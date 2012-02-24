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    Haberler >Astroloji >BurçlarÄ±n kimlik kartlarÄ±

    BurÃ§larÄ±n kimlik kartlarÄ±

    Ata NÄ°RUN
    24.02.2012 - 13:30 | Son GÃ¼ncelleme:

    Burcunuzun sembolÃ¼nÃ¼, yÃ¶netici gezegeninizi, hobilerinizi ve uÄŸurlu renklerinizi biliyor musunuz?

    KOÃ‡ BURCU
    Sembol: Â Â Â KoÃ§
    YÃ¶netici gezegen:Â Â Mars
    YÃ¶netici ev:Â Â Â 1. Ev
    Element:Â Â Â AteÅŸ
    DÃ¼zey:Â Â Â Kardinal
    Biyoloji:Â Â Â BaÅŸ ve yÃ¼z
    Slogan:Â Â Â Kendim
    Kader baÄŸlarÄ±:Â Â Aslan, Yay
    YÃ¼kselmek iÃ§in: Â Â YengeÃ§, OÄŸlak
    GÃ¼Ã§ kazanmak iÃ§in:Â Â SabÄ±r
    OlmasÄ± gereken: Â Â HeyecanlÄ± olaylar
    Spor:Â Â Â Â Tekvando
    Hobi:Â Â Â Â DaÄŸcÄ±lÄ±k
    Uygun meslekler:Â Â Etfayeci, aerobik hocasÄ±
    Aksesuar:Â Â Â Åžapka
    Renk:Â Â Â Â KÄ±rmÄ±zÄ±
    Tatil iÃ§in:Â Â Â Rio KarnavalÄ±
    Zevk iÃ§in:Â Â Â Eylem, yeni baÅŸlangÄ±Ã§lar, iddialaÅŸma
    HoÅŸlanmadÄ±klarÄ±:Â  Â Ä°zlemek, paylaÅŸmak, kaybetmek
    Son sÃ¶zÃ¼:Â Â Â Yolumdan Ã§ekilin.

    BOÄžA BURCU
    Sembol: Â Â Â BoÄŸa
    YÃ¶netici gezegen:Â Â VenÃ¼s
    YÃ¶netici ev:Â Â Â 2. Ev
    Element:Â Â Â Toprak
    DÃ¼zey:Â Â Â Sabit
    Biyoloji:Â Â Â BoÄŸaz, gÄ±rtlak
    Slogan:Â Â Â Benim
    Kader baÄŸlarÄ±:Â Â BaÅŸak, OÄŸlak
    YÃ¼kselmek iÃ§in: Â Â Aslan, Kova
    GÃ¼Ã§ kazanmak iÃ§in:Â Â Ticaret
    OlmasÄ± gereken: Â Â Saat
    Spor:Â Â Â Â Masaj
    Hobi:Â Â Â Â Yeni bir BMW
    Uygun meslekler:Â Â BorsacÄ±, bankacÄ±
    Aksesuar:Â Â Â KaÅŸkol
    Renk:Â Â Â Â Ã‡imen yeÅŸili
    Tatil iÃ§in:Â Â Â NorveÃ§
    Zevk iÃ§in:Â Â Â LÃ¼ks, gÃ¼zellik, Ã§ikolata
    HoÅŸlanmadÄ±klarÄ±:Â  Â Esneklik, kalitesizlik, acele
    Son sÃ¶zÃ¼:Â Â Â Bana para gÃ¶sterin.

    Ä°KÄ°ZLER BURCU
    Sembol: Â Â Â Ä°kizler
    YÃ¶netici gezegen:Â Â MerkÃ¼r
    YÃ¶netici ev:Â Â Â 3. Ev
    Element:Â Â Â Hava
    DÃ¼zey:Â Â Â DeÄŸiÅŸken
    Biyoloji:Â Â Â AkciÄŸer, kollar
    Slogan:Â Â Â Ä°letiÅŸim
    Kader baÄŸlarÄ±:Â Â Terazi, Kova
    YÃ¼kselmek iÃ§in: Â Â BaÅŸak, BalÄ±k
    GÃ¼Ã§ kazanmak iÃ§in:Â Â Ekip Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±
    OlmasÄ± gereken: Â Â SaÃ§ma ÅŸeyleri Ã§Ã¶zmek
    Spor:Â Â Â Â Tenis (Ã§ift)
    Hobi:Â Â Â Â Ã‡ift kiÅŸilik bisiklet, hava paraÅŸÃ¼tÃ¼
    Uygun meslekler:Â Â KÃ¼tÃ¼phaneci, avukat
    Aksesuar:Â Â Â Omuz silkmek
    Renk:Â Â Â Â Ä°ki tonlu her renk
    Tatil iÃ§in:Â Â Â Yunanistan
    Zevk iÃ§in:Â Â Â SeÃ§mek, ellerini kullanmak, bilgi
    HoÅŸlanmadÄ±klarÄ±:Â  Â ZamanÄ±nda davranmak, sorumluluk, baÄŸlanmak
    Son sÃ¶zÃ¼:Â Â Â Dans iki kiÅŸiyle yapÄ±lÄ±r.
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    YENGEÃ‡ BURCU
    Sembol: Â Â Â YengeÃ§
    YÃ¶netici gezegen:Â Â Ay
    YÃ¶netici ev:Â Â Â 4. Ev
    Element:Â Â Â Su
    DÃ¼zey:Â Â Â Kardinal
    Biyoloji:Â Â Â GÃ¶ÄŸÃ¼s, sindirim sistemi
    Slogan:Â Â Â Evim
    Kader baÄŸlarÄ±:Â Â Akrep, BalÄ±k
    YÃ¼kselmek iÃ§in: Â Â KoÃ§, Terazi
    GÃ¼Ã§ kazanmak iÃ§in:Â Â Evde parti vermek
    OlmasÄ± gereken: Â Â Nostalji
    Spor:Â Â Â Â YÃ¼zme
    Hobi:Â Â Â Â Evi yeniden dÃ¶ÅŸemek
    Uygun meslekler:Â Â AhÃ§Ä±baÅŸÄ±, hemÅŸire, Ã¶ÄŸretmen
    Aksesuar:Â Â Â Elde dokunmuÅŸ atkÄ±
    Renk:Â Â Â Â Koyu mavi
    Tatil iÃ§in:Â Â Â ABD Orlando
    Zevk iÃ§in:Â Â Â PiÅŸirmek, Ã§ocuklar, konfor
    HoÅŸlanmadÄ±klarÄ±:Â  Â Ã–zÃ¼r dilemek, unutmamak, yengeÃ§ ÅŸakalarÄ±
    Son sÃ¶zÃ¼:Â Â Â Ev, kalbin olduÄŸu yerdir.

    ASLAN BURCU
    Sembol: Â Â Â Aslan
    YÃ¶netici gezegen:Â Â GÃ¼neÅŸ
    YÃ¶netici ev:Â Â Â 5. Ev
    Element:Â Â Â AteÅŸ
    DÃ¼zey:Â Â Â Sabit
    Biyoloji:Â Â Â Kalp, sÄ±rt
    Slogan:Â Â Â Zevk
    Kader baÄŸlarÄ±:Â Â KoÃ§, Yay
    YÃ¼kselmek iÃ§in: Â Â BoÄŸa, Akrep
    GÃ¼Ã§ kazanmak iÃ§in:Â Â Sahnede olmak
    OlmasÄ± gereken: Â Â Liderlik
    Spor:Â Â Â Â Monopoli
    Hobi:Â Â Â Â Galalara Ã§aÄŸrÄ±lmak
    Uygun meslekler:Â Â Sinema oyuncusu, rehber
    Aksesuar:Â Â Â SaÃ§ fÄ±rÃ§asÄ±
    Renk:Â Â Â Â SarÄ±
    Tatil iÃ§in:Â Â Â Singapur
    Zevk iÃ§in:Â Â Â Hayal kurmak, cesaret, cÃ¶mertlik
    HoÅŸlanmadÄ±klarÄ±:Â  Â Bir kÃ¶ÅŸeye Ã§ekilmek, kaybetmek, patronla beraberlik.
    Son sÃ¶zÃ¼:Â Â Â HiÃ§bir iÅŸ gÃ¶steri yapÄ±lmaksÄ±zÄ±n yapÄ±lamaz.

    BAÅžAK BURCU
    Sembol: Â Â Â Bakire kÄ±z
    YÃ¶netici gezegen:Â Â MerkÃ¼r
    YÃ¶netici ev:Â Â Â 6. Ev
    Element:Â Â Â Toprak
    DÃ¼zey:Â Â Â DeÄŸiÅŸken
    Biyoloji:Â Â Â Mide, baÄŸÄ±rsaklar
    Slogan:Â Â Â SaÄŸlÄ±k
    Kader baÄŸlarÄ±:Â Â BoÄŸa, OÄŸlak
    YÃ¼kselmek iÃ§in: Â Â Ä°kizler, Yay
    GÃ¼Ã§ kazanmak iÃ§in:Â Â SayÄ± saymak
    OlmasÄ± gereken: Â Â Acele
    Spor:Â Â Â Â Araba kullanmak
    Hobi:Â Â Â Â KomÅŸunun evinde temizlik yapmak
    Uygun meslekler:Â Â EditÃ¶r, hastabakÄ±cÄ±
    Aksesuar:Â Â Â SargÄ± bezi, temizlik fÄ±rÃ§asÄ±
    Renk:Â Â Â Â Koyu renkler
    Tatil iÃ§in:Â Â Â Ä°sviÃ§re
    Zevk iÃ§in:Â Â Â Organizasyon, rutin iÅŸler, kendini adamak
    HoÅŸlanmadÄ±klarÄ±:Â  Â Yetersizlik, verimsizlik, geÃ§ kalmak
    Son sÃ¶zÃ¼:Â Â Â DikiÅŸ bir kere yapÄ±lmaz.

    TERAZÄ° BURCU
    Sembol: Â Â Â Terazi
    YÃ¶netici gezegen:Â Â VenÃ¼s
    YÃ¶netici ev:Â Â Â 7. Ev
    Element:Â Â Â Hava
    DÃ¼zey:Â Â Â DeÄŸiÅŸken
    Biyoloji:Â Â Â BÃ¶brekler
    Slogan:Â Â Â OrtaklÄ±k
    Kader baÄŸlarÄ±:Â Â Ä°kizler, Kova
    YÃ¼kselmek iÃ§in: Â Â YengeÃ§, OÄŸlak
    GÃ¼Ã§ kazanmak iÃ§in:Â Â Arabuluculuk
    OlmasÄ± gereken: Â Â Cazibe
    Spor:Â Â Â Â KÃ¼rek Ã§ekmek
    Hobi:Â Â Â Â First Classâ€™da Paris uÃ§uÅŸu
    Uygun meslekler:Â Â GÃ¼zellik uzmanÄ±, taÅŸÄ±macÄ±
    Aksesuar:Â Â Â Bir ÅŸiÅŸe su
    Renk:Â Â Â Â YeÅŸil, mavi tonlar
    Tatil iÃ§in:Â Â Â Fiji
    Zevk iÃ§in:Â Â Â Ä°ÅŸbirlikleri, centilmenlik, diyalog
    HoÅŸlanmadÄ±klarÄ±:Â  Â Uyumsuzluk, yalnÄ±zlÄ±k, yalnÄ±z karar vermek
    Son sÃ¶zÃ¼:Â Â Â GÃ¼zellik bakÄ±nca fark edilmelidir.

    AKREP BURCU
    Sembol: Â Â Â Akrep
    YÃ¶netici gezegen:Â Â Mars/Pluto
    YÃ¶netici ev:Â Â Â 8. Ev
    Element:Â Â Â Su
    DÃ¼zey:Â Â Â Sabit
    Biyoloji:Â Â Â SeksÃ¼el organlar
    Slogan:Â Â Â Seks
    Kader baÄŸlarÄ±:Â Â YengeÃ§, BalÄ±k
    YÃ¼kselmek iÃ§in: Â Â Aslan, Kova
    GÃ¼Ã§ kazanmak iÃ§in:Â Â SoruÅŸturmak, Ã¶ÄŸrenmek
    OlmasÄ± gereken: Â Â SatranÃ§
    Spor:Â Â Â Â Seks
    Hobi:Â Â Â Â Ä°nternette chat
    Uygun meslekler:Â Â Dedektif, cerrah
    Aksesuar:Â Â Â BÃ¼yÃ¼teÃ§
    Renk:Â Â Â Â Siyah, kÄ±rmÄ±zÄ±
    Tatil iÃ§in:Â Â Â Hollanda
    Zevk iÃ§in:Â Â Â Gizem, kÄ±skanÃ§lÄ±k, iÄŸneli konuÅŸma
    HoÅŸlanmadÄ±klarÄ±:Â Â SÄ±rlarÄ± aÃ§Ä±klamak, basitlik, yarÄ±da bÄ±rakmak
    Son sÃ¶zÃ¼:Â Â Â Evet, haydi bebeÄŸim.

    YAY BURCU
    Sembol: Â Â Â OkÃ§u
    YÃ¶netici gezegen:Â Â JÃ¼piter
    YÃ¶netici ev:Â Â Â 9. Ev
    Element:Â Â Â AteÅŸ
    DÃ¼zey:Â Â Â DeÄŸiÅŸken
    Biyoloji:Â Â Â KalÃ§a, kaba etler
    Slogan:Â Â Â Felsefe
    Kader baÄŸlarÄ±:Â Â KoÃ§, Aslan
    YÃ¼kselmek iÃ§in: Â Â BaÅŸak. BalÄ±k
    GÃ¼Ã§ kazanmak iÃ§in:Â Â Durmadan gezmek
    OlmasÄ± gereken: Â Â Bol uÃ§ak bileti
    Spor:Â Â Â Â OkÃ§uluk
    Hobi:Â Â Â Â Ata binmek
    Uygun meslekler:Â Â Tur rehberi, park koruyucusu
    Aksesuar:Â Â Â PalyaÃ§o kÃ¼lahÄ±
    Renk:Â Â Â Â Siyah
    Tatil iÃ§in:Â Â Â Neresi olursa olsun
    Zevk iÃ§in:Â Â Â Yolculuk, felsefe, konuÅŸmak, iyimserlik
    HoÅŸlanmadÄ±klarÄ±:Â Â Sorumluluk, detaylar, vaatte bulunmak
    Son sÃ¶zÃ¼:Â Â Â Benimle dÃ¼ello etmeyin.

    OÄžLAK BURCU
    Sembol: Â Â Â Deniz tekesi
    YÃ¶netici gezegen:Â Â SatÃ¼rn
    YÃ¶netici ev:Â Â Â 10. Ev
    Element:Â Â Â Toprak
    DÃ¼zey:Â Â Â Kardinal
    Biyoloji:Â Â Â Deri, diÅŸler, kemikler, dizler
    Slogan:Â Â Â Sosyal statÃ¼
    Kader baÄŸlarÄ±:Â Â BoÄŸa, BaÅŸakÂ Â
    YÃ¼kselmek iÃ§in: Â Â KoÃ§, Terazi
    GÃ¼Ã§ kazanmak iÃ§in:Â Â Fiat belirlemek
    OlmasÄ± gereken: Â Â SÄ±kÄ± Ã§alÄ±ÅŸmak
    Spor:Â Â Â Â Golf
    Hobi:Â Â Â Â LÃ¼ks bir restoranda akÅŸam yemeÄŸi
    Uygun meslekler:Â Â Haberci, antropolog
    Aksesuar:Â Â Â Ã–zel asistan
    Renk:Â Â Â Â TÃ¼m koyu renkler
    Tatil iÃ§in:Â Â Â Japonya
    Zevk iÃ§in:Â Â Â SabÄ±r, saygÄ±, baÅŸarÄ±
    HoÅŸlanmadÄ±klarÄ±:Â Â Organizasyonsuzluk, hesapsÄ±zlÄ±k, can sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±Â Â Â Â Â Â
    Son sÃ¶zÃ¼:Â Â Â AmaÃ§sÄ±z yaÅŸayamam.Â Â Â

    KOVA BURCU
    Sembol: Â Â Â Su taÅŸÄ±yÄ±cÄ±
    YÃ¶netici gezegen:Â Â SatÃ¼rn/UranÃ¼s
    YÃ¶netici ev:Â Â Â 11. Ev
    Element:Â Â Â Hava
    DÃ¼zey:Â Â Â Sabit
    Biyoloji:Â Â Â Ayak bilekleri
    Slogan:Â Â Â Dostluk
    Kader baÄŸlarÄ±:Â Â Ä°kizler, Terazi
    YÃ¼kselmek iÃ§in: Â Â BaÅŸak. BalÄ±k
    GÃ¼Ã§ kazanmak iÃ§in:Â Â Orijinal olmak
    OlmasÄ± gereken: Â Â GÃ¶zlemlemek
    Spor:Â Â Â Â Yoga
    Hobi:Â Â Â Â Teknoloji fuarlarÄ±nÄ± gezmek
    Uygun meslekler:Â Â Ã‡evreci, bilgisayar uzmanÄ±
    Aksesuar:Â Â Â Bir zaman makinesi
    Renk:Â Â Â Â Beyaz, sarÄ±
    Tatil iÃ§in:Â Â Â Kosta Rika
    Zevk iÃ§in:Â Â Â Yenilikler, orjinalite, arkadaÅŸlÄ±k
    HoÅŸlanmadÄ±klarÄ±:Â Â Tutuculuk, sÄ±nÄ±flandÄ±rma, duygusal patlamalar
    Son sÃ¶zÃ¼:Â Â Â DÃ¼nyanÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n.

    BALIK BURCU
    Sembol: Â Â Â BalÄ±k
    YÃ¶netici gezegen:Â Â JÃ¼piter/NeptÃ¼n
    YÃ¶netici ev:Â Â Â 12. Ev
    Element:Â Â Â Su
    DÃ¼zey:Â Â Â DeÄŸiÅŸken
    Biyoloji:Â Â Â Ayaklar
    Slogan:Â Â Â BilinÃ§altÄ±
    Kader baÄŸlarÄ±:Â Â YengeÃ§, Akrep
    YÃ¼kselmek iÃ§in: Â Â Ä°kizler, Yay
    GÃ¼Ã§ kazanmak iÃ§in:Â Â BaÅŸkalarÄ±na yardÄ±m etmek
    OlmasÄ± gereken: Â Â Åžiir yazmak
    Spor:Â Â Â Â Meditasyon
    Hobi:Â Â Â Â Tiyatroya ve mÃ¼zikallere gitmek
    Uygun meslekler:Â Â TV yapÄ±mcÄ±sÄ±, barmen
    Aksesuar:Â Â Â YÃ¼zÃ¼k
    Renk:Â Â Â Â Deniz mavisi
    Tatil iÃ§in:Â Â Â Fas
    Zevk iÃ§in:Â Â Â Romantizm, yardÄ±mseverlik, ÅŸefkat
    HoÅŸlanmadÄ±klarÄ±:Â Â GerÃ§ekler, orta dÃ¼zey insanlar, duygusuzluk
    Son sÃ¶zÃ¼:Â Â Â SavaÅŸ deÄŸil, aÅŸk yapÄ±n.

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