BurÃ§larÄ±n kimlik kartlarÄ±

KOÃ‡ BURCU
Sembol: Â Â Â KoÃ§
YÃ¶netici gezegen:Â Â Mars
YÃ¶netici ev:Â Â Â 1. Ev
Element:Â Â Â AteÅŸ
DÃ¼zey:Â Â Â Kardinal
Biyoloji:Â Â Â BaÅŸ ve yÃ¼z
Slogan:Â Â Â Kendim
Kader baÄŸlarÄ±:Â Â Aslan, Yay
YÃ¼kselmek iÃ§in: Â Â YengeÃ§, OÄŸlak
GÃ¼Ã§ kazanmak iÃ§in:Â Â SabÄ±r
OlmasÄ± gereken: Â Â HeyecanlÄ± olaylar
Spor:Â Â Â Â Tekvando
Hobi:Â Â Â Â DaÄŸcÄ±lÄ±k
Uygun meslekler:Â Â Etfayeci, aerobik hocasÄ±
Aksesuar:Â Â Â Åžapka
Renk:Â Â Â Â KÄ±rmÄ±zÄ±
Tatil iÃ§in:Â Â Â Rio KarnavalÄ±
Zevk iÃ§in:Â Â Â Eylem, yeni baÅŸlangÄ±Ã§lar, iddialaÅŸma
HoÅŸlanmadÄ±klarÄ±:Â Â Ä°zlemek, paylaÅŸmak, kaybetmek
Son sÃ¶zÃ¼:Â Â Â Yolumdan Ã§ekilin.
BOÄžA BURCU
Sembol: Â Â Â BoÄŸa
YÃ¶netici gezegen:Â Â VenÃ¼s
YÃ¶netici ev:Â Â Â 2. Ev
Element:Â Â Â Toprak
DÃ¼zey:Â Â Â Sabit
Biyoloji:Â Â Â BoÄŸaz, gÄ±rtlak
Slogan:Â Â Â Benim
Kader baÄŸlarÄ±:Â Â BaÅŸak, OÄŸlak
YÃ¼kselmek iÃ§in: Â Â Aslan, Kova
GÃ¼Ã§ kazanmak iÃ§in:Â Â Ticaret
OlmasÄ± gereken: Â Â Saat
Spor:Â Â Â Â Masaj
Hobi:Â Â Â Â Yeni bir BMW
Uygun meslekler:Â Â BorsacÄ±, bankacÄ±
Aksesuar:Â Â Â KaÅŸkol
Renk:Â Â Â Â Ã‡imen yeÅŸili
Tatil iÃ§in:Â Â Â NorveÃ§
Zevk iÃ§in:Â Â Â LÃ¼ks, gÃ¼zellik, Ã§ikolata
HoÅŸlanmadÄ±klarÄ±:Â Â Esneklik, kalitesizlik, acele
Son sÃ¶zÃ¼:Â Â Â Bana para gÃ¶sterin.
Ä°KÄ°ZLER BURCU
Sembol: Â Â Â Ä°kizler
YÃ¶netici gezegen:Â Â MerkÃ¼r
YÃ¶netici ev:Â Â Â 3. Ev
Element:Â Â Â Hava
DÃ¼zey:Â Â Â DeÄŸiÅŸken
Biyoloji:Â Â Â AkciÄŸer, kollar
Slogan:Â Â Â Ä°letiÅŸim
Kader baÄŸlarÄ±:Â Â Terazi, Kova
YÃ¼kselmek iÃ§in: Â Â BaÅŸak, BalÄ±k
GÃ¼Ã§ kazanmak iÃ§in:Â Â Ekip Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±
OlmasÄ± gereken: Â Â SaÃ§ma ÅŸeyleri Ã§Ã¶zmek
Spor:Â Â Â Â Tenis (Ã§ift)
Hobi:Â Â Â Â Ã‡ift kiÅŸilik bisiklet, hava paraÅŸÃ¼tÃ¼
Uygun meslekler:Â Â KÃ¼tÃ¼phaneci, avukat
Aksesuar:Â Â Â Omuz silkmek
Renk:Â Â Â Â Ä°ki tonlu her renk
Tatil iÃ§in:Â Â Â Yunanistan
Zevk iÃ§in:Â Â Â SeÃ§mek, ellerini kullanmak, bilgi
HoÅŸlanmadÄ±klarÄ±:Â Â ZamanÄ±nda davranmak, sorumluluk, baÄŸlanmak
Son sÃ¶zÃ¼:Â Â Â Dans iki kiÅŸiyle yapÄ±lÄ±r.
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YENGEÃ‡ BURCU
Sembol: Â Â Â YengeÃ§
YÃ¶netici gezegen:Â Â Ay
YÃ¶netici ev:Â Â Â 4. Ev
Element:Â Â Â Su
DÃ¼zey:Â Â Â Kardinal
Biyoloji:Â Â Â GÃ¶ÄŸÃ¼s, sindirim sistemi
Slogan:Â Â Â Evim
Kader baÄŸlarÄ±:Â Â Akrep, BalÄ±k
YÃ¼kselmek iÃ§in: Â Â KoÃ§, Terazi
GÃ¼Ã§ kazanmak iÃ§in:Â Â Evde parti vermek
OlmasÄ± gereken: Â Â Nostalji
Spor:Â Â Â Â YÃ¼zme
Hobi:Â Â Â Â Evi yeniden dÃ¶ÅŸemek
Uygun meslekler:Â Â AhÃ§Ä±baÅŸÄ±, hemÅŸire, Ã¶ÄŸretmen
Aksesuar:Â Â Â Elde dokunmuÅŸ atkÄ±
Renk:Â Â Â Â Koyu mavi
Tatil iÃ§in:Â Â Â ABD Orlando
Zevk iÃ§in:Â Â Â PiÅŸirmek, Ã§ocuklar, konfor
HoÅŸlanmadÄ±klarÄ±:Â Â Ã–zÃ¼r dilemek, unutmamak, yengeÃ§ ÅŸakalarÄ±
Son sÃ¶zÃ¼:Â Â Â Ev, kalbin olduÄŸu yerdir.
ASLAN BURCU
Sembol: Â Â Â Aslan
YÃ¶netici gezegen:Â Â GÃ¼neÅŸ
YÃ¶netici ev:Â Â Â 5. Ev
Element:Â Â Â AteÅŸ
DÃ¼zey:Â Â Â Sabit
Biyoloji:Â Â Â Kalp, sÄ±rt
Slogan:Â Â Â Zevk
Kader baÄŸlarÄ±:Â Â KoÃ§, Yay
YÃ¼kselmek iÃ§in: Â Â BoÄŸa, Akrep
GÃ¼Ã§ kazanmak iÃ§in:Â Â Sahnede olmak
OlmasÄ± gereken: Â Â Liderlik
Spor:Â Â Â Â Monopoli
Hobi:Â Â Â Â Galalara Ã§aÄŸrÄ±lmak
Uygun meslekler:Â Â Sinema oyuncusu, rehber
Aksesuar:Â Â Â SaÃ§ fÄ±rÃ§asÄ±
Renk:Â Â Â Â SarÄ±
Tatil iÃ§in:Â Â Â Singapur
Zevk iÃ§in:Â Â Â Hayal kurmak, cesaret, cÃ¶mertlik
HoÅŸlanmadÄ±klarÄ±:Â Â Bir kÃ¶ÅŸeye Ã§ekilmek, kaybetmek, patronla beraberlik.
Son sÃ¶zÃ¼:Â Â Â HiÃ§bir iÅŸ gÃ¶steri yapÄ±lmaksÄ±zÄ±n yapÄ±lamaz.
BAÅžAK BURCU
Sembol: Â Â Â Bakire kÄ±z
YÃ¶netici gezegen:Â Â MerkÃ¼r
YÃ¶netici ev:Â Â Â 6. Ev
Element:Â Â Â Toprak
DÃ¼zey:Â Â Â DeÄŸiÅŸken
Biyoloji:Â Â Â Mide, baÄŸÄ±rsaklar
Slogan:Â Â Â SaÄŸlÄ±k
Kader baÄŸlarÄ±:Â Â BoÄŸa, OÄŸlak
YÃ¼kselmek iÃ§in: Â Â Ä°kizler, Yay
GÃ¼Ã§ kazanmak iÃ§in:Â Â SayÄ± saymak
OlmasÄ± gereken: Â Â Acele
Spor:Â Â Â Â Araba kullanmak
Hobi:Â Â Â Â KomÅŸunun evinde temizlik yapmak
Uygun meslekler:Â Â EditÃ¶r, hastabakÄ±cÄ±
Aksesuar:Â Â Â SargÄ± bezi, temizlik fÄ±rÃ§asÄ±
Renk:Â Â Â Â Koyu renkler
Tatil iÃ§in:Â Â Â Ä°sviÃ§re
Zevk iÃ§in:Â Â Â Organizasyon, rutin iÅŸler, kendini adamak
HoÅŸlanmadÄ±klarÄ±:Â Â Yetersizlik, verimsizlik, geÃ§ kalmak
Son sÃ¶zÃ¼:Â Â Â DikiÅŸ bir kere yapÄ±lmaz.
TERAZÄ° BURCU
Sembol: Â Â Â Terazi
YÃ¶netici gezegen:Â Â VenÃ¼s
YÃ¶netici ev:Â Â Â 7. Ev
Element:Â Â Â Hava
DÃ¼zey:Â Â Â DeÄŸiÅŸken
Biyoloji:Â Â Â BÃ¶brekler
Slogan:Â Â Â OrtaklÄ±k
Kader baÄŸlarÄ±:Â Â Ä°kizler, Kova
YÃ¼kselmek iÃ§in: Â Â YengeÃ§, OÄŸlak
GÃ¼Ã§ kazanmak iÃ§in:Â Â Arabuluculuk
OlmasÄ± gereken: Â Â Cazibe
Spor:Â Â Â Â KÃ¼rek Ã§ekmek
Hobi:Â Â Â Â First Classâ€™da Paris uÃ§uÅŸu
Uygun meslekler:Â Â GÃ¼zellik uzmanÄ±, taÅŸÄ±macÄ±
Aksesuar:Â Â Â Bir ÅŸiÅŸe su
Renk:Â Â Â Â YeÅŸil, mavi tonlar
Tatil iÃ§in:Â Â Â Fiji
Zevk iÃ§in:Â Â Â Ä°ÅŸbirlikleri, centilmenlik, diyalog
HoÅŸlanmadÄ±klarÄ±:Â Â Uyumsuzluk, yalnÄ±zlÄ±k, yalnÄ±z karar vermek
Son sÃ¶zÃ¼:Â Â Â GÃ¼zellik bakÄ±nca fark edilmelidir.
AKREP BURCU
Sembol: Â Â Â Akrep
YÃ¶netici gezegen:Â Â Mars/Pluto
YÃ¶netici ev:Â Â Â 8. Ev
Element:Â Â Â Su
DÃ¼zey:Â Â Â Sabit
Biyoloji:Â Â Â SeksÃ¼el organlar
Slogan:Â Â Â Seks
Kader baÄŸlarÄ±:Â Â YengeÃ§, BalÄ±k
YÃ¼kselmek iÃ§in: Â Â Aslan, Kova
GÃ¼Ã§ kazanmak iÃ§in:Â Â SoruÅŸturmak, Ã¶ÄŸrenmek
OlmasÄ± gereken: Â Â SatranÃ§
Spor:Â Â Â Â Seks
Hobi:Â Â Â Â Ä°nternette chat
Uygun meslekler:Â Â Dedektif, cerrah
Aksesuar:Â Â Â BÃ¼yÃ¼teÃ§
Renk:Â Â Â Â Siyah, kÄ±rmÄ±zÄ±
Tatil iÃ§in:Â Â Â Hollanda
Zevk iÃ§in:Â Â Â Gizem, kÄ±skanÃ§lÄ±k, iÄŸneli konuÅŸma
HoÅŸlanmadÄ±klarÄ±:Â Â SÄ±rlarÄ± aÃ§Ä±klamak, basitlik, yarÄ±da bÄ±rakmak
Son sÃ¶zÃ¼:Â Â Â Evet, haydi bebeÄŸim.
YAY BURCU
Sembol: Â Â Â OkÃ§u
YÃ¶netici gezegen:Â Â JÃ¼piter
YÃ¶netici ev:Â Â Â 9. Ev
Element:Â Â Â AteÅŸ
DÃ¼zey:Â Â Â DeÄŸiÅŸken
Biyoloji:Â Â Â KalÃ§a, kaba etler
Slogan:Â Â Â Felsefe
Kader baÄŸlarÄ±:Â Â KoÃ§, Aslan
YÃ¼kselmek iÃ§in: Â Â BaÅŸak. BalÄ±k
GÃ¼Ã§ kazanmak iÃ§in:Â Â Durmadan gezmek
OlmasÄ± gereken: Â Â Bol uÃ§ak bileti
Spor:Â Â Â Â OkÃ§uluk
Hobi:Â Â Â Â Ata binmek
Uygun meslekler:Â Â Tur rehberi, park koruyucusu
Aksesuar:Â Â Â PalyaÃ§o kÃ¼lahÄ±
Renk:Â Â Â Â Siyah
Tatil iÃ§in:Â Â Â Neresi olursa olsun
Zevk iÃ§in:Â Â Â Yolculuk, felsefe, konuÅŸmak, iyimserlik
HoÅŸlanmadÄ±klarÄ±:Â Â Sorumluluk, detaylar, vaatte bulunmak
Son sÃ¶zÃ¼:Â Â Â Benimle dÃ¼ello etmeyin.
OÄžLAK BURCU
Sembol: Â Â Â Deniz tekesi
YÃ¶netici gezegen:Â Â SatÃ¼rn
YÃ¶netici ev:Â Â Â 10. Ev
Element:Â Â Â Toprak
DÃ¼zey:Â Â Â Kardinal
Biyoloji:Â Â Â Deri, diÅŸler, kemikler, dizler
Slogan:Â Â Â Sosyal statÃ¼
Kader baÄŸlarÄ±:Â Â BoÄŸa, BaÅŸakÂ Â
YÃ¼kselmek iÃ§in: Â Â KoÃ§, Terazi
GÃ¼Ã§ kazanmak iÃ§in:Â Â Fiat belirlemek
OlmasÄ± gereken: Â Â SÄ±kÄ± Ã§alÄ±ÅŸmak
Spor:Â Â Â Â Golf
Hobi:Â Â Â Â LÃ¼ks bir restoranda akÅŸam yemeÄŸi
Uygun meslekler:Â Â Haberci, antropolog
Aksesuar:Â Â Â Ã–zel asistan
Renk:Â Â Â Â TÃ¼m koyu renkler
Tatil iÃ§in:Â Â Â Japonya
Zevk iÃ§in:Â Â Â SabÄ±r, saygÄ±, baÅŸarÄ±
HoÅŸlanmadÄ±klarÄ±:Â Â Organizasyonsuzluk, hesapsÄ±zlÄ±k, can sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±Â Â Â Â Â Â
Son sÃ¶zÃ¼:Â Â Â AmaÃ§sÄ±z yaÅŸayamam.Â Â Â
KOVA BURCU
Sembol: Â Â Â Su taÅŸÄ±yÄ±cÄ±
YÃ¶netici gezegen:Â Â SatÃ¼rn/UranÃ¼s
YÃ¶netici ev:Â Â Â 11. Ev
Element:Â Â Â Hava
DÃ¼zey:Â Â Â Sabit
Biyoloji:Â Â Â Ayak bilekleri
Slogan:Â Â Â Dostluk
Kader baÄŸlarÄ±:Â Â Ä°kizler, Terazi
YÃ¼kselmek iÃ§in: Â Â BaÅŸak. BalÄ±k
GÃ¼Ã§ kazanmak iÃ§in:Â Â Orijinal olmak
OlmasÄ± gereken: Â Â GÃ¶zlemlemek
Spor:Â Â Â Â Yoga
Hobi:Â Â Â Â Teknoloji fuarlarÄ±nÄ± gezmek
Uygun meslekler:Â Â Ã‡evreci, bilgisayar uzmanÄ±
Aksesuar:Â Â Â Bir zaman makinesi
Renk:Â Â Â Â Beyaz, sarÄ±
Tatil iÃ§in:Â Â Â Kosta Rika
Zevk iÃ§in:Â Â Â Yenilikler, orjinalite, arkadaÅŸlÄ±k
HoÅŸlanmadÄ±klarÄ±:Â Â Tutuculuk, sÄ±nÄ±flandÄ±rma, duygusal patlamalar
Son sÃ¶zÃ¼:Â Â Â DÃ¼nyanÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n.
BALIK BURCU
Sembol: Â Â Â BalÄ±k
YÃ¶netici gezegen:Â Â JÃ¼piter/NeptÃ¼n
YÃ¶netici ev:Â Â Â 12. Ev
Element:Â Â Â Su
DÃ¼zey:Â Â Â DeÄŸiÅŸken
Biyoloji:Â Â Â Ayaklar
Slogan:Â Â Â BilinÃ§altÄ±
Kader baÄŸlarÄ±:Â Â YengeÃ§, Akrep
YÃ¼kselmek iÃ§in: Â Â Ä°kizler, Yay
GÃ¼Ã§ kazanmak iÃ§in:Â Â BaÅŸkalarÄ±na yardÄ±m etmek
OlmasÄ± gereken: Â Â Åžiir yazmak
Spor:Â Â Â Â Meditasyon
Hobi:Â Â Â Â Tiyatroya ve mÃ¼zikallere gitmek
Uygun meslekler:Â Â TV yapÄ±mcÄ±sÄ±, barmen
Aksesuar:Â Â Â YÃ¼zÃ¼k
Renk:Â Â Â Â Deniz mavisi
Tatil iÃ§in:Â Â Â Fas
Zevk iÃ§in:Â Â Â Romantizm, yardÄ±mseverlik, ÅŸefkat
HoÅŸlanmadÄ±klarÄ±:Â Â GerÃ§ekler, orta dÃ¼zey insanlar, duygusuzluk
Son sÃ¶zÃ¼:Â Â Â SavaÅŸ deÄŸil, aÅŸk yapÄ±n.
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