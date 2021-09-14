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Dünya
AA
Haber Giriş: 14.09.2021 - 00:02 | Son Güncelleme:

4 gündür kayıptı! Ünlü oyuncudan haber var

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4 gündür kayıptı! Ünlü oyuncudan haber var

ABD'nin Los Angeles şehrinde kaybolan ve 4 gündür kendisinden haber alınamayan İngiliz aktris Tanya Fear'ın sağ bulunduğu bildirildi. Tanya Fear'ın bulunması için yakınları ve hayranları tarafından sosyal medyada kampanya başlatılmıştı.

Los Angeles Polis Departmanı, Fear'ın bulunduğunu doğruladı ve oyuncunun duruma ilişkin ailesine bilgi verildiğini aktardı.
Öte yandan polis departmanı, oyuncunun ortadan kaybolmasıyla bağlantılı hiçbir suç faaliyeti bulunmadığını belirtti ancak konuya ilişkin detay paylaşmadı.

9 EYLÜL'DEN BU YANA HABER ALINAMAMIŞTI

2018'de "Doctor Who" dizindeki rolüyle tanınan ve birkaç aydır Los Angeles'ta bulunan 31 yaşındaki Fear'dan arkadaşları ve ailesi, 9 Eylül'den bu yana haber alamadıklarını duyurmuştu. Los Angeles Polis Departmanı da Fear için 9 Eylül'de kayıp ihbarı yapıldığını doğrulamıştı. Tanya Fear'ın bulunması için yakınları ve hayranları tarafından sosyal medyada kampanya başlatılmıştı.


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