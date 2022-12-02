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ABD'de 2. George Floyd vakası! Hastane güvenliği ölüme sürükledi...

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#Abd#Hastane#Kavga
ABDde 2. George Floyd vakası Hastane güvenliği ölüme sürükledi...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2022 12:18

Bir hastanede yaşanan ve güvelik kamerası görüntüleri ile ortaya çıkan olan olay ABD'yi adeta sarstı. 'George Floyd' trajedisine benzeyen olayda 36 yaşındaki talihsiz adam hayatını kaybetti, karısı adalet peşine düştü ve hastaneye dava açtı.

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ABD'nin Colarado eyaletinde yaşayan, 36 yaşındaki Mathew Haskel Jones,21 Şubat 2021'de ayak ağrısı şikayetiyle ambulansla Pueblo'daki Centura St. Mary-Corwin Hastanesine götürüldü ancak bir daha evine dönemedi.

GEORGE FLOYD OLAYINA BENZETİLDİ, KARISI DAVA AÇTI

Talihsiz adamın hastane lobisindeki ölümü ABD'yi sarsan 'George Floyd' olayına benzetildi. Mathew'ın yaslı karısı korkunç olayın örtbas edilmeye çalışıldığını öne sürerek hastaneye dava açtı.

HASTANE PERSONELİNİN KENDİSİNİ ÖLDÜRMESİNDEN KORKUYORU

ABD basının bugün geniş yer verdiği habere göre, Jones hastaneye girdi ancak acil servis görevlilerinin kendine önerdiği tedaviyi reddederek dışarı çıktı.

Hastane görevlilerinden birisi adamın asansöre binmeden önce bir süre acil servisin lobisinde beklediğini ve ona verilen 'bir şeyden' şikayet ettiğini anlattı. Adam hastane personelinin kendisini öldürmesinden endişe ediyordu.

ABDde 2. George Floyd vakası Hastane güvenliği ölüme sürükledi...

GÜVENLİK GÖRÜNTÜLERİ POLİSİN DEDİĞİNDEN FARKLI BİR TABLO ORTAYA KOYDU

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Polis soruşturması adamın telaşlı ve terli göründüğünü, kendisinden alanı terk etmesi istendiğinde bunu reddedip, öfkeyle duvardaki telefonu söktüğünü iddia ediyor.

Ancak lobiden alınan güvenlik görüntüleri söylenenin tam tersi bir tablo ortaya koyuyor.

ABDde 2. George Floyd vakası Hastane güvenliği ölüme sürükledi...

"NEFES ALAMIYORUM" DİYE BAĞIRMIŞ

Güvenlik kamerası görüntülerinde, hastanenin 4 güvenlik görevlisinin adamı yere attığı, daha sonra üzerine bastırdıkları ve Jones'un nefessiz kaldığı görülüyor.

o sırada lobide olan bir hemşire yerdeki adamın 'nefes alamıyorum' dediğini duyunca yardım etmek istedi ancak tüm itirazlarına rağmen güvenlik görevlileri onu bırakmadı.

ABDde 2. George Floyd vakası Hastane güvenliği ölüme sürükledi...

Hemşire daha sonra polise verdiği yeminli ifadede güvenlik görevlilerinden birinin 'ne yaptığını bildiğini' söylediğini ve onu dinlemediğini belirtti.

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KOMAYA GİRDİ, 8 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ

Jones ve güvenlik görevlilerinin yaşadığı şiddetli arbede sırasında talihsiz adamın midesi üzerinde düştüğü iddia ediliyor. Kurtulmak için uzunca bir süre mücadele veren Jones, bir süre sonra kendini kaybetti ve bayıldı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde lobiye yaşam destek makinesi ve tekerlekli yatak getirildiği görülüyor.

ABDde 2. George Floyd vakası Hastane güvenliği ölüme sürükledi...

Jones bayıldıktan sonra devreye tıbbi personel girdi. Kalp masajı yapılan ve acil servise yatırılan adam komaya girdi ve sekiz gün sonra 18 Şubat 2021'de hayatını kaybetti

ADLİ TIP 'CİNAYET' DEDİ ANCAK...

Adli Tıp, Jones'un beyninin fiziksel kısıtlama nedeni ile oksijenden mahrum kaldığını ve adamın meydana gelen anoksik beyin hasarından öldüğünü belirterek söz konusu ölümü bir 'cinayet' olarak tanımladı

ABDde 2. George Floyd vakası Hastane güvenliği ölüme sürükledi...

Dört güvenlik görevlisi Anthony Virant, Anthony Ruff, Drake Castro ve Randy Vialpando,ihmal ve adam öldürmekle suçlandı ancak Pueblo Bölge Savcısı Jeff Chotner yeterli kanıt olmadığı gerekçesiyle Ağustos ayında suçlamaları düşürdü.
ABDde 2. George Floyd vakası Hastane güvenliği ölüme sürükledi...

Hastane güvenlik görevlilieri

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HASTANE ÖRTBAS ETMEYE ÇALIŞMIŞ

Hayatını kaybeden adamın karısı Dedra Jones, hastaneye gittiğinde ona kocasının tek başına durduğu bir sırada kalp krizi geçirip yere yığıldığını söylendi.

Ancak bir kaç gün sonra kocasının eşyalarının kaybolduğunu fark edip Pueblo polisini arayan kadın, kocası ve güvenlik görevlilerinin kavga ettiğini öğrendi.

Güvenlik görevlilerini durdurmaya çalışan hemşire Betty Webber da olay sonrası hastane yönetiminin kendisine disiplin cezası verdiğini açıkladı.

ABDde 2. George Floyd vakası Hastane güvenliği ölüme sürükledi...

"BİRİLERİNİN HESAP VERMESİ GEREKİYOR"

Dedra, davanın kocasının ölümü için 'adalet' getirmesini umduğunu belirtti ve 'birilerinin hesap vermesi gerekiyor' dedi.

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