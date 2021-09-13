Doktor Who dizisinde rol alan Tanya Fear dÃ¶rt gÃ¼ndÃ¼r kayÄ±p: GenÃ§ oyuncudan haber alÄ±namÄ±yor

AÄ°LESÄ° VE YAKINLARI KAYIP Ä°LANI VERDÄ°

Fear ile iletiÅŸime geÃ§mek iÃ§in her yolu deneyen ailesi ve yakÄ±nlarÄ± hiÃ§bir sonuÃ§ alamayÄ±nca Ã§areyi polise baÅŸvurmakta buldu. YakÄ±nlarÄ± Tanya Fear ile en son 9 EylÃ¼l'de haberleÅŸtiklerini ve o gÃ¼nden bu yana oyuncudan hiÃ§bir haber alÄ±namadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

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EN SON 9 EYLÃœL'DE MENAJERÄ°YLE KONUÅžMUÅž

Tanya Fear'Ä±n menajeri Alex Cole, dÃ¼n Today'e, genÃ§ oyuncunun kayÄ±p olduÄŸu bilgisini doÄŸrulayarak "Onunla en son sekiz gÃ¼n Ã¶nce iÅŸ hakkÄ±nda konuÅŸtuk. O zaman iyiydi" dedi. Menajeri Cole, genÃ§ oyuncunun kayÄ±plara karÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n kendisi iÃ§in bir ÅŸok olduÄŸunu belirtti. Cole, Fear'Ä±n bir sÃ¼redir Hollywood'da yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek "Son birkaÃ§ aydÄ±r stand up gÃ¶sterileri Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordu. Onun iÃ§in iÅŸler iyi gidiyordu" diye konuÅŸtu.

Â SOSYAL MEDYA ÃœZERÄ°NDEN KAMPANYA BAÅžLATILDI

Tanya Fear'Ä±n arkadaÅŸlarÄ± da sosyal medya Ã¼zerinden genÃ§ oyuncuyu arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ±. #FindTanyaFear (Tanya Fear'Ä± bulun) etiketini kullanan arkadaÅŸlarÄ± Fear'dan bir haber almaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Yazar Bolu Babalola da Twitter hesabÄ±ndan bir paylaÅŸÄ±m yaparak "ArkadaÅŸÄ±m Tanya, Los Angeles Hollywood'da kayboldu. O 9 EylÃ¼l 2021'den bu yana kayÄ±p" yazarak arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na destek verdi.



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YILDIZI YENÄ° PARLIYORDU

YÄ±ldÄ±zÄ± yeni yeni parlamaya baÅŸlayan Tanya Fear, Doctor Who adlÄ± dizideki Dr: Jade McIntyre rolÃ¼yle dikkat Ã§ekti. Spotless, A Moving Image ve Kick Ass 2 de Fear'Ä±n rol aldÄ±ÄŸÄ± yapÄ±mlar arasÄ±nda.

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