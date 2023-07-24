36 derecede sandık kuyruğu

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Anketler, iklim krizinden en kötü etkilenen bölgedeki ülkede, iklim politikaları karşıtı aşırı sağcı Vox’un koalisyon ortağı olacağına işaret ediyor.48 milyon nüfuslu İspanya’da halk dün, 36 derece sıcakta sandığa gitti. 37.5 milyon seçmenin bulunduğu ülkede, aşırı sıcaklar ve tatil dönemi olması nedeniyle oylamaya katılımın düşmesi beklense de İspanya İçişleri Bakanlığı, sandığa gidenlerin oranını yüzde 69 olarak açıkladı. 2019’da gerçekleşen bir önceki seçimlerde katılım yüzde 66’da kalmıştı. Pek çok seçmen, sandığa gitmek için sıcaklığın düştüğü akşam saatlerini tercih etti, oy kullanma salonlarında vantilatörler aralıksız çalıştırıldı.

Resmi olmayan ilk sonuçlara göre sandıkların yüzde 70’i açılmışken, muhafazakâr Halk Partisi (PP), mevcut Başbakan Pedro Sanchez’in Sosyalistler’inden az farkla öndeydi. Seçim öncesi yapılan son Anketler, PP’nin yarışı birinci bitireceğine işaret ediyordu.

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FRANCO’DAN BERİ BİR İLK

Hiçbir partinin tek başına iktidar kurmak için gereken 176 sayısına ulaşması beklenmezken, Halk Partisi’nin aşırı sağ Vox ile koalisyon ortaklığı yapacağı öngörülüyor. Eğer bu senaryo gerçekleşirse, 1975’te sona eren Franco diktatörlüğünden beri ilk kez aşırı sağ, iktidar ortağı olacak. Göçmenlik ve kadın hakları karşıtı Vox, Avrupa çapındaki aşırı sağ partilerin yükselme eğiliminin bir parçası. Yakın dönemdeki seçimlerde İtalya, Finlandiya ve İsveç’te aşırı sağ partiler iktidar ortağı oldular.

Sıcak havada oy kullanmayı bekleyenler, seçmen kâğıtlarını yelpaze gibi kullanarak serinlemeye çalıştı.

BOĞA GÜREŞİNE DEVAM MI

Boğa güreşi gibi tartışmalı gelenekleri savunan Vox, iklim politikalarına da karşı çıkıyor. Kampanyası boyunca solcu ve ılımlı seçmenleri bir araya getirmeye uğraşan Sanchez, ülkeyi azınlık hükümeti ile yönetiyordu. Seçim sonrası yeni hükümetin kurulmasının haftalar sürebileceği değerlendiriliyor.