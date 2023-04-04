En büyük kâbusu gerçek oldu... Biden'dan flaş sözler! Trump hakim karşısına çıkıyor

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ABD tarihinde ilk kez eski bir Başkan kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle bugün bir ceza mahkemesinde hâkim karşısına çıkacak.

New York'a gelen Cumhuriyetçi Trump, Pazartesi günü Florida'daki evinden yola çıkmadan kısa bir süre önce sahibi olduğu Truth Social isimli platformda 'Cadı Avı' diye yazdı.

2024 Başkanlık seçimlerine adaylığını koyan Trump’ın 24 saatlik bu yolculuğunun her anı ülke çapında yakından izleniyor.

TÜM GÖZLER NEW YORK'TA

Düzinelerce basın ekibi uygun olan her köşeye kamp kurarken, habercileri taşıyan en az beş helikopter de 5. Cadde'nin üzerinde uçtu.

Bugün Gizli Servis ajanları, polis ve mahkeme memurları Trump'a emlak imparatorluğunu kurduğu New York şehrinin Manhattan bölgesindeki mahkeme binasına kadar eşlik edecek.

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Eski Başkan’ın mahkemeye çıkarılmadan önce Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg'ın ofisinde teslim olması bekleniyor. Buradaki süreç, parmak izinin alınmasını ve sabıka fotoğrafının çekilmesini içeriyor.

Daha sonra, kendisine iddianameyi okuyacak hakimin huzuruna çıkacak. Avukatları halihazırda Trump’ın suçlamaları kabul etmeyeceğini açıkladılar.

ABD medyasının bildirdiğine göre Trump, ticari kayıtları tahrif ettiği iddiasıyla ilgili olarak ağır sayılan en az bir suçlamayla karşı karşıya.

BIDEN: HUKUK SİSTEMİNE GÜVENİYORUM

Başkan Joe Biden New York Polis Departmanına ve ABD hukuk sistemine 'inandığını' söyledi.

Biden'a huzursuzluktan endişe duyup duymadığı soruldu. ABD Başkanı'nın yanıtı 'Hayır, New York Polis Departmanına güveniyorum' oldu.

ABD hukuk sistemine inancı olup olmadığı sorulduğunda, Biden 'evet' yanıtını verdi.

ABD'de bir suçu örtbas etmeye çalışmak, o suçun niteliği ne olursa olsun daha ciddi bir suçlamaya evrilebiliyor.

Trump eğer tutuklanırsa bir suçla itham edilen ilk eski ABD başkanı olacak.