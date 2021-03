Kültür mirası bir mumya mı, kusursuz cinayet mi? Film gibi bir hikaye...

TikTok son yılların en popüler sosyal medya mecralarının başında geliyor. Bu popülerlik sayesinde yakın zamanda TikTok kaynaklı birçok ilginç de haber dünya basınında gündem oldu. Ancak bu haberlerin hiçbiri birazdan okuyacaklarınız kadar tüyler ürpertici değildi.

Her şey Ekim 2000'de başladı. Bir cinayet soruşturması yürüten Pakistanlı yetkililer, Karaçi şehrinde bir mumyanın karaborsada 11 milyon dolara satışa çıkarıldığını öğrendi. Mumyayı satan kişi Ali Ekber isimli bir İranlıydı.

BBC'nin 5 Ağustos 2005 tarihli haberine göre, adı Ali Ekber olan bu kişi, sorgusu sırasında asıl sahibi bir Pakistanlı olan mumyanın Belucistan eyaletinin Ketta şehrinde bir evde olduğunu söyledi.

Polis eve baskın yaptı ve mumyayı alarak Karaçi'ye getirdi. Burada mumya incelenmek üzere bulunan Ulusal Müze'ye götürülerek ülkenin en önemli arkeologlarından Profesör Ahmed Hasan Dani'ye teslim edildi.

PERS PRENSESİ RODUGUN'UN MUMYASI MI?

İlk izlenim çok ilgi çekiciydi: Mumya Mısır'dakine benzer ahşap bir lahitte yatıyordu. Lahdin üzerinde çivi yazısı ifadeler, antik Perslerin yazıları ve Zerdüştlük inancının tanrılarından Ahura Mazda'nın ("bilge efendi") oymaları bulunuyordu. Kafasında altından bir taç, yüzünde bir maske, göğsünde ise üzerinde "Ben büyük Kral Kserkses'in kızıyım. Mazereka beni koruyor. Ben Rodugun'um" yazan bir plaka bulunuyordu. Atlas Obscura'nın aktardığına göre, eğer bu yazılanlar doğruysa mumya bir Pers prensesine aitti ve tam 2600 yaşındaydı.

