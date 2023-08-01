10 yıldır vegan beslenip, su bile içmiyordu! Ünlü fenomen 'açlıktan' hayatını kaybetti

Haberin Devamı

Sağlıklı yaşam ve vegan beslenme paylaşımları ile sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan 39 yaşındaki Zhanna Samsonova, Doğu Asya’daki tur sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

SON 10 YILDIR VEGAN BESLENİYORDU, SU BİLE İÇMİYORDU...

Aslen Rus olan, sosyal medyada Zhanna D'Art olarak bilinen ve son 10 yıldır sadece vegan bir şekilde beslenen Samsonova’nın Malezya’da kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği açıklandı.



Zhanna Samsonova, on yıldır meyveler, ayçiçeği tohumu filizleri ve meyve sularından oluşan çiğ bitki bazlı katı bir diyet uyguluyordu.



Son 6 yıldır su yerine sebze ve meyve suyu içen Sasonova’nın ölüm nedeninin “açlık” olduğu kaydedildi.



Haberin Devamı

Samsonova resmi ölüm nedeni henüz açıklanmazken, Samsonova'nın annesi kızının ölümün nedenini "kolera benzeri bir enfeksiyon” olduğunu ifade etti. Rus fenomenin ailesi Sasonova’nın cesedini Rusya’ya götürmek için işlemlere başladı.



AİLESİ VE ARKADAŞLARI UYARDI ANCAK DİNLEMEDİ

İngiliz Dailymail gazetesinde yer alan habere göre, 39 yaşındaki kadının günlerce herhangi bir şey yemeyi veya içmeyi reddettiği katı oruç dönemleri vardı.

10.000'den fazla Instagram takipçisi olan ve son 17 yıldır Asya'yı dolaşan fenomenin son dönemlerde yayınladığı videolarda gittikçe zayıfladığı gözlerden kaçmıyordu.



Dailymail'de ye alan habere göre arkadaşları ve ailesi genç kadını defalarca kez aşırı diyetine karşı uyardı ancak o uyarıları görmezden geldi.

Rus basınına konuşan arkadaşları Samsonova'yı son dönemlerde hep bitkin gördüklerini iddia ettiler.



Samsonova'nın Tayland'dan bir arkadaşı yaptığı açıklamada, "Dürüst olmak gerekirse ona bakmak ürkütücüydü, elleri 12 yaşındaki kız kardeşiminkiler gibiydi, zayıftı. Bitkin göründüğü için ona tedavi olmasını eve dönmesini söyledik ancak o bunu reddetti. Onu Phuket'te tekrar gördüğümde dehşete kapıldım" ifadelerini kullandı.



Başka bir arkadaşı ise 39 yaşındaki kadının gözlerinin önünde eridiğini ancak her şeyin yolunda olduğunu iddia ettiğini belirtti.

Haberin Devamı

"Bir kat yukarısında yaşıyordum ve her gün cansız bedeni ile karşılaşacağımdan korkuyordum. Onu tedavi görmesi için ikna etmeye çalıştım ama olmadı"