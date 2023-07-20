17 Türk STK’dan Brüksel’e mektup: Türkiye’nin AB sürecini canlandırın

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Türkiye’nin Avrupa Birliği’yle ilişkilerini canlandırma isteğine sivil toplum kuruluşlarından (STK) da tam destek geldi. Aralarında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ile İktisadi Kalkınma Vakfı’nın (İKV) da olduğu 17 STK, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi’ye bir mektup gönderdiler.

TAM ÜYELİK HEDEFİ

Mektupta, Türkiye-AB ilişkilerinin tam üyelik hedefi vizyonu doğrultusunda ilerlemesinin büyük önem taşıdığı, yakın ilişki içinde olunmasının ve katılım sürecinin canlandırılmasının elzem hale geldiği vurgulanarak, “AB genişleme sürecinin yeniden canlanma sürecinde olduğu dikkate alınırsa, bu kapsamda Türkiye’nin AB ile ilişkilerinin hızlandırılması konusu da aciliyet arz ediyor” mesajı verildi. Mektubun, Türkiye ile ilişkilerin ele alınacağı bugünkü AB dışişleri bakanları toplantısı öncesinde iletilmesi sürece ilginin hükümet düzeyinin ötesinde olduğunu göstermesi açısından önem taşıyor.

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TÜRKİYE’YE ADİL OLUN

Mektupta imzası olan STK’lar ilişkilerin geleceğine yönelik vizyoner bir yaklaşım benimsenmesinin aynı zamanda Türkiye’nin reform gündemine geri dönmesi ve katılım sürecinin yeniden işlemesine etki edeceği görüşünde. “Katılım hedefinin devamı ve bir AB adayı olarak Türkiye’ye adil davranılması bu sürecin en önemli teşvik edici unsuru olacaktır” vurgusunun yapıldığı mektupta, AB’nin aldığı kararların ilişkilere olumsuz yansımaları sıralandı.

‘İŞBİRLİĞİNİ DESTEKLEYECEĞİZ’

STK’lar ve iş dünyası örgütleri, Türkiye’nin AB perspektifini, Birlik müktesebatına yakınlaşmasını, AB ile entegrasyonunu ve işbirliğinin derinleştirilmesini desteklemeye devam edeceklerinin altını çizdiler. Mektupta, farklı kuruluşlarca yapılan kamuoyu araştırmalarına işaret edilerek, “Türk halkının yüzde 58 ile yüzde 79 arasında değişen bir oranla AB üyelik hedefini desteklediği” hatırlatıldı.

TALEPLER NET

Vize muafiyeti süreci tamamlanana kadar vize süreçlerinin basitleştirilmesi ve hızlandırılması; ekonomi, ulaştırma ve enerji konulu yüksek düzeyli diyalogların canlandırılması, Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin modernizasyonuna, yeşil ve dijital gündemi içerecek şekilde başlanması STK’ların AB’den spesifik talepleri olarak metne yansıtıldı. Mektupta, “İlişkilerin geleceği için akılcı bir çerçeve şekillendirilmesi, yöntemlerin, takvimin ve hedeflerin belirlenmesi AB ve Türkiye’de tüm paydaşların angaje olmasını ve sürece somut ve aktif olarak katkıda bulunmasını sağlayacaktır” denildi.

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AB’NİN GÜNDEMİ TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER

STK’ların “yeni bir angajman süreci” vurgusuyla atıf yaptığı AB dışişleri bakanlarının bugünkü toplantısında Türkiye-AB ilişkilerinin mevcut durumu ve bundan sonraki yönü masaya yatırılacak. Brüksel’de, Türkiye ile ilişkilerin AB için en fazla önem taşıyanlardan biri olduğu görüşü hakim. Toplantı, Borrell tarafından sonbaharda açıklanacak kapsamlı rapor açısından bir ilk etap niteliğinde olacak. AB yetkilileri son dönemde Türk dış politikasında bazı değişimler olduğunu, bu çerçevede Türkiye’nin AB konusundaki yaklaşımını test etmek ve önümüzdeki aylarda ilişkilerin nereye varabileceğini görmek istediklerinin altını çiziyorlar. Toplantıda Borrell’in, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesi hakkında AB bakanlarını bilgilendirmesi beklenirken Türkiye ile ilişkilerin ABD Dışişleri Bakanı Anthny Blinken ile yapılacak video konferansta da gündeme gelebileceği belirtiliyor.