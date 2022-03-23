Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

132 kişiye mezar olmuştu... Çin uçağının kara kutusu bulundu

#Çin#Uçak Kazası#Dünya
132 kişiye mezar olmuştu... Çin uçağının kara kutusu bulundu

Çin’de Pazartesi günü düşen uçağın kara kutusu bulundu. Dokuzu mürettebat olmak üzere 132 kişiyi taşıyan Eastern Havayollarına ait uçak Çin'in Kunming kentinden Guangzhou'ya uçuyordu.

Haberin Devamı

Çin'de geçtiğimiz günlerde yaşanan uçak kazasının şoku devam ediyor. Olay yerinde incelemeler yürüten kaza kırım ekibi, uçağın kara kutusunu buldu.

Kazanın nasıl meydana geldiği ile ilgili araştırmalar sürerken kara kutunun bu sorulara yanıt vermesi bekleniyor.

MU5735 sefer sayılı uçuşunu gerçekleştiren uçağın Kunming kentinden yerel saat ile 13:00'te havalandığı ve kısa bir süre sonra kule ile irtibatının kesildiği belirtiliyor.

İrtibatın kesildiği dakika olan 14.22'de Uçak yaklaşık 1000 metre yükseklikte bulunuyordu. Yolculuğun planlanan varış saati ise, 15.05'ti.

Çift motorlu, tek koridorlu Boeing 737-800'ün karıştığı en ölümcül kaza, Ocak 2020'de İran'ın yanlışlıkla Ukrayna Uluslararası Havayolları uçağını düşürmesi ile gerçekleşmiş, olay 176 kişinin canına mal olmuştu.

6 YILDAN FAZLA SÜREDİR UÇUYORDU

Şanghay merkezli China Eastern, 248 destinasyona hizmet veren çok sayıda iç ve dış hat işleten Çin'in en iyi üç havayolundan biri.

Düşen uçak, Boeing'den China Eastern'a Haziran 2015'te teslim edildi ve altı yıldan fazla süredir uçuyordu.

Haberin Devamı

China Eastern şirketinin Weibo hesabında ve internet sitesinde yas amacıyla logosunu kararttığı kaydedildi.

Öte yandan Çin'deki son büyük Uçak Kazası 2010 yılında bir iç hat uçuşu sırasında gerçekleşmişti.

96 kişi taşıyan Embraer E-190 tipi uçağın düşmesiyle 44 yolcu hayatını kaybetmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çin#Uçak Kazası#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Pelin Batu doktor eşi Macit Bitargile uzaklaştırma kararı aldırdı

Pelin Batu doktor eşi Macit Bitargil'e uzaklaştırma kararı aldırdı

#Pelin Batu
16 milyar TL’lik vurgun İstanbul’a uzandı

16 milyar TL’lik vurgun İstanbul’a uzandı

#Banka Vurgunu
Biden Durdurulması imkânsız dedi, Putin ise kurşun işlemez... Nedir bu hipersonik füzeler | 7 SORU 7 YANIT

Biden "Durdurulması imkânsız" dedi, Putin ise "kurşun işlemez"... Nedir bu hipersonik füzeler? | 7 SORU 7 YANIT

#Hipersonik Füze

BAKMADAN GEÇME!

Pelin Batu doktor eşi Macit Bitargile uzaklaştırma kararı aldırdı

Pelin Batu doktor eşi Macit Bitargil'e uzaklaştırma kararı aldırdı

#Pelin Batu
16 milyar TL’lik vurgun İstanbul’a uzandı

16 milyar TL’lik vurgun İstanbul’a uzandı

#Banka Vurgunu
Biden Durdurulması imkânsız dedi, Putin ise kurşun işlemez... Nedir bu hipersonik füzeler | 7 SORU 7 YANIT

Biden "Durdurulması imkânsız" dedi, Putin ise "kurşun işlemez"... Nedir bu hipersonik füzeler? | 7 SORU 7 YANIT

#Hipersonik Füze