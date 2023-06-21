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1 yılda 8 milyon kişi daha mülteci oldu

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#Dünya Mülteciler Günü#Birleşmiş Milletler#UNHCR
1 yılda 8 milyon kişi daha mülteci oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2023 07:00

20 Haziran Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (UNHCR) açıkladığı rakamlara göre, 2022 yılının sonunda dünyadaki mülteci sayısı bir önceki yıla göre 8 milyondan fazla artarak 35 milyonu aştı.

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Mültecilerin yarısından fazlası ise Suriye, Ukrayna ve Afganistan’dan göç etti. 35 milyon mülteciye ek olarak, dünya çapında evlerini terk etmek zorunda kalmış toplam kişi sayısı da 100 milyonu aştı.

EN HIZLI MÜLTECİ KRİZİ

- Ukrayna savaşı nedeniyle bir yıldan kısa bir süre içerisinde 5.7 milyon kişi ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Böylelikle savaş, 2’nci Dünya Savaşı’ndan beri en hızlı şekilde büyüyen mülteci krizine neden oldu.

TÜRKİYE REKORTMEN

- Türkiye, 3.6 milyon kişi ile dünyadaki en büyük mülteci nüfusuna ev sahipliği yaparken, İran, 3.4 milyon ile ikinci en yüksek mülteci sayısına sahip ülke oldu. İran’ı 3 milyon ile Ürdün takip ediyor.

- Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’ne (OECD) göre 2022 yılında zengin ülkelerin mültecileri barındırmak için harcadıkları para, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle üç kat arttı.

 

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ERDOĞAN: TAVRIMIZ İNSAN HAYATINI KORUMAKTIR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, “Küresel bir meydan okumayı teşkil eden düzensiz göç ve mülteci meselesinde tavrımız, ülkemizin güvenliğiyle birlikte insan hayatını ve onurunu korumaktır... İnsanlık ve komşuluk görevini her zaman yerine getiren Türkiye, sığınmacıların güvenli, gönüllü ve onurlu bir şekilde anavatanlarına geri dönüşlerini desteklemekte, bunun için gerekli projeleri hayata geçirmektedir” dedi.

 

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#Dünya Mülteciler Günü#Birleşmiş Milletler#UNHCR

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