YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları için ÖSYM takvimi bilgisi

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Üniversite tercih sonuçları için geri sayım başladı. Milyonlarca kişinin büyük bir heyecanla beklediği YKS yerleştirme sonuçları, 2023 üniversite tercihleri devam ederken gündeme geldi. ÖSYM'nin YKS sonuçlarını ve puanlarını erişime açmasının ardından 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans bölümlerine yerleşmek isteyen adaylar tercih işlemlerine başladı. Adaylar, YKS tercih kılavuzu doğrultusunda istedikleri okulu ve programı seçecekler. YKS 2023 tercihleri 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında tamamlanacak. Peki YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında ayrıntılar...

YKS TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

YKS tercih işlemleri 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde tamamlanacak.



Üniversite tercihleri ÖSYM'nin 'ais.osym.gov.tr' internet sayfası üzerinden gerçekleştirilecek.

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ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversite tercih sonuçlarıyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Ancak YKS yerleştirme sonuçlarının, 8 Ağustos'ta sona eren tercihler sonrası yapılacak değerlendirme sürecinin ardından açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.