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X.com nedir? Twitter'ın adı mı değişti, X.com mu oldu? Twitter'a adı verilen X.com hakkında bilgiler

Güncelleme Tarihi:

#X.Com#Twitter#Elon Musk
X.com nedir Twitterın adı mı değişti, X.com mu oldu Twittera adı verilen X.com hakkında bilgiler
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2023 00:52

X.com Elon Musk'ın sahibi olduğu Twitter ile gündeme geldi. Son günlerde adından sıkça söz ettiren popüler sosyal medya uygulaması Twitter'ın ismi resmen X.com oldu. 1999 yılında Elon Musk tarafından kurulan bir online ödeme şirketi olan x.com, online ödeme işlemlerini daha hızlı, daha güvenli ve daha kolay hale getirmeyi amaçlayan bir hizmet sunuyordu. Şirket, ilk başta online satın alma işlemlerini basitleştirmek için oluşturulmuştu ancak daha sonra eBay tarafından satın alındı ve PayPal'ın temelini oluşturdu. Peki, X.com nedir? Twitter'ın adı mı değişti, X.com mu oldu? İşte, o konular hakkında ayrıntılı bilgiler.

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X.com nedir? sorusu son günlerin öne çıkan konularından oldu. Twitter’ı satın aldığından itibaren pek çok yeniliğe imza atan Elon Musk, platformun logosunu da değiştirdi. Son olarak Twitter’ın adı da X oldu. Elon Musk’ın 1999’da kurduğu ilk büyük girişimi, daha sonra online ödeme aracı PayPal’a dönüşen X.com’du.

X.COM NEDİR?

x.com, online ödeme işlemlerinde kullanılan teknolojilerde önemli bir yenilik getirdi. Şirket, müşterilerin kredi kartı bilgilerini kaydetmek yerine, bir hesap açarak bu hesap üzerinden ödemelerini yapmalarını sağladı. Bu sayede, müşterilerin ödeme işlemlerini daha hızlı ve daha güvenli hale getirerek, online alışverişin yaygınlaşmasına büyük katkı sağladı.

Elon Musk, 2017 yılında, X.com'u Paypal'den yeniden satın aldı. 

UZUNCA BİR SÜRE BOŞ KALDI

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X.com alan adını uzunca bir süre boş tutan Elon Musk, bembeyaz açılan bir sayfada X harfine yer veriyordu. 2023 yılında Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından ise X.com, Twitter'a yönlendirildi.

ı. “X” adlı bir “her şey uygulaması” yaratmak isteyen Musk, aylık 200 milyon kullanıcısı bulunan Twitter’ın logosunu siyah zemin üzerine beyaz X harfi ile değiştirdi. Twitter’la özdeşleşen ve bugün dördüncü versiyonu kullanılan mavi kuş ilk etapta uygulamanın web sürümünden kalktı.

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#X.Com#Twitter#Elon Musk

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