×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

5 cami UNESCO listesinde

Güncelleme Tarihi:

#UNESCO#Cami#Mehmet Nuri Ersoy
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2023 07:00

45'inci UNESCO Dünya Miras Komitesi toplantısında, Konya’nın Beyşehir Eşrefoğlu Camisi, Eskişehir'in Sivrihisar Ulu Camisi, Kastamonu Kasaba köyünün Mahmut Bey Camisi ile Ankara'nın Ahi Şerefeddin (Arslanhane) Camisi ve Afyonkarahisar Ulu Cami, Dünya Mirası Listesi’ne alındı.

Haberin Devamı

Tarihi camiler, Türkiye’nin Dünya Mirası Listesi’ndeki ilk seri kültürel varlıkları da oldu. 

‘YENİ MÜJDE’ DİYE DUYURDU

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni bir müjde daha. UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne kültürel varlıklarımızı ilk kez seri olarak kaydettirdik. Gordion’un ardından Anadolu’nun ortaçağdan günümüze uzanan ahşap direkli ve kirişli camileri de dünya mirası oldu. Böylece listedeki kültür varlığı sayımızı da 21’e yükselttik. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

ORTAÇAĞ’DAN GÜNÜMÜZE

- Ortaçağdan günümüze ulaşan ve ahşap oymalarıyla öne çıkan camiler Anadolu yaşantısını yansıtıyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#UNESCO#Cami#Mehmet Nuri Ersoy

BAKMADAN GEÇME!