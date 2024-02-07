4 yıl boyunca kocasının cansız bedeni ile uyudu, gizli ritüeller gerçekleştirdi!

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Rus polisi dört çocuk annesi bir kadının yaklaşık dört yıl boyunca kocasının mumyalanmış cesediyle uyuduğunu ve eski bir Mısır tanrısından esinlenerek garip ritüeller gerçekleştirdiğini ortaya çıkardı.

Rus basınında yer alan haberlere göre, kimliği sadece Svetlana olarak açıklanan 50 yaşındaki kadın, ölmüş kocasının kalıntılarıyla aynı yatağı paylaştı ve çocuklarının bu durumdan herhangi birine bahsetmesini yasakladı.

4 SAAT YERDE HAREKETSİZ YATAN KOCASININ NUMARA YAPTIĞINI DÜŞÜNDÜ

Haber sitesi 78.ru, ismi Vladimir olarak açıklanan adamın 2020 yılında 49 yaşındayken hayatını kaybettiğini yazdı.

Aralık ayında aile içi bir tartışma sırasında fenalaşarak yere yığılan adam Leningrad bölgesinde yer alan Starosiverskaya köyündeki evinde hayatını kaybetti.

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Öfkeli kadın, kocasının numara yaptığını düşünerek dört saat boyunca yerde hareketsiz yatmasına aldırış etmedi, ta ki çiftin en büyük kızı babasında bir sorun olduğunu anlayana kadar...



Evin içinden gelen görüntüler sosyal medyaya düştü

Kocasının hayatını kaybettiğini anlayan kadın, adamın cansız bedenini battaniyeye sarıp yatak odasına kaldırdı ve çocuklarını tehdit ederek bu konu hakkında kimse ile konuşmamalarını istedi.

Rus yayın organı 47news.ru, Svetlana'nın kocasının arkadaşlarına ve yakın çevresine adamın Tibet'e giderek alternatif bir tedavi gördüğünü söylediğini yazdı.

SOSYAL HİZMETLERİN YAPTIĞI ZİYARET ORTAYA ÇIKARDI

Tuhaf olay, sosyal hizmet görevlilerinin ailenin çocuklarının durumunu kontrol etmek için eve yaptıkları ziyaret ile ortaya çıktı.

Görevliler aileyi 2021 yılından bu yana birkaç kez ziyaret etmiş ancak daha önce babanın adeta mumyaya dönmüş bedenini fark etmemişlerdi.

KOCASININ CESEDİNİ KORUMAK İÇİN RİTÜELLER YAPMIŞ

Yetkililerin durumu bildirmesi üzerine olaya polis müdahale etti. Leningrad bölgesi Soruşturma Komitesi'ne göre adamın cesedinde cinayete işaret edecek herhangi bir travma izine rastlanmadı.

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Evde yapılan aramada ise tarot kartları, muskalar ve hayvan kafatası resimleri gibi nesneler bulundu. Ayrıca odalardan biri, antik Mısır mitolojisine göre ölüm ve cenaze tanrısı olan Anubis için bir tapınak haline getirilmişti

Kadının kocasını toprağa vermek yerine cesedini korumaya yardımcı olacak ritüeller gerçekleştirdiği düşünülüyor.



Rus basınında yer alan bilgilere göre Vladimir ölmeden önce ayaklarıyla ilgili sorunlar yaşıyordu. Dışarda ayakkabı giymeyi reddeden adam dondurucu havalarda bile sürekli terlikle geziyordu.

Svetlana ise şizofreniye genetik yatkınlığı olduğu için uzun süredir psikiyatrik gözlem altındaydı. Yarı zamanlı olarak veterinerlik yapan kadın evinin bahçesinde hayvanları tedavi ediyordu.

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ÇOCUKLAR KORUMA ALTINA ALINDI

Evindeki korkunç keşfin ardından kadın akıl sağlığı değerlendirmesi için bir hastaneye götürüldü, çocuklar ise koruma altına alındı. Soruşturma Komitesi davayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.