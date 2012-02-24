BurÃ§larÄ±n kimlik kartlarÄ±

KOÃ‡ BURCU

Sembol: Â Â Â KoÃ§

YÃ¶netici gezegen:Â Â Mars

YÃ¶netici ev:Â Â Â 1. Ev

Element:Â Â Â AteÅŸ

DÃ¼zey:Â Â Â Kardinal

Biyoloji:Â Â Â BaÅŸ ve yÃ¼z

Slogan:Â Â Â Kendim

Kader baÄŸlarÄ±:Â Â Aslan, Yay

YÃ¼kselmek iÃ§in: Â Â YengeÃ§, OÄŸlak

GÃ¼Ã§ kazanmak iÃ§in:Â Â SabÄ±r

OlmasÄ± gereken: Â Â HeyecanlÄ± olaylar

Spor:Â Â Â Â Tekvando

Hobi:Â Â Â Â DaÄŸcÄ±lÄ±k

Uygun meslekler:Â Â Etfayeci, aerobik hocasÄ±

Aksesuar:Â Â Â Åžapka

Renk:Â Â Â Â KÄ±rmÄ±zÄ±

Tatil iÃ§in:Â Â Â Rio KarnavalÄ±

Zevk iÃ§in:Â Â Â Eylem, yeni baÅŸlangÄ±Ã§lar, iddialaÅŸma

HoÅŸlanmadÄ±klarÄ±:Â Â Ä°zlemek, paylaÅŸmak, kaybetmek

Son sÃ¶zÃ¼:Â Â Â Yolumdan Ã§ekilin.

BOÄžA BURCU

Sembol: Â Â Â BoÄŸa

YÃ¶netici gezegen:Â Â VenÃ¼s

YÃ¶netici ev:Â Â Â 2. Ev

Element:Â Â Â Toprak

DÃ¼zey:Â Â Â Sabit

Biyoloji:Â Â Â BoÄŸaz, gÄ±rtlak

Slogan:Â Â Â Benim

Kader baÄŸlarÄ±:Â Â BaÅŸak, OÄŸlak

YÃ¼kselmek iÃ§in: Â Â Aslan, Kova

GÃ¼Ã§ kazanmak iÃ§in:Â Â Ticaret

OlmasÄ± gereken: Â Â Saat

Spor:Â Â Â Â Masaj

Hobi:Â Â Â Â Yeni bir BMW

Uygun meslekler:Â Â BorsacÄ±, bankacÄ±

Aksesuar:Â Â Â KaÅŸkol

Renk:Â Â Â Â Ã‡imen yeÅŸili

Tatil iÃ§in:Â Â Â NorveÃ§

Zevk iÃ§in:Â Â Â LÃ¼ks, gÃ¼zellik, Ã§ikolata

HoÅŸlanmadÄ±klarÄ±:Â Â Esneklik, kalitesizlik, acele

Son sÃ¶zÃ¼:Â Â Â Bana para gÃ¶sterin.

Ä°KÄ°ZLER BURCU

Sembol: Â Â Â Ä°kizler

YÃ¶netici gezegen:Â Â MerkÃ¼r

YÃ¶netici ev:Â Â Â 3. Ev

Element:Â Â Â Hava

DÃ¼zey:Â Â Â DeÄŸiÅŸken

Biyoloji:Â Â Â AkciÄŸer, kollar

Slogan:Â Â Â Ä°letiÅŸim

Kader baÄŸlarÄ±:Â Â Terazi, Kova

YÃ¼kselmek iÃ§in: Â Â BaÅŸak, BalÄ±k

GÃ¼Ã§ kazanmak iÃ§in:Â Â Ekip Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±

OlmasÄ± gereken: Â Â SaÃ§ma ÅŸeyleri Ã§Ã¶zmek

Spor:Â Â Â Â Tenis (Ã§ift)

Hobi:Â Â Â Â Ã‡ift kiÅŸilik bisiklet, hava paraÅŸÃ¼tÃ¼

Uygun meslekler:Â Â KÃ¼tÃ¼phaneci, avukat

Aksesuar:Â Â Â Omuz silkmek

Renk:Â Â Â Â Ä°ki tonlu her renk

Tatil iÃ§in:Â Â Â Yunanistan

Zevk iÃ§in:Â Â Â SeÃ§mek, ellerini kullanmak, bilgi

HoÅŸlanmadÄ±klarÄ±:Â Â ZamanÄ±nda davranmak, sorumluluk, baÄŸlanmak

Son sÃ¶zÃ¼:Â Â Â Dans iki kiÅŸiyle yapÄ±lÄ±r.

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YENGEÃ‡ BURCU

Sembol: Â Â Â YengeÃ§

YÃ¶netici gezegen:Â Â Ay

YÃ¶netici ev:Â Â Â 4. Ev

Element:Â Â Â Su

DÃ¼zey:Â Â Â Kardinal

Biyoloji:Â Â Â GÃ¶ÄŸÃ¼s, sindirim sistemi

Slogan:Â Â Â Evim

Kader baÄŸlarÄ±:Â Â Akrep, BalÄ±k

YÃ¼kselmek iÃ§in: Â Â KoÃ§, Terazi

GÃ¼Ã§ kazanmak iÃ§in:Â Â Evde parti vermek

OlmasÄ± gereken: Â Â Nostalji

Spor:Â Â Â Â YÃ¼zme

Hobi:Â Â Â Â Evi yeniden dÃ¶ÅŸemek

Uygun meslekler:Â Â AhÃ§Ä±baÅŸÄ±, hemÅŸire, Ã¶ÄŸretmen

Aksesuar:Â Â Â Elde dokunmuÅŸ atkÄ±

Renk:Â Â Â Â Koyu mavi

Tatil iÃ§in:Â Â Â ABD Orlando

Zevk iÃ§in:Â Â Â PiÅŸirmek, Ã§ocuklar, konfor

HoÅŸlanmadÄ±klarÄ±:Â Â Ã–zÃ¼r dilemek, unutmamak, yengeÃ§ ÅŸakalarÄ±

Son sÃ¶zÃ¼:Â Â Â Ev, kalbin olduÄŸu yerdir.

ASLAN BURCU

Sembol: Â Â Â Aslan

YÃ¶netici gezegen:Â Â GÃ¼neÅŸ

YÃ¶netici ev:Â Â Â 5. Ev

Element:Â Â Â AteÅŸ

DÃ¼zey:Â Â Â Sabit

Biyoloji:Â Â Â Kalp, sÄ±rt

Slogan:Â Â Â Zevk

Kader baÄŸlarÄ±:Â Â KoÃ§, Yay

YÃ¼kselmek iÃ§in: Â Â BoÄŸa, Akrep

GÃ¼Ã§ kazanmak iÃ§in:Â Â Sahnede olmak

OlmasÄ± gereken: Â Â Liderlik

Spor:Â Â Â Â Monopoli

Hobi:Â Â Â Â Galalara Ã§aÄŸrÄ±lmak

Uygun meslekler:Â Â Sinema oyuncusu, rehber

Aksesuar:Â Â Â SaÃ§ fÄ±rÃ§asÄ±

Renk:Â Â Â Â SarÄ±

Tatil iÃ§in:Â Â Â Singapur

Zevk iÃ§in:Â Â Â Hayal kurmak, cesaret, cÃ¶mertlik

HoÅŸlanmadÄ±klarÄ±:Â Â Bir kÃ¶ÅŸeye Ã§ekilmek, kaybetmek, patronla beraberlik.

Son sÃ¶zÃ¼:Â Â Â HiÃ§bir iÅŸ gÃ¶steri yapÄ±lmaksÄ±zÄ±n yapÄ±lamaz.

BAÅžAK BURCU

Sembol: Â Â Â Bakire kÄ±z

YÃ¶netici gezegen:Â Â MerkÃ¼r

YÃ¶netici ev:Â Â Â 6. Ev

Element:Â Â Â Toprak

DÃ¼zey:Â Â Â DeÄŸiÅŸken

Biyoloji:Â Â Â Mide, baÄŸÄ±rsaklar

Slogan:Â Â Â SaÄŸlÄ±k

Kader baÄŸlarÄ±:Â Â BoÄŸa, OÄŸlak

YÃ¼kselmek iÃ§in: Â Â Ä°kizler, Yay

GÃ¼Ã§ kazanmak iÃ§in:Â Â SayÄ± saymak

OlmasÄ± gereken: Â Â Acele

Spor:Â Â Â Â Araba kullanmak

Hobi:Â Â Â Â KomÅŸunun evinde temizlik yapmak

Uygun meslekler:Â Â EditÃ¶r, hastabakÄ±cÄ±

Aksesuar:Â Â Â SargÄ± bezi, temizlik fÄ±rÃ§asÄ±

Renk:Â Â Â Â Koyu renkler

Tatil iÃ§in:Â Â Â Ä°sviÃ§re

Zevk iÃ§in:Â Â Â Organizasyon, rutin iÅŸler, kendini adamak

HoÅŸlanmadÄ±klarÄ±:Â Â Yetersizlik, verimsizlik, geÃ§ kalmak

Son sÃ¶zÃ¼:Â Â Â DikiÅŸ bir kere yapÄ±lmaz.

TERAZÄ° BURCU

Sembol: Â Â Â Terazi

YÃ¶netici gezegen:Â Â VenÃ¼s

YÃ¶netici ev:Â Â Â 7. Ev

Element:Â Â Â Hava

DÃ¼zey:Â Â Â DeÄŸiÅŸken

Biyoloji:Â Â Â BÃ¶brekler

Slogan:Â Â Â OrtaklÄ±k

Kader baÄŸlarÄ±:Â Â Ä°kizler, Kova

YÃ¼kselmek iÃ§in: Â Â YengeÃ§, OÄŸlak

GÃ¼Ã§ kazanmak iÃ§in:Â Â Arabuluculuk

OlmasÄ± gereken: Â Â Cazibe

Spor:Â Â Â Â KÃ¼rek Ã§ekmek

Hobi:Â Â Â Â First Classâ€™da Paris uÃ§uÅŸu

Uygun meslekler:Â Â GÃ¼zellik uzmanÄ±, taÅŸÄ±macÄ±

Aksesuar:Â Â Â Bir ÅŸiÅŸe su

Renk:Â Â Â Â YeÅŸil, mavi tonlar

Tatil iÃ§in:Â Â Â Fiji

Zevk iÃ§in:Â Â Â Ä°ÅŸbirlikleri, centilmenlik, diyalog

HoÅŸlanmadÄ±klarÄ±:Â Â Uyumsuzluk, yalnÄ±zlÄ±k, yalnÄ±z karar vermek

Son sÃ¶zÃ¼:Â Â Â GÃ¼zellik bakÄ±nca fark edilmelidir.

AKREP BURCU

Sembol: Â Â Â Akrep

YÃ¶netici gezegen:Â Â Mars/Pluto

YÃ¶netici ev:Â Â Â 8. Ev

Element:Â Â Â Su

DÃ¼zey:Â Â Â Sabit

Biyoloji:Â Â Â SeksÃ¼el organlar

Slogan:Â Â Â Seks

Kader baÄŸlarÄ±:Â Â YengeÃ§, BalÄ±k

YÃ¼kselmek iÃ§in: Â Â Aslan, Kova

GÃ¼Ã§ kazanmak iÃ§in:Â Â SoruÅŸturmak, Ã¶ÄŸrenmek

OlmasÄ± gereken: Â Â SatranÃ§

Spor:Â Â Â Â Seks

Hobi:Â Â Â Â Ä°nternette chat

Uygun meslekler:Â Â Dedektif, cerrah

Aksesuar:Â Â Â BÃ¼yÃ¼teÃ§

Renk:Â Â Â Â Siyah, kÄ±rmÄ±zÄ±

Tatil iÃ§in:Â Â Â Hollanda

Zevk iÃ§in:Â Â Â Gizem, kÄ±skanÃ§lÄ±k, iÄŸneli konuÅŸma

HoÅŸlanmadÄ±klarÄ±:Â Â SÄ±rlarÄ± aÃ§Ä±klamak, basitlik, yarÄ±da bÄ±rakmak

Son sÃ¶zÃ¼:Â Â Â Evet, haydi bebeÄŸim.

YAY BURCU

Sembol: Â Â Â OkÃ§u

YÃ¶netici gezegen:Â Â JÃ¼piter

YÃ¶netici ev:Â Â Â 9. Ev

Element:Â Â Â AteÅŸ

DÃ¼zey:Â Â Â DeÄŸiÅŸken

Biyoloji:Â Â Â KalÃ§a, kaba etler

Slogan:Â Â Â Felsefe

Kader baÄŸlarÄ±:Â Â KoÃ§, Aslan

YÃ¼kselmek iÃ§in: Â Â BaÅŸak. BalÄ±k

GÃ¼Ã§ kazanmak iÃ§in:Â Â Durmadan gezmek

OlmasÄ± gereken: Â Â Bol uÃ§ak bileti

Spor:Â Â Â Â OkÃ§uluk

Hobi:Â Â Â Â Ata binmek

Uygun meslekler:Â Â Tur rehberi, park koruyucusu

Aksesuar:Â Â Â PalyaÃ§o kÃ¼lahÄ±

Renk:Â Â Â Â Siyah

Tatil iÃ§in:Â Â Â Neresi olursa olsun

Zevk iÃ§in:Â Â Â Yolculuk, felsefe, konuÅŸmak, iyimserlik

HoÅŸlanmadÄ±klarÄ±:Â Â Sorumluluk, detaylar, vaatte bulunmak

Son sÃ¶zÃ¼:Â Â Â Benimle dÃ¼ello etmeyin.

OÄžLAK BURCU

Sembol: Â Â Â Deniz tekesi

YÃ¶netici gezegen:Â Â SatÃ¼rn

YÃ¶netici ev:Â Â Â 10. Ev

Element:Â Â Â Toprak

DÃ¼zey:Â Â Â Kardinal

Biyoloji:Â Â Â Deri, diÅŸler, kemikler, dizler

Slogan:Â Â Â Sosyal statÃ¼

Kader baÄŸlarÄ±:Â Â BoÄŸa, BaÅŸakÂ Â

YÃ¼kselmek iÃ§in: Â Â KoÃ§, Terazi

GÃ¼Ã§ kazanmak iÃ§in:Â Â Fiat belirlemek

OlmasÄ± gereken: Â Â SÄ±kÄ± Ã§alÄ±ÅŸmak

Spor:Â Â Â Â Golf

Hobi:Â Â Â Â LÃ¼ks bir restoranda akÅŸam yemeÄŸi

Uygun meslekler:Â Â Haberci, antropolog

Aksesuar:Â Â Â Ã–zel asistan

Renk:Â Â Â Â TÃ¼m koyu renkler

Tatil iÃ§in:Â Â Â Japonya

Zevk iÃ§in:Â Â Â SabÄ±r, saygÄ±, baÅŸarÄ±

HoÅŸlanmadÄ±klarÄ±:Â Â Organizasyonsuzluk, hesapsÄ±zlÄ±k, can sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±Â Â Â Â Â Â

Son sÃ¶zÃ¼:Â Â Â AmaÃ§sÄ±z yaÅŸayamam.Â Â Â

KOVA BURCU

Sembol: Â Â Â Su taÅŸÄ±yÄ±cÄ±

YÃ¶netici gezegen:Â Â SatÃ¼rn/UranÃ¼s

YÃ¶netici ev:Â Â Â 11. Ev

Element:Â Â Â Hava

DÃ¼zey:Â Â Â Sabit

Biyoloji:Â Â Â Ayak bilekleri

Slogan:Â Â Â Dostluk

Kader baÄŸlarÄ±:Â Â Ä°kizler, Terazi

YÃ¼kselmek iÃ§in: Â Â BaÅŸak. BalÄ±k

GÃ¼Ã§ kazanmak iÃ§in:Â Â Orijinal olmak

OlmasÄ± gereken: Â Â GÃ¶zlemlemek

Spor:Â Â Â Â Yoga

Hobi:Â Â Â Â Teknoloji fuarlarÄ±nÄ± gezmek

Uygun meslekler:Â Â Ã‡evreci, bilgisayar uzmanÄ±

Aksesuar:Â Â Â Bir zaman makinesi

Renk:Â Â Â Â Beyaz, sarÄ±

Tatil iÃ§in:Â Â Â Kosta Rika

Zevk iÃ§in:Â Â Â Yenilikler, orjinalite, arkadaÅŸlÄ±k

HoÅŸlanmadÄ±klarÄ±:Â Â Tutuculuk, sÄ±nÄ±flandÄ±rma, duygusal patlamalar

Son sÃ¶zÃ¼:Â Â Â DÃ¼nyanÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n.

BALIK BURCU

Sembol: Â Â Â BalÄ±k

YÃ¶netici gezegen:Â Â JÃ¼piter/NeptÃ¼n

YÃ¶netici ev:Â Â Â 12. Ev

Element:Â Â Â Su

DÃ¼zey:Â Â Â DeÄŸiÅŸken

Biyoloji:Â Â Â Ayaklar

Slogan:Â Â Â BilinÃ§altÄ±

Kader baÄŸlarÄ±:Â Â YengeÃ§, Akrep

YÃ¼kselmek iÃ§in: Â Â Ä°kizler, Yay

GÃ¼Ã§ kazanmak iÃ§in:Â Â BaÅŸkalarÄ±na yardÄ±m etmek

OlmasÄ± gereken: Â Â Åžiir yazmak

Spor:Â Â Â Â Meditasyon

Hobi:Â Â Â Â Tiyatroya ve mÃ¼zikallere gitmek

Uygun meslekler:Â Â TV yapÄ±mcÄ±sÄ±, barmen

Aksesuar:Â Â Â YÃ¼zÃ¼k

Renk:Â Â Â Â Deniz mavisi

Tatil iÃ§in:Â Â Â Fas

Zevk iÃ§in:Â Â Â Romantizm, yardÄ±mseverlik, ÅŸefkat

HoÅŸlanmadÄ±klarÄ±:Â Â GerÃ§ekler, orta dÃ¼zey insanlar, duygusuzluk

Son sÃ¶zÃ¼:Â Â Â SavaÅŸ deÄŸil, aÅŸk yapÄ±n.

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