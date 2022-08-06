ABD’’de inanılmaz görüntü… Çapraz ateşe yakalanan kadın yüzünden vuruldu!

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Oregon eyaletinin Portland şehrinde bir banliyö…

Amazon’da İK uzmanı olan 27 yaşındaki Katie Guzenko, 130th Avenue and Powell Boulevard caddesinde arabasıyla ilerliyor.

Tarih 20 Temmuz. Katie, katılacağı bir evlilik kutlaması partisi için hediye almaya çıkmış… Gümüş bir çatal bıçak takımı.

Her şey bir anda oluyor ve Katie silah seslerini duymasıyla birlikte o büyük acıyı yaşıyor. Katie, 2018 yılında Beyaz Saray'da staj yapmış

HER ŞEY BİR ANDA OLDU

Polis, kadının, şüpheli bir çete bağlantılı çatışma sırasında caddenin karşı tarafında duran iki silahlı kişinin birbirlerine ateş açması sonrasında çapraz ateşe yakalandığını söyledi.

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Ateş edenlerin kurşunlarından biri Guzenko'nun arabasının ön yolcu camını deldi, burnundan içeri girdi ve sürücü camından dışarı çıktı.

Şok geçiriyor olsa da Katie, vurulmasının hemen ardından tüyler ürperten o videoyu çekti. Videoda tüm yüzünün kanla kaplı olduğu görülüyordu.

Arabasının hali ise en az kendi hali gibi kötüydü.

HER ANINI KAYDETTİ

KGW8 adlı kanalla yaptığı yakın tarihli bir röportajda Guzenko, “O bölgeden çıkmayı umarak sürmeye devam ettim… Ama yüzüm çok kanıyordu” dedi.

Guzenko yardım çağırmak için kenara çekip arabadan atlamayı başardı. Ambulansın olay yerine gelmesinin 20 dakika sürdüğünü anlattı.

Ukraynalı olan ve savaşın parçaladığı ülkesinde hâlâ akrabaları olan Guzenko, Rus silahlarından ve top mermilerinden binlerce mil uzakta, barışçıl bir Amerikan şehrinde vurulmayı asla beklemediğini söyledi.

“Oradaki ailem, yani savaş bölgesinde olanlar iyi olduğumdan emin olmak için bana ulaşmaya çalışıyor.” dedi.

YETKİLİLERE GİTTİ

Guzenko'nun ölümle boğuşmasından bir gün sonra, Portland Belediye Başkanı Ted Wheeler, silahlı şiddet nedeniyle olağanüstü hâl ilan etti ve önümüzdeki iki yıl içinde şehirdeki silahlı çatışmaları ve silahla bağlantılı ölümleri yüzde 10 oranında azaltmak için bir hedef belirledi.

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Portland Polis Departmanı'nın verilerine göre, 2022'nin ilk altı ayında, 650.000 nüfuslu şehirde 673 silahlı saldırı gerçekleşti, 2019'da 199 silahlı saldırının olduğu aynı zaman dilimine kıyasla, bu da yaklaşık yüzde 240'lık bir artışı temsil ediyor.

Çarşamba günkü toplantıya video konferans yoluyla bağlanan ve burnunda hala yara izleri bulunan Guzenko, belediye başkanını ve Portland'ın seçilmiş yetkililerini silahlı şiddeti durdurmak için daha fazlasını yapmaya çağırdı.





BELEDİYE BAŞKANI: GERÇEKÇİYİM

Katie Guzenko, Portland Belediye Başkanı Ted Wheeler ve Belediye Meclisi üyelerine yaptığı açıklamada “Yüzümde gördüğünüz bu yaralar, burnumdan giren 40 kalibrelik bir merminin sonucudur” dedi.

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Belediye başkanı ise, büyük vaatlerde bulunarak 'insanları kandırmak' istemediğini ve yüzde 10'luk silah şiddetini azaltma hedefinin 'alt eşik' olduğunu söyledi. Ayrıca şehri güvende tutmak için kuvvete 300 polis eklemek için çalıştığını da kaydetti.