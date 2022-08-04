ABD Senatosu Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini ezici çoğunlukla onayladı

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ABD senatosunda yapılan ve 95'e 1 gibi ezici bir çoğunlukla evet oyu alan üyelik değerlendirmesi Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra 'ulusal güvenlik için oluşturulmaya çalışılan ağı destekledi.

ABD Senatosu, çarşamba günü, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine neredeyse oybirliğiyle iki partili onay vererek, batı savunma bloğunun genişlemesini ABD ulusal güvenliği için bir hedef olduğunu vurguladı ve bunu Vladimir Putin için bir hesaplaşma yolu olarak nitelendirdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşına kadar uzun süredir askeri ittifaklardan kaçınan iki Avrupa ülkesinin adaylığına verilen 95'e 1 oyla, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün ve onun 73 yıllık ortak savunma paktının genişletilmesi yönünde önemli bir adım atıldı.

Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'daki demokratik müttefikler ve Ukrayna'ya küresel ekonomik ve maddi destek sağlayan başlıca oyuncu olan Joe Biden, daha önce askeri olmayan iki kuzey Avrupa ülkesi için ‘hızlı’ bir giriş istedi.

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NATO’ya katılım için tüm üye ülkelerden onay gerekiyor.

Finlandiya ve İsveç şu anda 30 onay almış durumda.

Finlandiya ve İsveç'in adaylıkları, başvurudan bu yana geçen yaklaşık üç ay içinde NATO üyesi ülkelerin yarısından fazlasının onayını aldı.

Minnesota Demokrat Senatör Amy Klobuchar, oylamadan önce, "Bu, dünyanın dört bir yanındaki özgür demokrasilerin ele geçirilmeye hazır olduğuna inanan tiranlara bir uyarı atışı gönderiyor" dedi.