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2023'ün ilk kötü haberi ABD'den geldi! Kâbusun yeni adı XBB.1.5... CDC'den flaş açıklama

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#Koronavirüs#XBB.1.5#CDC
2023ün ilk kötü haberi ABDden geldi Kâbusun yeni adı XBB.1.5... CDCden flaş açıklama
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2023 09:41

2 yılı aşkın süredir koronavirüs ile mücadele eden dünya ABD'den gelen haberi konuşuyor. XBB.1.5 varyantı ülkede paniğe neden olurken merakla beklenen açıklama CDC'den geldi.

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2019'un son aylarında hayatımıza giren Koronavirüs (Kovid-19) dünya genelinde milyonlarca hayata mal oldu.

Pek çok alışkanlığımızı geride bırakmamıza neden olan virüs tabiri caizse kabuk değiştirmeye devam ediyor.

Daha bulaşıcı ancak daha az öldürücü Omicron varyantından sonra pek çok ülke gevşeme kararı alırken dünya ABD'den gelen haber salgını bir kez daha gündeme taşıdı.

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New York Post gazetesinde yer alan habere göre, ABD'de XBB.1.5 alarmı verilmiş durumda.

Ülkenin salgın konusundaki en yetkili kurumu olan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre, söz konusu varyant ülke genelindeki vakaların yüzde 41'ini oluşturuyor.

Uzmanlar sadece 7 gün önce bu oranın yüzde 21 olduğunun altını çizdi.

Dünya genelinde 650 milyondan fazla insana bulaşan Koronavirüs, 6.5 milyondan fazla insanın hayatına mal oldu.

CDC'DEN BEKLENEN AÇIKLAMA GELDİ

Konu ile ilgili CDC adına açıklama Dr. Barbara Mahon'dan geldi. Mahon, XBB.1.5'in ülkenin kuzey bölgelerinde baskın varyant olmasını beklediklerinin altını çizdi.

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Mahon açıklamasında söz konusu varyantın ülke genelinde yayılma trendinde olduğu bilgisine de yer verdi.

EK MUTASYON SAYESİNDE BAĞIŞIKLIKTAN KAÇIYOR MU?

Johns Hopkins Üniversitesi'nde bir virolog olan Andrew Pekosz ise XBB.1.5'in hücrelere daha iyi bağlanmasını sağlayan ek bir mutasyona sahip olduğu için yüksek derecede bağışıklıktan kaçıyor gibi göründüğünü söyledi.

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Pekosz, CNBC'ye verdiği demeçte şu ifadelere yer verdi;

'Virüsün içeri girmede daha verimli olması için hücrelere sıkıca bağlanması gerekiyor ve bu, virüsün insanları enfekte etmede biraz daha verimli olmasına yardımcı olabilir'

Mahon, söz konusu varyantın hızla yayılmasına rağmen, XBB.1.5'in daha ciddi hastalığa neden olduğuna veya enfekte olanlar için önceki türlere kıyasla daha büyük bir tehlike oluşturduğuna dair çok az gösterge olduğunu söyledi.

Korona salgınında 1 milyonun üzerinde ölüm ile can kaybının en çok yaşandığı ülke ABD olurken, onu Brezilya ve Hindistan izliyor.

Yine de uzmanlar, Koronavirüs nedeniyle hastaneye yatışların artması nedeniyle insanları dikkatli olmaya çağırıyor.

Aralık ayının son haftalarında ABD genelinde hastaneye yatışlar yüzde 3,6 arttı.

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#Koronavirüs#XBB.1.5#CDC

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