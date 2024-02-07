Irkçı lider Wilders'ın başbakan olma ümitleri suya düştü! Hayatının şokunu yaşadı: "Büyük bir hayal kırılığı"

Haberin Devamı

Aşırı sağcı ve İslam karşıtı fikirleriyle tanınan Geert Wilders liderliğindeki Özgürlük Partisi (PVV) 22 Kasım'da Hollanda'da gerçekleşen genel seçimlerde beklenmedik bir zafere imza atmış ve parlamentodaki 150 sandalyeden 37’sini kazanmıştı.

NSC MÜZAKERELERDEN ÇEKİLDİ, BAŞBAKAN OLMA HAYALLERİ SUYA DÜŞTÜ

Avrupa'da şok etkisi yaratan seçimler sonrası Wilders başbakanlık için en güçlü aday haline gelse de dün gerçekleştirilen koalisyon görüşmelerinin ardından Wilders'ın başbakan olma ümitleri suya düşmüş gibi görünüyor.

İlk kez katıldığı seçimi, 20 milletvekili ile dördüncü sırada tamamlayan ve bir anda kilit bir noktaya yerleşen merkez sağcı NSC lideri Pieter Omtzigt'in müzakerelerden çekilmesi ittifak çabalarını zora soktu.



Yeni Sosyal Sözleşme Partisi (NSC) lideri Pieter Omtzigt

Haberin Devamı

"BÜYÜK BİR HAYAL KIRIKLIĞI, HİÇ ANLAMIYORUM"

Wilders Omtzigt'in çekilme kararını "inanılmaz derecede büyük bir hayal kırıklığı" olarak nitelendirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Wilders, "Hollanda bu kabineyi istiyor ve Pieter Omtzigt görüşmeler devam ederken havlu atıyor. Bunu hiç anlamıyorum" ifadelerini kullandı.

"BOŞ VAATLER VERMEK İSTEMİYORUZ"

Hollanda medyası "farklı siyaset yapma" sözüyle seçime giren NSC'nin kamu maliyesi ile ilgili brifingler karşısında şoke olduğunu öne sürerken, Pieter Omtzigt sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada PVV ve NSC'nin önümüzdeki yıllar için "farklı mali beklentileri" olduğunu vurguladı ve ekledi;

"NSC hiçbir koşul altında Hollanda halkına tutulamayacak boş vaatler vermek istemiyor. Gökyüzünde şatolarla sosyal güvenlik inşa edemezsiniz"



"TAM BİR SÜRPRİZ"

Koalisyon masasındaki bir diğer parti olan Çiftçi Vatandaş Haraketi (BBB) lideri Caroline van der Plas görüşmelerin çökmesini "tam bir sürpriz" olarak nitelendirdi ve şimdiye kadar yapıcı bir şekilde ilerlediklerini belirtti.

Haberin Devamı

ŞİMDİ NE OLACAK? WİLDERS'IN NSC OLMADAN ŞANSI YOK

Wilders'in hükümeti kuramaması halinde diğer partiler ittifak arayışına girebilir. Hiçbir parti koalisyon kurmak için anlaşamazsa, yeni bir seçim çağrısı yapılabilir.

Omtzigt sosyal medyadan yaptığı açıklamada masada kalan üç partiden oluşacak bir azınlık hükümetini desteklemeye istekli olduğunu söyledi.

Aşırı sağcı siyasetçi Wilders, "eninde sonunda Hollanda'nın başbakanı olacağını" söylese de İngiliz Guardian gazetesi NSC olmadan Wilders'in çoğunluk hükümeti kurma şansının olmadığını belirtiyor.



Haberin Devamı

NSC lideri Pieter Omtzigt, koalisyon için “anayasaya aykırı” olarak nitelendirdiği camilerin kapatılması ve Kuran’ın yasaklanması gibi radikal vaatlerin askıya alınmasını istemiş ve Wilders'a 'samimiyetini kanıtla' çağrısında bulunmuştu.

Wilders bu talep üzerine geri adım atmış ve daha önce temsilciler meclisine sunduğu “Hollanda’da İslam’ın yasaklanması” ve çifte vatandaşlığı bulunanlara seçme ve seçilme hakkı verilmemesine ilişkin yasa tasarılarını geri çekmişti.