeki değerlendirmelere ise, “Kıbrıs sorunu en zor diplomatik problemlerden birisidir, ancak çözüm nasıl olursa olsun, AB içinde bulunan bir adada olacağından, bunun doğal ve mantıklı sonucu olarak, AB müktesebatı gereği, biz de orada olacağız” cevabını verdi. AB’nin zirvede yer alabilmesi için BM Genel Sekreteri Antonio Guterres davette bulunması gerekiyor.

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