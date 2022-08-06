10 kişinin öldüğü yangına gitti... Ölenlerin kendi ailesi olduğunu gördü!

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ABD'li Harold Baker, bir insanın hayatta yaşayabileceği en büyük acıyı tattı. Başına gelen şeye şahit olma şekli ise en az yaşadığı kayıp kadar kötüydü.

Baker'ın başına gelenler ABD'de büyük yankı buldu ve manşetlere taşındı...

ABD’nin Pennsylvania eyaletinde çıkan bir yangında üç çocuk 10 kişi hayatını kaybederken, yangına çağrılan bir itfaiyeci, ölenlerin kendi ailesi olduğunu gördü.

Eyalet polisi altı kurbanın kimliklerini tespit ederken, beş, altı ve yedi yaşındaki en küçük çocukların adları henüz belirlenemedi.

Yangının nedenini belirlemek için adli soruşturma başlatılırken, alevlerin evin verandasında başladığı sanılıyor.

Gönüllü itfaiyeci Harold Baker, Associated Press Haber Ajansına yaptığı açıklamada, ölenlerin oğlu, kızı, kayınpederi, kayınbiraderi, baldızı, üç torunu ve üç diğer akrabası olduğun belirtti.

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Baker, yangında ölen ikisi kız, biri erkek çocukların evde yaşamadığını ve yaz tatili için geldiklerini söyledi.

Eyalet Polisi kurbanların adlarını, 19 yaşındaki Dale Baker, 22 yaşındaki Star Baker, 79 yaşındaki David Daubert Sr, 42 yaşındaki Shannon Daubert, 47 yaşındaki Laura Daubert ve 54 yaşındaki Marian Slusser olarak açıkladı.

Harold Baker, oğlu Dale’in de kendisi gibi bir gönüllü itfaiyeci olduğu belirtti. Yangından üç yetişkinin de sağ kurtulmayı başardığı açıklandı.

Yangın, Philadelphia kentinin 150 kilometre kuzeybatısındaki kırsal Nescopeck bölgesinde yerel saatle sabaha karşı 02:30’da çıktı.

Yetkililer, itfaiyecilerin yanan eve arkadan girmeye çalıştıklarını ancak aşırı sıcak ve alevler nedeniyle bunu başaramadıklarını belirtti.

Harold Baker “Köşeyi döndüğümüzde yananın hangi ev olduğunu anlamıştım. İlk araçtaydım. Kenara çektiğimizde tüm ev alevler içindeydi. İçeri girmeye çalıştık. Çocuklar oradaydı ve iki çocuğum sadece akrabalarını ziyaret ediyordu. Ev onlarındı. Çocuklar sadece havuza girmek için gelmişti” dedi.