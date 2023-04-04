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17 yıllık kocası ve 3 çocuğunun babası kuzeni çıktı! Binlerce yorum geldi: Ayrılın...

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#Abd#Evde Dna Testi#Dna Testi
17 yıllık kocası ve 3 çocuğunun babası kuzeni çıktı Binlerce yorum geldi: Ayrılın...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2023 11:15

Evde yapılan DNA testi ile 17 yıllık kocası ve 3 çocuğunun babasının kuzeni olduğunu öğrenen ABD'li kadın, tüm çiftleri aile geçmişlerini araştırmaya çağırdı.

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Evde yapılan DNA testleri son dönemde ABD'de oldukça popüler hale geldi. Aileleri ile ilgili bilmedikleri detayları öğrenen ve tanımadıkları akrabaları ile karşılaşan insanların hikayelerine her gün yeni biri ekleniyor.

İşte bu haberler sonrası kendi soyağacını araştırmaya karar veren mutlu bir çiftin hayatı öğrendikleri gerçekle altüst oldu.

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17 YILLIK KOCASI KUZENİ ÇIKTI

ABD'nin Colorado eyaletinde yaşayan Celina ve Joseph Quinones 17 yıldır evliler ve 3 çocukları var.

Ailesi hakkında daha çok bilgiye sahip olmak isteyen ve evde yapılan DNA testlerinden satın alan Celina 17 yıllık kocası ile akraba çıktığında hayatının şokunu yaşadı.

Yaşadığı deneyim hakkında bir kitap yazan Celina, TikTok hesabında yaptığı paylaşımda "Kocamla 2006 yılında evlendik ve 3 çocuğumuz oldu. Yaptığım DNA testi ile onun kuzenim olduğunu öğrendim" dedi.

17 yıllık kocası ve 3 çocuğunun babası kuzeni çıktı Binlerce yorum geldi: Ayrılın...

"YIKICI BİR ANDI"

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Kocasının kuzeni olduğunu öğrendiği anı 'yıkıcı' olarak tanımlayan kadın, "DNA testini 2016 yılında yaptım ve o zaman 3 çocuğumuz vardı. Bu garip ve korkutucu bir durumdu. Evlenmeden önce 4 yıl flört etmiştik ve DNA testi yapmak aklımıza gelmemişti" ifadelerini kullandı.

4 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ İZLEDİ, YORUM YAĞDI

TikTok'ta yayınlanan video kısa sürede viral hale geldi ve 4 milyondan fazla kişi tarafından görüntülendi.

Kullanıcılar gönderdikleri binlerce yorumda çifte ayrılmaları gerektiğini söylerken Celina boşanma kararı almadıklarını duyurdu ve 'Kocam ve çocukların benim her şeyim' dedi.

17 yıllık kocası ve 3 çocuğunun babası kuzeni çıktı Binlerce yorum geldi: Ayrılın...

"AİLE GEÇMİŞİNİZİ ARAŞTIRIN"

Kocası ile geçirdiği yıllar içinde onunla akraba çıkabileceğini hiç düşünmediğini belirten Celina tüm çiftleri aile geçmişlerini araştırmaya çağırdı.

EVDE DNA TESTİ NASIL YAPILIYOR?

Geneoloji (Soy bilimi) ticari genetik testlerin uygun fiyatlı ve popüler hale gelmesiyle son günlerin en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

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ABD'de evde yapılan DNA testlerine ulaşmak oldukça basit. Bu işi yapan çok sayıda firma var ve bunlardan herhangi birine ulaştığınızda evinize bir kit gönderiliyor. Bu kit yardımı ile tükürük örneğinizi şirkete geri gönderiyorsunuz, sonuçlarınız analiz ediliyor ve çok geçmeden soy ağacınıza ulaşıyorsunuz.

Evde yapılan DNA testlerine talep her geçen gün artsa da uzmanlar bu testlerin bazen tutarsız sonuçlar verebileceğini belirtiyor.

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#Abd#Evde Dna Testi#Dna Testi

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