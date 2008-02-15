Burç burç aşk

Koç

Eğer siz bir Koçsanız, Koç ile olan ilişkinizde sınırsız bir zevk alırsınız. Boğa, size sahip çıkar, İkizler de size sahip çıkar; ama şaşırtabilir. Yengeç, size güven verir. Aslan, sizi mutlu eder, Başak'la her şey rutin olacaktır. Terazi'den çok şey öğrenebilirsiniz. Akrep'ten uzak durmanız yararlı olur. Yay size keyif verecek ve etkileyecektir. Oğlak, sizi geliştirir ve ilerletir. Kova zor iştir. Balık sizi tutamaz.

Koç ile aşk

Koç erkeğini uğraştırın, peşinizden koşturun. Her zaman seksi görünün. Ne dediğinizi bilin, lider ruhlu davranın. Koç erkeği onunla baş edebilecek kadını sever.

Koç kadınına cesur, atak, bonkör ve dürüst davranın. Koç kadını şık ve pahalı hediyeleri sever. Hareketli sportif hafta sonu planları ve renkli planlarla onu cezbedin.



Boğa

Eğer bir Boğa'ysanız, Koç sizi sever; ama yorabilir. Boğa düşünsel arkadaşınız ve rehberinizdir, İkizler kozmik ilişkinizi sağlar. Yengeç sizi hayal evreninde tutuklar. Aslan size güven duygusu verir. Başakla uyumlu ve mutlu olursunuz. Terazi çelişkiler getirir ve şaşırtabilir. Akrep'le zıtlaşır; ama ondan çok şey öğrenirsiniz. Yay sizi ateşler; ama tükenebilirsiniz. Oğlak güvencelidir; ama tutuculuğu sizi sıkabilir. Kova sizin kariyerinizi etkiler; ama artı veya eksidir. Balık sizin için iyi ve güzel bir süstür ama bıkabilirsiniz.

Boğa ile aşk

Boğa erkeğini cezbetmek için akıllı, bakımlı ve hanımefendi olun. Hafif seksapele hayır demeyecektir. Bırakın sanatsal konuşmalarını rahatça yapabilsin, siz de ilgi alanlarını biraz araştırın.

Boğa kadınına olduğunuz gibi davranın, ona güzel sözler söyleyin, hoş parfümler alın, bol bol kültür sanat programı yapın, bonkör olun, güzel bir araba ve lüks bir ev alın yanınızdan ayrılmayacaktır.



İkizler

Eğer bir İkizler'seniz, Koç'tan hoşlanır; ama bıkabilirsiniz. Boğa egonuza ve değişkenliğinize katlanamaz, İkizler sizsiniz ve de ikiniz bir arada! Yengeç sıkıcı gelebilir. Aslan sizin kozmik bağınızdır. Başak size güvenlik verir. Terazi ile uyumlu ve huzurlu olursunuz. Akrep mi? Bakın onu yoramazsınız. Yay'dan çok şey öğrenebilirsiniz. Oğlak yükünüzü paylaşabilir. Kova heyecan vericidir; ama vizyonlarınız farklıdır. Balık sizi geliştirir ve ilerletir.

İkizler ile aşk

İkizler erkeği, seksi, spor, bakımsız, bakımlı ama mutlaka akıllı kadını sever. Eğlenceli olmaya hızlı hareket etmeye dikkat edin. Yoksa siz harekete geçene kadar o tatile çıkmıştır.

Para harcamayı sevmiyorsanız İkizler kadınının yanına yaklaşmayın. Tekdüze bir hayatınız varsa uzak durun. Her zaman bakımlı görünün.

Yengeç

Eğer bir Yengeç'seniz, Koç sizi geliştirir ve umut verir. Boğa'ya hayran olabilirsiniz; ama sadık kalın, İkizler size dayanamayabilir. İki Yengeç yan yana nasıl yürürler? Aslan kolay olmayacaktır. Başak mı? Evde mutlu olursunuz. Terazi size güvenlik verir ve kozmik bağınızdır. Akrep ile uyumlu ve mutlu olursunuz. Yay, öğretici; ama zorlayıcıdır. Oğlak'tan çok şey öğrenirsiniz. Kova ile aynı kaba sığmazsınız. Balık hoş olabilir; ama rüzgar değişebilir.

Yengeç ile aşk

Yengeç erkeği akıllı, zarif, duygusal, sevgi dolu, şefkatli ve destek olan kadınları sever. İnatçı, sabırsız ve maymun iştahlı iseniz aşkınız çok sürmez uzak durun.

Yengeç kadını, sahip çıkan, sevgisini belli eden, hediye veren erkekleri tercih eder. Aradığı yaslanacak bir omuzdur.

Başak

Eğer bir Başak'sanız, Koç mantığınızı güçlendirir. Boğa sizin gizli gücünüzdür. İkizler sizin kariyerinizi etkiler. Yengeç sizi sakinleştirir. Aslan sorumluluğunuzu paylaşabilir. Başak sizi ısıtır. Terazi sizi ölçer, biçer ve tartar. Akrep, korkunuzdur. Yay sizin için sınırsızlıktır ve güven verecektir. Oğlak'la uyumlu ve ve mutlusunuz. Kova sizin kozmik bağınızdır. Balık'tan çok şey öğrenebilirsiniz.

Başak ile aşk

Başak erkeği bakımlı, hanımefendi, sıcak, düz ve abartısız kadınları sever. İddiacı ve inatçı iseniz meydan savaşına hazır olun.

Başak kadını, zarif, dengeli, bakımlı ve şık, doğaya kültürel faaliyetlere önem veren, insan ilişkileri gelişmiş, akıllı erkekleri tercih eder.

Terazi

Eğer bir Terazi'yseniz, Koç'tan çok şey öğrenebilirsiniz ve kozmik bağınızdır. Boğa karizmatiktir; ama onu sınırlamayın. İkizler'i idare edebilirseniz başarırsınız. Yengeç sizi geliştirir ve güçlendirir. Aslan sizi sevecektir ve beklentileri ciddidir. Başak kadar düzenli ve istikrarlı mısınız? Terazi iki tane olursa, iş Yargıtay'a gidebilir. Akrep'in gizemi etkileyecektir; ama sadece bir dönem. Yay çok eğlendirici olabilir. Oğlak size güvenlik duygusu getirecektir. Kova ile uyumlu ve mutlu olursunuz. Balığı dengelemekle korkutmazsanız, mesele kalmayacaktır.

Terazi ile aşk

Terazi erkeği, güzel, estetik, bakımlı, akıllı, entelektüel, sevgi dolu, sevgisini gösteren erkeklerden hoşlanır. Brad Pitt'e benziyorsanız, sizden etkilenecektir.

Terazi kadını, dürüst, zarif, dengeli, bol bol iltifat eden, akıllı, entellektüel, yalan söylemeyen eğitimli tipleri tercih eder.

Akrep

Eğer bir Akrep'seniz Koç'la erotik şovlara hoş geldiniz. Boğa'dan çok şey öğreneceksiniz. İkizler kozmik ilişkiyi sağlar. Yengeç'ten sıkılabilirsiniz. Aslan sizin kariyerinizi etkiler. Başak eğer seksiyse, keyifli olabilir. Terazi sizi aydınlığı çıkarabilir. Akrepler bir arada güneşi unutabilirler. Yay mı? Zor iş doğrusu, iki cambaz misali. Oğlak gizeminizi artırabilir. Kova size güvenlik ve güç verecektir. Balık'la uyumlu ve mutlu olursunuz.

Akrep ile aşk

Akrep erkeğinin ilgisini seksi, ateşli, vefalı, özverili ve de bilgili kadın tipi çeker. Çok para harcayan, abartılı bir kadınsanız geçireceğiniz iki günün keyfini çıkarın çünkü çok uzun sürmeyecektir.

Akrep kadını, ateşli, sahip çıkan, sadık, kültürlü ve onu ezmeye yeltenmeyecek bir erkeği arar. Armağanlara karşı koyamaz.

Aslan

Eğer bir Aslan'sanız Koç'la farklı otlakları paylaşıp arada bir buluşun. Boğa sizi geliştirir ve geleceği gösterir, İkizler sizi zengin edebilir; ama nasıl? Yengeç'ten memnun olurken, sıkılabilirsiniz. İki Aslan bir arada kükremezse iyi bir birliktelik olabilir. Başak başaktır; ama onu yemeye kalkmayın. Terazi işinize yarayacak, size destek olacaktır. Akrep size güvenlik verir. Yay ile uyumlu ve mutlu olursunuz ve de kozmik ilişkinizdir. Oğlak sizi taşıyabilir. Kova'dan her şeyi öğrenebilirsiniz. Balık mı? Hoş, romantik; ama geçici olacaktır.

Aslan ile aşk

Aslan erkeği, gösterişli, bakımlı, trendy, abartılı, karizmatik yanında gururla taşıyabileceği, havasını atabileceği kadınları sever.

Gösterişli, kendinden emin, karizmatik, kendi işi olan, bol para harcayan ve sürekli iltifat eden biriyseniz, Aslan kadını ömür boyu sizi bırakmayacaktır.

Yay

Eğer bir Yay'sanız, Koç ile uyumlu ve de mutlusunuz. Boğa, sizin iyi dostunuzdur. İkizler'lerden çok şey öğrenebilir, yararlanabilirsiniz. Yengeç kısa dönemde sizi mutlu edecektir. Aslan sizin kozmosla olan ilişkinizi sağlar. Başak, size yaşam yolunda gelişim getirir. Terazi ve Yay estetik olarak güzeldir. Akrep'le ise iki cambaz bir ipte olur mu? Yaylar çok şeyi paylaşırlar; ama en çok da dostluğu. Oğlak bunaltıp kısıtlayabilir, Kova ile kozmolojik boyutlar yaşayabilirsiniz. Balık, size güven sağlayacaktır.

Yay ile aşk

Yay erkeğini güldürün, gezdirin, aklını meşgul edin, şaka yapın. Asla yalan söylemeyin, asla oyun oynamayın. Dürüst ve eğlenceli kadını sever.

Yay kadını, eğlenceli, konuşkan, akıllı, sosyal, sportif, doğaya meraklı, felsefeye ilgi duyan, her konuda fikri olan dürüst erkekleri sever.

Oğlak

Eğer bir Oğlak'sanız, Koç size güven verir. Boğa ile uyumlu ve çok mutlu olursunuz. İkizler kısa bir süre sonra sizi çıldırtabilir. Yengeç'ten çok şey öğrenirsiniz. Aslan gücünüzü artıracaktır. Başak ekonomik güvencenizdir. Terazi sizin ilerlemenizi sağlar ve kozmik bağınızdır. Akrep çok keyifli başlayacaktır; ama ne zamana kadar? Yay zevk verecektir; ama uzun sürmez. Oğlakların ikisi bir inat heykeli oluşturabilirler. Kova size göre zannedebilirsiniz; ama sınır koymazsanız. Balık sizi sinirlendirir, duygularına erişmelisiniz.

Oğlak ile aşk

Oğlak erkeği, vefalı, bilgili, duyarlı, şefkatli, dürüst, planlı ve de dayanıklı kadını sever.

Oğlak kadını, Aileye düşkün, insan sevgisi olan, para kazanmasını bilen ve varlığıyla mutlu eden erkeklere karşı koyamaz.

Eğer bir Kova'ysanız, Koç size aşıksa, sadık kalmalısınız. Boğa size güvenlik ve güç verir, İkizler'le uyumlu ve mutlu olursunuz. Yengeci küçümsememelisiniz. Aslan'dan çok şey öğrenebilirsiniz. Başak ruhunuzu dinlendirebilir. Terazi'ye sık sık hesap vermelisiniz, Akrep sizi geliştirir ve ilerletir. Yay kozmik bilincinizi sağlar. Oğlak, olacak iş değil, uçamazsınız. İki Kova düzeni değiştirebilirler. Balık size pasif gelebilir, duygularını öğrenmelisiniz.

Kova ile aşk

Uçuk, akıllı, merak uyandıran, dünyadaki gelişmelere duyarlı, eğlenceli, teknolojiye yatkınsanız Kova erkeğini kaptınız demektir!

Kova kadını, akıllı, uçuk, sosyal, konuşkan, kültürlü her ortama uyum sağlayabilen, bonkör ve eğitimli erkekleri sever. Bir de bol bol tatil programı yapmanızı ister.



Balık

Eğer bir Balık'sanız, Koç sizi yorabilir; ama kontrolü kolay olabilir. Boğa yaratıcıdır, ruhunuzu teşvik eder, güç verir, İkizler size güven ve huzur verir. Yengeç ile uyumlu olursunuz. Aslan cazibelidir ama dolaşmayı sever. Başak'tan çok şey öğrenebilirsiniz. Terazi ilginç ve ekonomik olabilir. Akrep gizeminizi ikiye katlar; ama siz bilirsiniz. Yay sizi evrimleştirir ve geliştirir. Oğlak size göre değildir, pamukla demir gibi. Kova evrensel ilişkilerinizi sağlar, iki balık akvaryumdan kolay kolay çıkamazlar.

Balık ile aşk

Balık erkeği için bakımlı, gözleri parlayan ve kültürlü kadın idealdir. Onu her zaman kollayıp, destek olmanız gerekir.

Balık kadınına her zaman hoş sözler söyleyin. Yalan da olsa hoşuna gider. Romantik yemekler, kırmızı güller, çikolatalar, renkli hafta sonları tam ona göredir.