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    Haberler >Astroloji >Cumhuriyetâ€™in Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda

    Cumhuriyetâ€™in Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda

    HÃ¼rriyet Haber
    29.10.2015 - 09:40 | Son GÃ¼ncelleme:

    EndiÅŸeli bir ruh hali geliÅŸtirebileceÄŸimiz gÃ¼ndeyiz.Â

    Yeni bilgiler, haberler,Â  ortaya Ã§Ä±kan niyetler veya aÄŸÄ±zdan kaÃ§an gerÃ§ek dÃ¼ÅŸÃ¼nceler de sÃ¶z konusu olabilir. YanÄ±ltÄ±cÄ± durumlara, kiÅŸilere dikkat etmek gerekebilir.Â  TÃ¼rlÃ¼ Ã§eÅŸitli sÄ±navlardan geÃ§en, tÃ¼rlÃ¼ Ã§eÅŸitli oyunlara maruz kalan, sÄ±nÄ±rlarÄ± zorlanan, gencecik yavrularÄ± Hakâ€™la buluÅŸan, 27 milletten insanla tek baÅŸÄ±na mÃ¼cadele vermek zorunda kalan Ã¼lkemizin bu en Ã¶nemli bayramÄ±nda, Ã–zdemir Asafâ€™Ä±n sÃ¶ylediÄŸi gibi â€˜â€™ Ã–yle bir kelime sÃ¶ylesem ki diyorum, dÄ±ÅŸarÄ±da bir baÅŸkasÄ± kalmasa....â€˜â€™ demek istiyorum.Â Â  Ben, ayrÄ±ÅŸamÄ±yorum, kutuplaÅŸamÄ±yorum. AtatÃ¼rkâ€™Ã¼n kÄ±zÄ±yÄ±m. Ben de sonsuz bir vatan sevgisi mangaldan daha harlÄ± bir yÃ¼rek var. Bu topraÄŸÄ±n suyunu iÃ§en, ekmeÄŸini yiyen, havasÄ±nÄ± koklayan, bu Ã¼lke benim, bayrak benim, marÅŸ benim diyen herkesi kalbime sÄ±ÄŸdÄ±rÄ±yorum.Â  Hepinizi seviyorum,Â  nice Cumhuriyet bayramlarÄ±nda hep birlikte ve bir arada olmamÄ±z iÃ§in dua ediyorum.Â  Elimden tutar mÄ±sÄ±nÄ±z?Â 

    Etiketler: astroloji , Kelebek yazar , niobe

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