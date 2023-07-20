YKS TERCİH ROBOTU 2023 (Lisans-Ön Lisans) YÖK ATLAS EKRANI: Üniversite tercih robotu nasıl kullanılır? Üniversite ve bölüm taban puanları

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YKS tercih robotu, Türkçe Matematik, Sözel ve Sayısal puanları ile hangi üniversiteye yerleşebileceklerini merak eden binlerce öğrencinin gündemindeki konu olmaya devam ediyor. YKS tercih kılavuzu içerisinde yer alan bölümlerden birisini tercih etmek isteyen öğrenciler, YÖK’ün yayımladığı tercih robotu için araştırmalarına başladı. Peki, YKS tercih robotu nasıl kullanılır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

YKS tercih robotu, birçok öğrencinin bölüm tercihlerinde önemli bir yer tutacak. Türkçe Matematik, Sözel ve Sayısal alanlardan girdikleri YKS sonrası elde ettikleri sonuçlara göre belirli bir puana sahip olan öğrenciler, buna göre tercih kılavuzu içerisinde yer alan bölümlerden birisini tercih edebilecek. Peki, YKS tercih kılavuzu içerisinde yer alan bölümler dahilinde kullanılabilecek olan YÖK ATLAS tercih robotu ve detaylı bilgiler

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YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor.

Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.

YÖK LİSANS TERCİH SİHİRBAZI İÇİN TIKLAYINIZ

YÖK ÖN LİSANS TERCİH SİHİRBAZI İÇİN TIKLAYINIZ

Lisans programlarına yerleşenlerin puanları, başarı sıraları, TYT/AYT netleri, geldikleri liseler, geldikleri bölgeler; programda görevli öğretim üyeleri, yabancı uyruklu öğrenciler, Erasmus trafiği ve benzeri pek çok detaya ise aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

YÖK LİSANS ATLASI İÇİN TIKLAYINIZ

YÖK ÖN LİSANS ATLASI İÇİN TIKLAYINIZ

YÖK'ün Atlas uygulaması aracılığıyla, tercih edeceğiniz üniversite bölümünün;

Kontenjan, yerleşen, kayıt yaptıran, ek yerleşen, ek kayıt yaptıran sayıları Yerleşenlerin cinsiyet dağılımı Yerleşenlerin geldikleri coğrafi bölgeler Yerleşenlerin geldikleri iller Yerleşenlerin öğrenim durumu Yerleşenlerin liseden mezuniyet yılları Yerleşenlerin mezun oldukları lise alanları Yerleşenlerin mezun oldukları lise grupları / lise tipleri Yerleşenlerin mezun oldukları liseler Yerleşen okul birincileri Taban puan ve başarı sırası istatistikleri Yerleşen son kişinin profili Yerleşenlerin TYT/AYT net ortalamaları Yerleşenlerin YKS puanları Yerleşenlerin YKS başarı sıraları Ülke genelinde tercih edilme istatistikleri Yerleşenlerin ortalama kaçıncı tercihlerine yerleştikleri Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversite türleri Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversiteler Yerleşenlerin tercih eğilimleri – İller Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Aynı/Farklı programlar Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Programlar (Meslekler) Yerleşme koşulları

bilgilerine kolayca erişebilirsiniz.