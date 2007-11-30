BurÃ§lar deÄŸiÅŸti mi?

Vedic ya da Hindu Astrolojisi, felsefi iÃ§eriÄŸinde karmik veya Hinduist Ã§izgide "TenasÃ¼h" yani ruhun Ã¶lÃ¼mden sonra yeniden doÄŸmasÄ± inancÄ±na (ki bu batÄ±lÄ± anlamdaki reenkarnasyondan Ã§ok farklÄ±dÄ±r) dayandÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Ã¶ncelikle farklÄ±dÄ±r ve batÄ± astrolojisinin matematiksel ve istatistiksel mantÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Ã§ok dÄ±ÅŸÄ±ndadÄ±r ya da metodolojik dÃ¼zeyde metafizik unsurlardan kaynaklanÄ±r.

Astrolojinin kÃ¶keni 5000 yÄ±l Ã¶ncelerinden gelir denmektedir ama bu kesin deÄŸildir, bu tarihleme Ã§ok daha farklÄ± yaklaÅŸÄ±mlar gerektirecek kadar belirsizlikler hatta yetersizlikler iÃ§ermektedir. Mezopotamya'da ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± varsayÄ±lan (Asur dÃ¶nemi MÃ– 2400) astrolojinin daha Ã¶ncesi ÅŸu anda bilinmemektedir ama en azÄ±ndan bu tarihten Ã§ok Ã¶ncelerde en azÄ±ndan Hindu uygarlÄ±klarÄ±n bulunduÄŸu (Ä°ndÃ¼s Vadisi) ve daha da Ã¶ncelerdeki karanlÄ±k tarih unutulmamalÄ±dÄ±r. Yani Mezopotamya, Antik MÄ±sÄ±r ve Yunan, Ä°slam ve sonraki Orta Ã‡aÄŸ batÄ± astrolojisi ayrÄ±ntÄ±sal farklÄ±lÄ±klarÄ± gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne almamak kaydÄ±yla kÃ¶keni deÄŸil ama bir bÃ¼tÃ¼nÃ¼n veya Ã§ok daha geniÅŸ bir bilgi sisteminin belki de sanatÄ±n izdÃ¼ÅŸÃ¼mlerini oluÅŸtururlar. 15. YÃ¼zyÄ±l'dan sonra geliÅŸen Avrupa astrolojisinin, Galile, Kopernik ve Kepler'in katkÄ±larÄ±yla gÃ¼neÅŸ merkezli bir sisteme dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼kten sonra farklÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± sÃ¼reÃ§ anlamÄ±nda kaydedilse de, gÃ¼neÅŸ merkezli kozmolojik yaklaÅŸÄ±mÄ±n milat Ã¶ncesinde de varolduÄŸu da unutulmamalÄ±dÄ±r. GÃ¼neÅŸ merkezli sistem, elbette ki GÃ¼neÅŸ Sistemi'ndeki gezegenler iÃ§in geÃ§erlidir ama bu astrolojiyi baÄŸlamaz Ã§Ã¼nkÃ¼ kozmik objeler olan GÃ¼neÅŸ, Ay ve dÃ¼nya hariÃ§ 8 gezegen birer simge ya da referans taÅŸÄ±dÄ±rlar. SÃ¶z konusu sembolizma, Wachsmuth'un Vedic (Hindu) astrolojisinde Ã§ok daha yoÄŸun ve karmaÅŸÄ±ktÄ±r hatta Orta Ã‡aÄŸ Avrupa astrolojisini etkileyen Hindu/Ä°slami kÃ¶kenli Yeni Platonist ve Hermetik felsefe ve sembolizma, konuyu iyice farklÄ± bir yoruma ve dÃ¼zeye gÃ¶tÃ¼rÃ¼r. KÄ±sacasÄ± anlatÄ±lmak istenen ÅŸey, veri bankalarÄ± oluÅŸturmaya yÃ¶nelik matematiksel ve istatistiksel astrolojinin, felsefi bir astrolojiyle karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmamasÄ±dÄ±r.

ZodyaÄŸÄ±n yazarÄ± kimdi?



DÃ¼nyadan gÃ¼neÅŸi gÃ¶zlediÄŸimizde, onun bir Ã§ember Ã§izerek dolaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼rÃ¼z, sÃ¶z konusu hareket yÄ±lÄ±n farklÄ± dÃ¶nemlerinde ve coÄŸrafyasÄ±nda gÃ¼neye ve kuzeye yÃ¶neliktir. GÃ¼neÅŸin hareketine yani rotasÄ±na "ekliptik" denmektedir. DÃ¼nya dÃ¶nerken gÃ¶ÄŸÃ¼n gÃ¶rsel hareketi gibi bir eksen etrafÄ±nda dÃ¶ner, bu sanal eksenin dÃ¼nyadan geÃ§en kÄ±smÄ± yer kutbu, gÃ¶ksel kÄ±smÄ± gÃ¶k kutbudur ve ekseni dik olarak oluÅŸan bÃ¼yÃ¼k daire ise gÃ¶ÄŸÃ¼ iki eÅŸit parÃ§aya bÃ¶len gÃ¶k ekvatorudur ve GÃ¼neÅŸimiz yÄ±lda iki kez gÃ¼n ortasÄ± denen konumda gÃ¶k ekvatorundan geÃ§er yani ekliptik gÃ¶k ekvatoruyla kesiÅŸir. KesiÅŸme tarihleri 21 Mart ve 23 EylÃ¼l yani gÃ¼n-gece eÅŸitlikleridir, buna da Ekinoks denir. EkliptiÄŸin gÃ¶k ekvatoruna en uzak olduÄŸu iki referans da gÃ¼ndÃ¶nÃ¼mÃ¼ (solistice) yani 22 Haziran ve 21 AralÄ±k tarihleridir. GÃ¼neÅŸ gibi yÄ±ldÄ±zlar da gÃ¶zlem dÃ¼zeyinde dairesel bir hareket Ã§izerler, gÃ¼neÅŸin Ã§izdiÄŸi rota Ã¼zerinde yer alan ve gece gÃ¶zlemlenebilen yÄ±ldÄ±z gruplarÄ± burÃ§larÄ± simgelerler ya da ekliptik Ã¼zerinde bulunan yÄ±ldÄ±z gruplarÄ± burÃ§lar kuÅŸaÄŸÄ±nÄ± yani Ã¶zgÃ¼n adÄ±yla Zodyak'Ä± oluÅŸtururlar. YukarÄ±da vurgulanan bilinmezlik Ã§izgisinde, burÃ§lara Ã§oÄŸunlukla 3000 yÄ±l Ã¶ncesinden beri hayvan isimleri verilmiÅŸtir. Kim oturup bu tanÄ±mlamalarÄ± yapmÄ±ÅŸ? Bu acaba bir gÃ¶rsel benzetme midir yoksa Ã§ok daha eski bir evrensel gÃ¶rÃ¼ntÃ¼nÃ¼n yansÄ±masÄ± mÄ±dÄ±r ya da unutulmuÅŸ bir kozmo-psikolojinin sembolizmasÄ± mÄ±dÄ±r? Bu sorularÄ±n cevaplarÄ±nÄ± henÃ¼z bilemiyoruz bu nedenle yine kaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yere dÃ¶nmemiz gerekir.

BurÃ§lar deÄŸil, astro mevsimler



Ekliptik dÃ¼zeyinde Zodyak yani burÃ§lar kuÅŸaÄŸÄ± ilkbahar gÃ¼n-gece eÅŸitliÄŸinde yani 21 Mart'ta baÅŸlar ve bu tarihleme geleneksel olarak KoÃ§ Burcu'nun baÅŸlangÄ±cÄ±dÄ±r. Ä°ÅŸte burasÄ± Ã¶nemlidir Ã§Ã¼nkÃ¼ bu nokta deÄŸiÅŸmez deÄŸildir Ã§Ã¼nkÃ¼ dÃ¼nyanÄ±n ekseni yaklaÅŸÄ±k her 26000 yÄ±lda Ã§izdiÄŸi kozmik daire doÄŸrultusunda deÄŸiÅŸir yani sonuÃ§ta gÃ¼n-gece eÅŸitliÄŸi takÄ±m yÄ±ldÄ±zlar arasÄ±nda deÄŸiÅŸir (Ã¶zgÃ¼n tanÄ±m ekinoksun presesyonu ÅŸeklindedir). Ve bugÃ¼n iÃ§in gÃ¼n-gece eÅŸitliÄŸi Kova Burcu'nun baÅŸlangÄ±cÄ±na kaymÄ±ÅŸtÄ±r yani yaklaÅŸÄ±k 2160 yÄ±lda bir gÃ¼n-gece eÅŸitliÄŸinin, bir burÃ§ geri gittiÄŸi astronomik anlamda kabul edilir. KoÃ§ Burcu'nun kozmik anlamda baÅŸlangÄ±cÄ± 21 Mart ise yani 21 Mart gÃ¼nÃ¼ veya ilkbahar gÃ¼n-gece eÅŸitliÄŸi KoÃ§ TakÄ±myÄ±ldÄ±zÄ± ile Ã§akÄ±ÅŸÄ±yorsa, bu konum MÃ– 2100 yÄ±llarÄ±nda olmalÄ±dÄ±r, hatta bu ÅŸekilde ilk astrolojik sÄ±ralama veya tarihlemenin yani KoÃ§ Burcu ile baÅŸlayan zodyaÄŸÄ±n bu yÄ±llarda oluÅŸturulduÄŸu da sÃ¶ylenebilir. GÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ gibi Alman astroloÄŸun iddiasÄ±nÄ±n temeli sonuÃ§ta bu yaklaÅŸÄ±mdan kaynaklanmaktadÄ±r.

Tam bu noktada Alman Wachsmuth'dan Ã§ok daha Ã¶nemli bir astroloÄŸa sÃ¶z vermemiz gerekir, modern astrolojinin en Ã¶nemli isimlerinden birisi olan Steven Forrest, sÃ¶z konusu kaymanÄ±n astroloji iÃ§in bir sorun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ama halkla iliÅŸkiler konusunda karmaÅŸa yarattÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmektedir ve Forrest devam eder; "Astronomlar astroloji gerÃ§ek olsa bile, KoÃ§ Burcu'nda doÄŸduklarÄ±nÄ± zannedenler aslÄ±nda Kova'da doÄŸmuÅŸlardÄ±r ve herkes yanlÄ±ÅŸ burcu okuyor demektedirler ama sorun bu deÄŸildir, sorun iletiÅŸim sorunudur Ã§Ã¼nkÃ¼ KoÃ§ Burcu sÃ¶zcÃ¼ÄŸÃ¼ bir astronom iÃ§in bir takÄ±m yÄ±ldÄ±zÄ± ifade eder, bir astrolog iÃ§in ise bu tanÄ±mlama Ã§ok farklÄ±dÄ±r, KoÃ§ veya Ã¶tekiler dÃ¼nyanÄ±n GÃ¼neÅŸ'in Ã§evresinde Ã§izdiÄŸi yÃ¶rÃ¼ngenin bir evresini yani bir mevsimi simgeler, sembolizmanÄ±n Ã¶zÃ¼nde yÄ±ldÄ±zlar deÄŸil, mevsimsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mler vardÄ±r." Forrest haklÄ±dÄ±r Ã§Ã¼nkÃ¼ gerÃ§ekte astroloji fiziksel anlamda yÄ±ldÄ±zlarla ilgili deÄŸildir. BurÃ§lar 4000 yÄ±l Ã¶ncelerinde bir yerden baÅŸlamak iÃ§in rasgele konulmuÅŸ bilgiyi disipline edici veya yÃ¶n gÃ¶steren yol tabelalarÄ±ndan baÅŸka birÅŸey deÄŸildirler. Hem zaten modern astrolojide kullanÄ±lan "GÃ¶k GÃ¼nlÃ¼kleri" bize geÃ§iÅŸ noktalarÄ±nda doÄŸanlarÄ±n astrolojik konumlarÄ±nÄ± hassasiyetle gÃ¶sterirler.



SonuÃ§ta astrolojinin anayasasÄ±nda bireysel horoskop yani halk adÄ±yla yÄ±ldÄ±z haritasÄ± geÃ§erlidir ve her insan 12 burcu da Ã¶zÃ¼nde bulunduran kozmik bir eserdir ve bu nedenle astroloji Ã¶nce bir sanat ya da kozmik bir veri bankasÄ±nÄ± yorumlama sanatÄ±dÄ±r. GerÃ§ekte ÅŸu veya bu burÃ§ta doÄŸmuÅŸ olmak Ã¶nemli deÄŸildir, horoskobun gÃ¶sterdikleri ve yapÄ±lan yorum Ã¶nemlidir. YapÄ±lan burÃ§ genellemeleri ise elbette gerekli ve geÃ§erlidir aynen meteoroloji raporlarÄ±nda bugÃ¼n "GÃ¼ney Ege yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±" demek gibidir ama GÃ¼ney Ege'nin ÅŸu veya bu kÃ¶yÃ¼nde ille de yaÄŸÄ±ÅŸ olmayacaktÄ±r. GÃ¼ncel burÃ§ yorumlarÄ±nda Ã¶zellikle vurgulanmasÄ± gereken "BazÄ± KoÃ§lar iÃ§in bugÃ¼n iletiÅŸim sorunu olabilir" yaklaÅŸÄ±mÄ± iÅŸte bu nedenle elzemdir. Ve yetenekli iyi bir astroloÄŸun genel burÃ§ yorumlarÄ± bu doÄŸrultuda geÃ§erli ve yararlÄ±dÄ±r.Â

Astroloji eÄŸlence deÄŸildir... Siz ciddi misiniz?

Ama eÄŸer astroloji ile gÃ¼nlÃ¼k eÄŸlence ve birkaÃ§ dakikalÄ±k tatmin dÄ±ÅŸÄ±nda ilgileniyorsanÄ±z, muhakkak size ait horoskobunuz Ã§Ä±karÄ±lmÄ±ÅŸ olmalÄ±dÄ±r, ustaca yorumlanmÄ±ÅŸ bir horoskop, sizi size o kadar iyi anlatacaktÄ±r ki, sonuÃ§ta tÃ¼m yaÅŸamÄ±nÄ±z boyunca vazgeÃ§ilmez rehberiniz olacaktÄ±r. Zaman iÃ§inde "ben ÅŸu burÃ§tayÄ±m, ÅŸu burÃ§larÄ± sevmem, ÅŸu burÃ§lar ÅŸunlarla uyumlu mudur?" gibisinden komplekslerden kurtulacak ve bir dÃ¶nem sonra "Ben nasÄ±l bir Yay'Ä±m, Ã¶teki Yay'lardan farkÄ±m ne, hangi astrolojik referanslardan nasÄ±l etkileniyorum..." gibisinden Ã§ok daha anlamlÄ± sorular sormaya baÅŸlayacaksÄ±nÄ±z. Hele bir de, geÃ§miÅŸinize yÃ¶nelik astrolojik veri bankanÄ±z oluÅŸturulmuÅŸsa, geleceÄŸe Ã§ok daha gÃ¼venle bakabileceksiniz. UnutulmamalÄ±dÄ±r ki, gelecek henÃ¼z kesinleÅŸmemiÅŸ senaryolardan ve belirli olasÄ±lÄ±klardan oluÅŸacaktÄ±r.



Evrensel ritm ve matematik geÃ§miÅŸten geleceÄŸe doÄŸru yorumlandÄ±ÄŸÄ±nda, deÄŸiÅŸtirilmez bir kaderin varolmadÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lacaktÄ±r. Bir insanÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sÃ¼reÃ§ iÃ§ersinde olanlar yani Ã¶rneÄŸin geÃ§miÅŸinde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± yaÅŸamsal tehlikeler tam olarak astrolojik referanslar doÄŸrultusunda belirlendiÄŸinde, gelecekteki olasÄ± izdÃ¼ÅŸÃ¼mlerin yorumu, bir bireyi Ã¶lÃ¼mcÃ¼l olaylardan bile koruyabilir. Bu bir iddia veya mucize deÄŸildir, kanÄ±tlanmÄ±ÅŸ ve Ã¶rneklenmiÅŸtir.