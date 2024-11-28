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Halep'te sıcak çatışma! Silahlı gruplar kent merkezinin 5 kilometre yakınına kadar yaklaştı, onlarca rejim askeri esir alındı

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#Halep#Suriye#Beşşar Esed
Halepte sıcak çatışma Silahlı gruplar kent merkezinin 5 kilometre yakınına kadar yaklaştı, onlarca rejim askeri esir alındı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2024 13:37

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ile rejim karşıtı silahlı grup Heyet Tahrir Şam (HTŞ) arasında, Halep ilinin kırsalında çatışmalar çıkan çatışmalar bugün de devam ediyor. Silahlı gruplar, Halep kent merkezinin 5 kilometre yakınına kadar yaklaşırken, çatışmalarda onlarca rejim askerinin esir alındığı öğrenildi.

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Çatışmalar ilk olarak dün sabah erken saatlerde Halep ilinin batı kırsalında başladı ve gün boyunca sürdü. Dün Halep'in batısında 32 köy ve noktanın kontrolünü ele geçiren silahlı gruplar, bu sabah 2 köyü daha aldı.

Rejim karşıtı grupların Halep'in batı kırsalında kontrolünü ele geçirdiği yerleşim yeri ve noktalar arasında, El Ragib Tepesi, Kuptan Dağı, Debbabat Tepesi, Ancara beldesi, 46. Liva ile ⁠Kefer Besme, Basartun, Hur, ⁠Elkasimiyye, Acil, Bele, Sellum, Kefer Bissin, Şeyh Akil, Hırderkal, Acemi, Ürumsugra, Uveycil, El Hüte, ⁠El Dab'a, ⁠Urum Elkübra, Bişantara, Bakdina, Cemiyet Elmaari, Cemiyet Ebu Amşe, ⁠Cemiyet Emin, Cemiyet Manahil, Cemiyet er Rıdvan, ⁠Mühendisin, Arnaz, Kefernaha, Kanasel, Kefercum ve Şeyh Ali yer alıyor. Bu bölgeler daha önce Esed rejiminin kontrolündeydi.

Halepte sıcak çatışma Silahlı gruplar kent merkezinin 5 kilometre yakınına kadar yaklaştı, onlarca rejim askeri esir alındı

HALEP KENT MERKEZİNİN 5 KM YAKININA KADAR YAKLAŞTILAR

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Halep kent merkezinin 5 kilometre yakınına kadar yaklaşan ve 250 kilometrekarelik bir alanın kontrolünü ele alan rejim karşıtı gruplar ayrıca günün ilk saatlerinde Halep Neyrap Askeri Havaalanı'na dronlarla saldırdı ve 1 helikopteri imha etti.

Esed rejimi, çatışmalar sürerken sivil yerleşim yerlerini, karadan karaya atış yapılan silahlarla hedef aldı.

Halepte sıcak çatışma Silahlı gruplar kent merkezinin 5 kilometre yakınına kadar yaklaştı, onlarca rejim askeri esir alındı

ONLARCA REJİM ASKERİ ESİR ALINDI

HTŞ, kontrolünü ele aldığı bölgelerde, Esed rejimine ait ağır silah ve askeri araçları ele geçirirken, onlarca rejim askerini esir aldı. Çatışmalarda çok sayıda rejim askeri de öldü.

Bölgedeki çatışmalardan kaçan yaklaşık 10 bin sivil de İdlib kırsalına sığındı.

Çatışmalar, Halep kent merkezine doğru yoğunlaşarak sürüyor.

Halepte sıcak çatışma Silahlı gruplar kent merkezinin 5 kilometre yakınına kadar yaklaştı, onlarca rejim askeri esir alındı

İDLİB'İN DOĞUSUNDA 5 KÖYÜ ELE GEÇİRDİ

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Çatışmaların şiddeti artarak devam ederken, bu sabah saatlerinde yeni cepheler oluştu.

Ülkenin kuzeybatısındaki İdlib ilinin doğusundaki Serakip bölgesinde de sabah saatlerinde çatışmalar başladı.

Rejim karşıtı gruplar, Esed rejimi kontrolündeki Trimbe, Dadih, Keferbattih, Cubas ve Şabur köylerini ele geçirdi.

Halepte sıcak çatışma Silahlı gruplar kent merkezinin 5 kilometre yakınına kadar yaklaştı, onlarca rejim askeri esir alındı

AFP haber ajansının Atarib kasabasının doğu eteklerinde bir mevziden yayınladığı görüntüler

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#Halep#Suriye#Beşşar Esed

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