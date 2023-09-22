20 saniyede gelen felaket: Başı gövdesinden ayrıldı, cansız bedeni yere düştü

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The Times'ın okuyucularına duyurduğu olay 2018 yılında meydana geldi.

Havada düşüş hızını yavaşlatmak için özel olarak tasarlanmış bir kıyafet ile uçaktan atlayıp serbest uçuş gerçekleştirmek isteyen (Wingsuit uçuşu) 40 yaşındaki bir adam atlayışından sadece 20 saniye korkunç bir kazanın kurbanı oldu.



64 yaşındaki pilot Alain C'nin kullandığı uçak, Temmuz ayında yaptığı özel yolculukta 10 paraşütçü taşıyordu ve bu yolculardan sadece ikisi 'Wingsuit' adı verilen özel bir kıyafet ile atlayış yapmayı planlıyordu.

Wingsuit yolcularından ilki olan Nicolas Galy, Bouloc-en-Quercy kasabasının üzerinden geçerken uçaktan atladı. Sadece 20 saniye sonra kafası uçağın kanadına çarpan adamın başı gövdesinden ayrıldı.

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Anında hayatını kaybeden Galy'nin cansız bedeni düşüşe yakın açılan 'acil durum' paraşütü ile bir tarlaya indi.

SAVCILAR 'PİLOTUN HATASI' OLDUĞUNU ÖNE SÜRÜYOR

Galy'nin ölümünün ardından pilot, 'Taksirle adam öldürme' suçlaması ile karşı karşıya kalırken, savcılar korkunç kazaya pilotun hatalarının neden olduğunu ileri sürdü.

Montauban'da hakim karşısına çıkan pilot yaşanan olayı 'hayatımın trajedisi' olarak nitelendirirken, yanlış bir şey yapmadığı konusunda ısrar etti.



Daha öncesinde 226 atlama yapan paraşütçü Galy'yi uçuş planından sapmakla suçlayan pilot adamın dikkatsiz davranışının bedelini ödediğini öne sürdü ve şunları söyledi;

"Bu hayatımın trajedisi ancak suçlu olan ben değilim. Galy uçağa paraleldi, uçuş yolumun tamamen mantıklı olduğunu düşünüyorum"

GEÇERSİZ LİSANSLA UÇTUĞU ORTAYA ÇIKTI

Pilotun savunması savcı Jeanne Regagnon tarafından reddedilirken, 64 yaşındaki Alain'in sağlık sorunları nedeni uçuş yetkilerinin kısıtlandığı ancak adamın buna rağmen geçersiz bir lisansla gökyüzüne çıktığı öğrenildi.

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Savcıların 12 ay ertelenmiş hapis cezası ve 10,000 Euro para cezası istedikleri pilot hakkındaki kararın Kasım ayında verilmesi bekleniyor.