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Haberler >Dizi İzle >Fransa’nın 15 ilinde 2 Ocak’tan itibaren sokağa çıkma yasağı başlıyor

Fransa’nın 15 ilinde 2 Ocak’tan itibaren sokağa çıkma yasağı başlıyor

İHA
01.01.2021 - 17:20 | Son Güncelleme:

Fransa’da koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 15 ilde, 2 Ocak’tan itibaren 18.00-06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Fransa’da korona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yeni kısıtlamalar getirildi. Fransa Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, 2 Ocak'tan itibaren saat 18.00 ile 06.00 arası Kovid-19 salgınının yoğun olduğu 15 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı.

Yeni kısıtlamaların uygulanacağı ilçeler ise; Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardennes, Doubs, Jura, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Haute-Saône, Vosges, Territoire-de-Belfort, Moselle, Nivre ve Saône-et-Loire olarak belirlendi.

Öte yandan ülke genelinde saat 20.00 ile 06.00 arası sokağa çıkma yasağı ise devam ediyor. Fransa hükümetinin ise 7 Ocak'ta durum değerlendirmesi yapacağı bildirildi.

Etiketler: Koronavirüs

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