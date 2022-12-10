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2022 Nobel Ödülleri sahiplerini buldu

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#İsveç#Nobel#Ödül Töreni
2022 Nobel Ödülleri sahiplerini buldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2022 21:10

İsveç'in başkenti Stockholm'de 2022 fizik, tıp, kimya, edebiyat ve ekonomi dallarındaki Nobel Ödülleri düzenlenen törende sahiplerine verildi.

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İsveç'in başkenti Stockholm'da 2022 Nobel Ödülleri töreni Stockholm Konser Evi'nde (Konsert Huset) düzenlendi. Törene, İsveç Kraliyet ailesi, Başbakan Ulf Kristersson, bakanlar, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel, parti temsilcileri, yabancı ülke temsilcileri ile ödül sahiplerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

2022 Nobel Ödülleri sahiplerini buldu

Fizik ödülünü Alain Aspect, John F. Clauser, Anton Zeilinger, tıp ödülünü Svante Paabo, kimya ödülünü Carolyn R. Bertozzi, Morten Meldal ve K. Barry Sharpless, edebiyat ödülünü Annie Ernaux, ekonomi ödülünü Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond ve Philip H. Dybvig aldı.

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2022 Nobel Ödülleri sahiplerini buldu

Bu yıl Stockholm'de düzenlenen törene Rusya ve Belaruslu yetkililer davet edilmedi. Covid-19 salgını nedeniyle ödül törenleri, 2020 ve 2021 yılında gerçekleştirilememişti.

2022 Nobel Ödülleri sahiplerini buldu

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#İsveç#Nobel#Ödül Töreni

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