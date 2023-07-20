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YKS TERCİH ROBOTU 2023 (Lisans-Ön Lisans) YÖK ATLAS EKRANI: Üniversite tercih robotu nasıl kullanılır? Üniversite ve bölüm taban puanları

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#Yök Atlas#Yök Tercih#Yök Tercih Robotu
YKS TERCİH ROBOTU 2023 (Lisans-Ön Lisans) YÖK ATLAS EKRANI: Üniversite tercih robotu nasıl kullanılır Üniversite ve bölüm taban puanları
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2023 11:51

Üniversite YÖK atlas tercih robotu, 2023 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından lisans ve ön lisans öğrencileri tarafından merak konusu oldu.. Yükseköğretim programları atlası ile öğrenciler 2 yıllık ve 4 yıllık tercihlerini gerçekleştirecekler. Üniversite tercihlerinde başarı sıralaması, taban ve taban puanları önem arz edecek. Tercih robotu aracılığıyla adaylar, tercihlerine internet üzerinden yön verecek. Peki, YKS tercih robotu nasıl kullanılır? İşte, tıp, hukuk, hemşirelik v.b bölümlerin yer aldığı YKS tercih robotu ve konuyla ilgili bilgiler.

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YKS tercih robotu, Türkçe Matematik, Sözel ve Sayısal puanları ile hangi üniversiteye yerleşebileceklerini merak eden binlerce öğrencinin gündemindeki konu olmaya devam ediyor. YKS tercih kılavuzu içerisinde yer alan bölümlerden birisini tercih etmek isteyen öğrenciler, YÖK’ün yayımladığı tercih robotu için araştırmalarına başladı. Peki, YKS tercih robotu nasıl kullanılır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

YKS tercih robotu, birçok öğrencinin bölüm tercihlerinde önemli bir yer tutacak. Türkçe Matematik, Sözel ve Sayısal alanlardan girdikleri YKS sonrası elde ettikleri sonuçlara göre belirli bir puana sahip olan öğrenciler, buna göre tercih kılavuzu içerisinde yer alan bölümlerden birisini tercih edebilecek. Peki, YKS tercih kılavuzu içerisinde yer alan bölümler dahilinde kullanılabilecek olan YÖK ATLAS tercih robotu ve detaylı bilgiler

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YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor.

Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.

YÖK LİSANS TERCİH SİHİRBAZI İÇİN TIKLAYINIZ

YÖK ÖN LİSANS TERCİH SİHİRBAZI İÇİN TIKLAYINIZ

Lisans programlarına yerleşenlerin puanları, başarı sıraları, TYT/AYT netleri, geldikleri liseler, geldikleri bölgeler; programda görevli öğretim üyeleri, yabancı uyruklu öğrenciler, Erasmus trafiği ve benzeri pek çok detaya ise aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

YÖK LİSANS ATLASI İÇİN TIKLAYINIZ

YÖK ÖN LİSANS ATLASI İÇİN TIKLAYINIZ

YÖK'ün Atlas uygulaması aracılığıyla, tercih edeceğiniz üniversite bölümünün;

  1. Kontenjan, yerleşen, kayıt yaptıran, ek yerleşen, ek kayıt yaptıran sayıları
  2. Yerleşenlerin cinsiyet dağılımı
  3. Yerleşenlerin geldikleri coğrafi bölgeler
  4. Yerleşenlerin geldikleri iller
  5. Yerleşenlerin öğrenim durumu
  6. Yerleşenlerin liseden mezuniyet yılları
  7. Yerleşenlerin mezun oldukları lise alanları
  8. Yerleşenlerin mezun oldukları lise grupları / lise tipleri
  9. Yerleşenlerin mezun oldukları liseler
  10. Yerleşen okul birincileri
  11. Taban puan ve başarı sırası istatistikleri
  12. Yerleşen son kişinin profili
  13. Yerleşenlerin TYT/AYT net ortalamaları
  14. Yerleşenlerin YKS puanları
  15. Yerleşenlerin YKS başarı sıraları
  16. Ülke genelinde tercih edilme istatistikleri
  17. Yerleşenlerin ortalama kaçıncı tercihlerine yerleştikleri
  18. Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversite türleri
  19. Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversiteler
  20. Yerleşenlerin tercih eğilimleri – İller
  21. Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Aynı/Farklı programlar
  22. Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Programlar (Meslekler)
  23. Yerleşme koşulları

bilgilerine kolayca erişebilirsiniz.

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#Yök Atlas#Yök Tercih#Yök Tercih Robotu

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