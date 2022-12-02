65 yıllık gizem çözüldü... 'Kutudaki çocuk'un kimliği sonunda belirlendi!

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'Kutudaki çocuk' adıyla bilinen Amerika'nın meçhul çocuğunun artık bir ismi var. Ülkenin en büyük gizemlerinden biri olan dava 65 yıl sonra nihayet çözüldü.



Kimliği yıllardır belirlenemeyen çocuğun mezar taşında bir isim bulunmuyor/AP

YOLUN KENARINDA KARTON BİR KUTUDA BULUNDU

25 Şubat 1957'de ABD'nin Philadelphia eyaletinde yaşının 3 ila 7 arasında olduğu düşünülen bir çocuğun cansız beden Susquehanna Yolu'nun kenarında bir karton kutu içinde bulundu.

SAÇLARI VE TIRNAKLARI KESİLMİŞTİ, VÜCUDUNDA KORKUNÇ YARALAR VARDI

Çocuk çıplaktı ve korkunç bir şekilde dövülmüştü. Ölmeden önce vücuduna çok ciddi darbeler almış olsa da yakın zamanda saçları ve tırnakları kesilmişti. Süt dişleri sağlamdı ve görünüşe göre hiç dişçiye gitmemişti.



Vücudunda cerrahi kesiklere benzeyen birkaç küçük yara izi vardı. Polis temiz ve bakımlı bulunan cansız bedeni incelediğinde küçük çocuğun yetersiz beslendiğini keşfetti.



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Çocuğun fotoğrafları gazetelerde yayınlandı, vitrinlere asıldı, elektrik faturalarıyla birlikte postalandı. Tüm yetimhaneler ve çocuk bakım kurumları kontrol edildi ancak hiç bir şey bulunamadı.



Kmliği yıllarca belirlenemeyen 'Kutudaki çocuk' Philadelphia Polis Departmanı tarihinde en uzun süreli araştırılan cinayet olarak tarihe geçti.



Geçen yıllar içinde çocuğun kimliği bir şehir efsanesi haline geldi ve ortaya sayısız iddia atıldı.Ancak beklenen haber tam 65 yıl sonra geldi

Çocuğun kalıntılarını 2019 yılında Ivy Hill Mezarlığı'ndan çıkaran Philadelphia Polis Departmanı 30 Kasım 2022'de çapraz DNA analizi ile çocuğun kimliği ve soy ağacını belirlediklerini duyurdu.

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Yetkililer önümüzdeki hafta vakayla ilgili geniş bir açıklama yapacak.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Ivy Hill Mezarlığı çalışanı Linda Tamburri, çocuğun cenazesi 1998'de oraya aktarıldığından beri mezar taşının üzerinde bir isim olmasını istediğini belirterek gözyaşlarına boğuldu.

