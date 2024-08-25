SÜPER LİG 3. HAFTA || Antalyaspor-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Antalyaspor, ligin ilk haftasında Antalyaspor ile Göztepe golsüz berabere kalırken, ikinci haftada ise Beşiktaş'a 4-2 mağlup oldu. Peki Antalyaspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANTALYASPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hatayspor ve Antalyaspor bugün (25 Ağustos 2024) kozlarını paylaşacak. Saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.