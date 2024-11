100 insansız hava aracı ve 90 füze fırlatıldı! Putin canlı yayında açıkladı: Bu ABD füzelerine yanıtımız

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun bugün ülkesine yoğun İHA ve füze saldırısı düzenlediğini belirtti.

Ukrayna'nın farklı bölgelerine yönelik yaklaşık 100 İHA ile çeşitli türden 90'ın üzerinden füzenin fırlatıldığını kaydeden Zekenski, "Hedef enerji sektörümüzdü." ifadesini kullandı.

Zekenski, Ukrayna'nın bazı bölgelerine misket başlıkları içeren "Kalibr" tipi füzelerle saldırı yapıldığını ve bu durumun, devam eden arama kurtarma çalışmalarını daha da zorlaştırdığını söyledi.

Kış döneminde artan Rus saldırılarını önlemek için daha fazla hava savunma sistemlerine ihtiyaç olduğunu belirten Zekenski bu konuda müttefikler ile yoğun çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Zelenski, "Bu tür saldırılar, hava savunma sistemlerine artık depolama üslerinde değil, hayatı kurtaracak Ukrayna'da ihtiyaç olduğunu kanıtlıyor." değerlendirmesinde bulundu.





Bugün Kazakistan'ı ziyaret eden Rusya Devlet Başkanı Putin ise canlı yayınlanan televizyon konuşmasında Ukrayna'ya yönelik büyük hava saldırısının, Kiev'in Rus topraklarına Batılı füzelerle düzenlediği saldırılara bir 'yanıt' olduğunu söyledi.

“Kapsamlı bir saldırı gerçekleştirdik” diyen Putin, "Bu ATACMS füzeleri tarafından topraklarımıza yönelik devam eden saldırılara bir yanıttı. Daha önce de söylediğimiz gibi, Batılı silahlarla Rus topraklarına yönelik devam eden saldırılara füzelerle karşılık vereceğiz; hatta 21 Kasım'da yapıldığı gibi Oreşnik'i muharebe koşullarında test etmeye devam edebiliriz ." ifadelerini kullandı.



Putin, Rusya 'nın 90'dan fazla füze ve 100'den fazla İHA fırlattığını ve 117 hedefin vurulduğunu açıklarken AFP haber ajansı Rus liderin bir saldırı ile nadiren bu kadar fazla bilgi verdiğine dikkat çekti.Batı medyası Putin'in açıklamalarınıolarak geçti.Öte yandan Putin'in Ukrayna ile gerilimin zirveye çıktığı dönemde gerçekleştirdiği ziyarette yaşanan bir olay Kazakistan'da krize neden oldu.

Putin'in resmi ziyaret için Astana'ya gelmesinden kısa bir süre sonra, Astana'nın merkezindeki yoğun bir cadde üzerindeki büyük bir ekranda Ukrayna bayrağı gösterildi. Görüntü ekranda kısa bir süre kaldı ancak sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Polis ve Kazakistan'ın siber güvenliğinden sorumlu devlet kuruluşu konuya ilişkin soruşturma başlattıklarını ve bunun bir siber saldırı olduğunu öne sürdü.

🇰🇿 Kazakh police are investigating the brief appearance of the Ukrainian flag on a large LED screen in the capital city, Astana, during a visit there by Russian President VladimirPutin, Kazakhstan’s interior ministry says. pic.twitter.com/ynv5BA48jI