95 kişiye karşı 1 kişi! ABD, NATO’ya hayır diyen senatörü konuşuyor

Haberin Devamı

Senato çarşamba günü, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini 95'e 1-1 oyla onaylayan bir kararı onayladı. Hawley tek 'hayır' oyunu kullandı ve Kentucky'den Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul 'mevcut' oyu verdi.

ABD senatosunda yapılan ve 95'e 1 gibi ezici bir çoğunlukla evet oyu alan üyelik değerlendirmesi Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra 'ulusal güvenlik için oluşturulmaya çalışılan ağı destekledi.

Ancak senatodan bir ‘çatlak’ ses çıktı. Hem de hiç beklenmeyecek bir yerden: Cumhuriyetçi Parti’den!





Cumhuriyetçi Parti (GOP) senatörleri, Josh Hawley'nin Finlandiya ve İsveç'i NATO'ya eklemeye karşı çıkışını eleştirdi: 'Sadece müttefiklerimizin yanında durarak Çin'i yenebiliriz'

Haberin Devamı

Ancak Hawley, bir makalesinde NATO'yu genişletmenin ABD'nin Çin'e karşı koyma yeteneğini sınırlayacağını savundu.

Gözden Kaçmasın Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder, Putin ile görüştüğü için ateş altında Haberi görüntüle

Ted Cruz, Hawley'nin 'yanıldığını' söyledi ve Marco Rubio, Hawley'nin noktalarıyla çelişen bir makale yazdı.

Senatör Josh Hawley'in Rusya'nın Ukrayna'yı işgali üzerine yaşadığı tarihi gerilimler arasında Finlandiya ve İsveç'i NATO'ya eklemeye karşı çıkması, Cumhuriyetçi arkadaşlarının bile onun tutumunu eleştirmesine yol açtı.





Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın dış politikaya yönelik 'Önce Amerika' yaklaşımını yansıtan yakın tarihli bir makalesinde Hawley, NATO'yu genişletmenin ABD'yi Avrupa'daki güvenlik taahhütleri açısından çok fazla ‘yayacağını’ iddia etti.

Missouri senatörü, ABD'nin bunun yerine Çin'e meydan okumaya öncelik vermesi gerektiğini söyledi.

Hawley “Çin ve Asya'ya öncelik vermek için Avrupa'da (ve başka yerlerde) daha az şey yapmalıyız” diye yazdı. 'Rusya hâlâ bir tehdit, ancak Çin Komünist Partisi çok daha büyük bir tehdit.”

Ama Texaslı Senatör Ted Cruz, Politico'ya Hawley'nin 'yanıldığını' söyledi.

Haberin Devamı

Cruz, “Çin'i dünyanın geri kalanından çekilerek yenmiyoruz” dedi. “Düşmanlarımıza karşı müttefiklerimizin yanında durarak Çin'i yendik.”

Benzer şekilde, Florida'dan Senatör Marco Rubio, Hawley'in bu konudaki tutumuna karşı bir çürütme işlevi gören bir köşe yazısı makalesi yazdı. Rubio'nun makalesinin başlığı 'Daha güçlü bir NATO, Amerika'nın Komünist Çin tehdidine odaklanmasına izin veriyor.' Oldu.

Gerçekten de, Batı Rusya'ya karşı Ukrayna'yı desteklemeye devam ederken, İskandinav ülkelerini ittifaka eklemek için koridorun her iki tarafında da güçlü bir destek var. Finlandiya ve İsveç, tarihsel olarak tarafsız veya askeri olarak bağlantısız ülkelerdi ve NATO'ya katılma hamleleri, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri saldırısının en önemli sonuçlarından biri olarak duruyor.