Kasımpaşa-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Kasımpaşa-Adana Demirspor maçı hangi kanalda?

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Kasımpaşa-Adana Demirspor maçı canlı izle... Süper Lig'de heyecan 3. hafta maçları ile devam ediyor. 25 Ağustos Pazar gününün dikkat çeken karşılaşmalarından biri de Kasımpaşa-Adana Demirspor maçı. Adana ekibi, Süper Lig'de sezona Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor mağlubiyetleriyle başladı. Bu akşamki mücadeleden de galibiyetle ayrılmak istiyor. Adana Demirspor, geçen sezon rakibine sahasında 2-1, deplasmanda da 3-1 yenilmişti. Gözler bu akşam oynanacak mücadelede. İşte Kasımpaşa-Adana Demirspor maçı saati ve kanalı...

KASIMPAŞA-ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa ve Adana Demirspor, 3. hafta programı kapsamında bu akşam karşı karşıya gelecek.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.15'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından naklen takip edilebilecek.

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Müsabakayı akem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.