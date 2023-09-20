5 cami UNESCO listesinde

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Tarihi camiler, Türkiye’nin Dünya Mirası Listesi’ndeki ilk seri kültürel varlıkları da oldu.

‘YENİ MÜJDE’ DİYE DUYURDU

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni bir müjde daha. UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne kültürel varlıklarımızı ilk kez seri olarak kaydettirdik. Gordion’un ardından Anadolu’nun ortaçağdan günümüze uzanan ahşap direkli ve kirişli camileri de dünya mirası oldu. Böylece listedeki kültür varlığı sayımızı da 21’e yükselttik. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

ORTAÇAĞ’DAN GÜNÜMÜZE

- Ortaçağdan günümüze ulaşan ve ahşap oymalarıyla öne çıkan camiler Anadolu yaşantısını yansıtıyor.