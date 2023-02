7 yaşındaki kız çocuğu enkaz altındaki kardeşini böyle korudu! 'Bizi çıkarın istediğiniz her şeyi yaparım'

Haberin Devamı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ciddi tahribata yol açtığı Suriye'nin İdlib, Halep, Hama, Lazkiye ve Tartus illerinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.



Ülkeden yapılan son resmi açıklamaya göre can kaybı 1730'un üzerine yaralı sayısı da 2850'ye çıktı. Yetkililer arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.



Ekipler dondurucu soğukta insanları kurtarmak için yarışırken enkaz altında kalan ve yanındaki küçük kardeşini korumaya çalışan 7 yaşındaki Suriyeli bir kız çocuğunun görüntüleri ortaya çıktı.



ENKAZIN ALTINDA KARDEŞİNİ ELİYLE KORUDU



Görüntülerde iki kardeşin yıkılmış bir bina enkazında sıkışıp kaldığı ve kendilerini kurtarmaya çalışan ekiplerle konuştuğu görülüyor.



Adının Meryem olduğu öğrenilen kız çocuğu kardeşi Ilaaf'a zarar gelmemesi için elini onun başına koyarak korumaya çalışıyor ve sık sık kardeşinin saçlarını okşayarak onu sakinleştirmeye çalışıyor.



"BİZİ BURADAN ÇIKARIN İSTEDİĞİNİZ HER ŞEYİ YAPARIM"



New York Post gazetesinde yer alan habere göre, Meryem kendini kurtarmaya çalışan ekiplere, 'Bizi buradan çıkarırsanız istediğiniz her şeyi yaparım' diyor.



Kurtarma ekibi ona böyle bir şeye gerek olmadığını söyleyince küçük kız ısrarlı bir şekilde cevap veriyor, "Hayır, hayır. Ne isterseniz yapacağım"



Endless admiration for this brave girl.pic.twitter.com/anliOTBsy1 — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) February 8, 2023



DSÖ BAŞKANI PAYLAŞTI: SONSUZ BİR HAYRANLIK DUYUYORUM



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus küçük kızın görüntülerini paylaşarak 'Bu cesur kıza sonsuz bir hayranlık duyuyorum' dedi.



Birleşmiş Milletler temsilcisi Mohamad Safa da aynı görüntüleri paylaşarak "Kardeşini korumak için elini onun başına koyan küçük kız görünen o ki başarmış." dedi.



36 SAAT ENKAZ ALTINDA KALDILAR



Sosyal medyaya düşen bir başka videoda iki küçük çocuğun enkaz altından çıkarıldığı ve ve battaniyelere sarılarak hastaneye götürüldüğü görüldü.



Çocukların babası Mustafa Zuhir Al-Sayed, 7.8 büyüklüğünde yıkıcı deprem meydana geldiğinde kendisi, eşi ve üç çocuğunun evde uyuduğunu belirtti vededi.Küçük Meryem'in cesareti ve kurtuluş hikayesi sosyal medyada kısa süre içinde viral hale geldi ve Suriye için umudun simgesi oldu.Suriye’nin kuzeybatısında arama-kurtarma çalışmalarına devam eden Beyaz Baretliler sivil toplum kuruluşu, depremlerin 4'üncü gününde yıkıntılardan hala ses geldiğini duyurdu. Beyaz Baretliler, yaşamını yitirenlerin sayısının 1.900’ü, yaralıların sayısının ise 2 bin 950’yi geçtiğini kaydetti. Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'den Suriye'ye bir sınır kapısının açık olduğunu, iki kapı açmak için çalışıldığını ifade etti.Suriye’nin depremden en fazla etkilenen kuzeybatısındaki İdlib ve Halep bölgelerinde arama-kurtarma çalışmalarına devam eden Beyaz Baretliler sivil toplum kuruluşu, bugün enkazdan hala yaşam seslerini duyduklarını belirtti. Açıklamada Suriye’de yaşamını yitirenlerin sayısının 1.900’ü, yaralıların sayısının ise 2 bin 950’yi geçtiği ifade edildi.Öte yandan Suriye’ye yapılan ve yapılacak olan uluslararası insani yardım konusunda bir sınır kapısının açık olduğunu belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iki tane daha kapının açılması için çalışma yaptıklarını ifade ederek “Bu, insani bir durum olduğu için siyasi bir durum değil. Dolayısıyla Suriye rejiminin de kontrol ettiği noktalardan bu kapıların açılması için çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.