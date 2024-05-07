5 yıl sonra ilk kez Avrupa’da... Çin lideri Şi Macron’a gitti

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Pekin ve Paris arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 60’ıncı yılında gerçekleşen ziyaret öncesi Fransız lider, üçlü toplantı öncesi Çin ile Ukrayna da dahil olmak üzere ‘büyük krizlerin’ koordinasyonun çok önemli ve belirleyici olduğunu söylerken Avrupa’nın geleceğinin Çin ile ilişkileri dengeli bir şekilde geliştirme yeteneklerine bağlı olduğunu aktardı. Leyen ise Avrupa ile Çin arasındaki ticarette ‘herkes için adil kurallar” olması gerektiğini vurguladı. France24 kanalı, Şi’nin Fransa ziyaretini, Pekin yönetiminin Macron’u Avrupa’nın tek büyük lideri olarak gördüğünün bir işareti olduğunu öne sürdü.

KONFÜÇYÜSLÜ MESAJ

Şi, Fransız Le Figaro gazetesi için kaleme aldığı makalede Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin yol açtığı çatışmayı çözmenin yollarını bulmak için uluslararası toplumla birlikte çalışmak istediğini dile getirirken ülkesinin ne savaşın içinde ne de tarafı olduğunun altını çizdi. Cinping makalesinde, Çinli düşünür Konfüçyüs’ün “Gerçek ahlaki dürüstlüğe sahip kişi, hem dost canlısı hem de ilkelerinden taviz vermeyen, önyargısız, taraf tutmadan bağımsız olan kişidir” sözüne atıf yaparak iki ülkenin bağımsızlığa büyük değer verdiğini ifade etti.

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BELGRAD VE BUDAPEŞTE

Konfüçyüs’e olan ilgisi bilinen Macron, Cinping’e 2019’daki son Paris ziyareti sırasında 1688’de Fransa’da yayınlanan ‘Konfüçyüs’ün Konuşmalarına Giriş’ adlı kitabın orijinal Fransızca baskısını hediye etmiş, Çinli filozofun Fransız düşünürler Montesquieu ve Voltaire’in felsefelerine ilham verdiğini söylemişti. Çin lideri Şi’nin, Fransa ziyareti sonrasında başka bir Batı Avrupa ülkesine geçmeden Sırbistan ve Macaristan’ı ziyaret ederek Avrupa turunu tamamlaması bekleniyor.