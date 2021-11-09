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89 kişide görüldü: Hindistan'da yeni salgın alarmı!

#Hindistan#Zika Virüsü#Salgın
89 kişide görüldü: Hindistanda yeni salgın alarmı

Hindistan'da 89 kişide Zika virüsü tespit edildi. Yetkililer çok kolay yayıldığı için salgın oluşturma riski taşıyan virüs için harekete geçti.

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Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletindeki Kanpur şehrinde 89 kişide Zika virüsüne rastlandı.

BBC'nin haberine göre, Kanpur'daki sağlık görevlisi Dr. Nepal Singh, bölgedeki vakalarda artış olduğunu belirterek şehirde 17'si çocuk 89 kişinin Zika virüsü testinin pozitif çıktığını kaydetti.

Singh, salgının yayılmasını kontrol altına almak için ekipler oluşturduklarını aktardı.

Uttar Pradesh eyaletinin Başbakanı Yogi Adityanath, enfeksiyonun şehirde "hızla yayıldığını" ifade ederek yetkililere temizlik çalışmalarını hızlandırmaları talimatını verdi.

Bölgedeki sağlık yetkilileri, Kanpur şehrinde ilk vakanın 23 Ekim'de tespit edildiğini ve vakaların o zamandan beri arttığını belirtti.

ZİKA VİRÜSÜ

Zika virüsü, insanlara enfekte "Aedes aegypti" türü sivrisineğin sokmasıyla bulaşıyor.

Sivrisinek sokması dışında kan ve cinsel ilişki yoluyla da bulaştığı ortaya çıkan Zika virüsüne, ilk kez 1947'de Uganda'nın Zika ormanlarındaki maymunlarda rastlanmıştı.

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Zika virüsünün, hamilelere bulaşması halinde, bebeklerde nörogelişimsel bozukluğu ifade eden mikrosefaliye neden olduğu düşünülüyor.

Ateş, gözlerde kızarma, kusma, döküntü, baş, kas ve eklem ağrısı gibi belirtiler gösteren hastalığın, özgün bir tedavisi ve önleyici aşısı bulunmuyor.

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#Hindistan#Zika Virüsü#Salgın

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