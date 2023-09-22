Ermenistan'da tansiyon zirveye tırmandı! Paşinyan'ı 'hain' ilan edip, polisle çatıştılar!

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Azerbaycan Karabağ bölgesinde başlattığı anti terör operasyonunda büyük bir zafere imza attı. Ermeni ayrılıkçıların ateşkes için silah bırakmasından sonra Karabağ bölgesindeki Ermeni nüfusun temsilcileri dün Azerbaycan'ın Yevlah kentinde azeri yetkililerle bir araya geldi ve diyalog süreci başladı.



Dünya Azerbaycan'ın 24 saatte elde ettiği zaferi konuşurken, Ermenistan'da tansiyon zirveye tırmandı. Ermenistan muhalefeti hükümetin Ermenistan yanlısı ayrılıkçılara destek olmadığı gerekçesiyle Başbakan Paşinyan’ın istifasını isterken, Paşinyan karşıtı gösteriler dün üçüncü gününde de devam etti.



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Başkent Erivan’da yürüyüş yapan Paşinyan karşıtları, meclis binası önünde toplandı. Hükümet binasını koruyan polise şişe ve taş atan göstericiler, polisle çatıştı.

Polis memurları resmi binaları korumak için ses bombası kullanırken, çıkan arbedede bazı gösteriler gözaltına aldı. Kaç kişinin gözaltına alındığına dair şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.

Muhalefet liderleri Paşinyan’ın istifasına kadar eylemlerini sürdüreceklerini duyurdu.



Sokağa dökülen yüzlerce protestocunun hep bir ağızdan Dağlık Karabağ'ın Ermenice adı olan "Artsakh" sloganları attığı duyulurken, göstericilerin elindeki pankartlarda "Nikol bir haindir", "Savaşmadan kazanamazsın" sloganları dikkat çekti.

İngiliz Guardian gazetesinde yer alan habere göre, protestoculardan biri Paşinyan'ı eleştirerek, "Artsakh'ı kaybettik, ülkemizin diğer bölgelerini de kaybedeceğiz. Zaten savaşmazsanız kazanamazsınız. Hepimiz ülkemiz için canımızı vermeye hazırız ama ne silahımız ne de müttefikimiz var." derken başka bir protestocu kimsenin Paşinyan'a teslim olmasını yönünde talimat vermediğini belirterek "Ülkemizi kurtaracağımıza dair hala umudum var ancak ilk önce hainlerden kurtulmamız gerekiyor" dedi.



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ABD merkezli Politico dergisi ise 'bir günlük savaş' adını verdiği anti terör operasyonunun Paşinyan'a karşı öfkeyi körüklediğine dikkat çekti.

ERMENİSTAN'ın son dönemde Rusya ile 'tarihi bir kopuş'un eşiğine geldiğine dikkat çeken Politico, son yaşanan gelişmeler karşısında Paşinyan'ın kendi Dışişleri Bakanlığı'nın bile 'ihanete uğramışlık' duygusunu gizleyemediğini öne sürdü.

