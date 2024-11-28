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100 insansız hava aracı ve 90 füze fırlatıldı! Putin canlı yayında açıkladı: Bu ABD füzelerine yanıtımız

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#Rusya#Ukrayna#Abd
100 insansız hava aracı ve 90 füze fırlatıldı Putin canlı yayında açıkladı: Bu ABD füzelerine yanıtımız
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2024 14:43

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın bugün gerçekleştirdiği saldırıda yaklaşık 100 insansız hava aracı (İHA) ve 90'dan fazla füze kullanıldığını açıklarken, Rusya Devlet başkanı Putin televizyonda yaptığı açıklamada Ukrayna'ya yönelik büyük hava saldırısının, Kiev'in Rus topraklarına Batılı füzelerle düzenlediği saldırılara bir 'yanıt' olduğunu söyledi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun bugün ülkesine yoğun İHA ve füze saldırısı düzenlediğini belirtti.

Ukrayna'nın farklı bölgelerine yönelik yaklaşık 100 İHA ile çeşitli türden 90'ın üzerinden füzenin fırlatıldığını kaydeden Zekenski, "Hedef enerji sektörümüzdü." ifadesini kullandı.

Zekenski, Ukrayna'nın bazı bölgelerine misket başlıkları içeren "Kalibr" tipi füzelerle saldırı yapıldığını ve bu durumun, devam eden arama kurtarma çalışmalarını daha da zorlaştırdığını söyledi.

Kış döneminde artan Rus saldırılarını önlemek için daha fazla hava savunma sistemlerine ihtiyaç olduğunu belirten Zekenski bu konuda müttefikler ile yoğun çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Zelenski, "Bu tür saldırılar, hava savunma sistemlerine artık depolama üslerinde değil, hayatı kurtaracak Ukrayna'da ihtiyaç olduğunu kanıtlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

100 insansız hava aracı ve 90 füze fırlatıldı Putin canlı yayında açıkladı: Bu ABD füzelerine yanıtımız


PUTİN CANLI YAYINDA AÇIKLADI: BU ABD FÜZELERİ İLE SALDIRIYA BİR YANITTI

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Bugün Kazakistan'ı ziyaret eden Rusya Devlet Başkanı Putin ise canlı yayınlanan televizyon konuşmasında Ukrayna'ya yönelik büyük hava saldırısının, Kiev'in Rus topraklarına Batılı füzelerle düzenlediği saldırılara bir 'yanıt' olduğunu söyledi.

“Kapsamlı bir saldırı gerçekleştirdik” diyen Putin, "Bu ATACMS füzeleri tarafından topraklarımıza yönelik devam eden saldırılara bir yanıttı. Daha önce de söylediğimiz gibi, Batılı silahlarla Rus topraklarına yönelik devam eden saldırılara füzelerle karşılık vereceğiz; hatta 21 Kasım'da yapıldığı gibi Oreşnik'i muharebe koşullarında test etmeye devam edebiliriz ." ifadelerini kullandı.

100 insansız hava aracı ve 90 füze fırlatıldı Putin canlı yayında açıkladı: Bu ABD füzelerine yanıtımız

Putin, Rusya'nın 90'dan fazla füze ve 100'den fazla İHA fırlattığını ve 117 hedefin vurulduğunu açıklarken AFP haber ajansı Rus liderin bir saldırı ile nadiren bu kadar fazla bilgi verdiğine dikkat çekti.

Batı medyası Putin'in açıklamalarını son dakika olarak geçti.

UKRAYNA BAYRAĞI KRİZİ: SORUŞTURMA AÇILDI

Öte yandan Putin'in Ukrayna ile gerilimin zirveye çıktığı dönemde gerçekleştirdiği ziyarette yaşanan bir olay Kazakistan'da krize neden oldu.

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Putin'in resmi ziyaret için Astana'ya gelmesinden kısa bir süre sonra, Astana'nın merkezindeki yoğun bir cadde üzerindeki büyük bir ekranda Ukrayna bayrağı gösterildi. Görüntü ekranda kısa bir süre kaldı ancak sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Polis ve Kazakistan'ın siber güvenliğinden sorumlu devlet kuruluşu konuya ilişkin soruşturma başlattıklarını ve bunun bir siber saldırı olduğunu öne sürdü.



BUGÜN NELER YAŞANDI?

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Ukrayna bugün güne siren sesleri ile başladı. Başkent Kiev olmak üzerebazı büyük şehirlerde patlama sesleri duyulurken yerel basında yer alan haberlere göre, saldırılar nedeniyle Kiev'de 2, Odessa bölgesinde ise 3 kişi yaralandı.

Ukrayna Enerji Bakanı German Galuşçenko sosyal paylaşım hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rus ordusunun ülke genelindeki enerji altyapısına yönelik yoğun saldırılar başlattığını ve bu nedenle elektrik kesintilerinin meydana geldiğini bildirmişti.

Galuşçenko, "Enerji (altyapısı) tekrar düşmanın büyük saldırısı altında. Ukrayna'nın her yerinde enerji tesislerine saldırılar yaşanıyor." ifadelerini kullandı.

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#Rusya#Ukrayna#Abd

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