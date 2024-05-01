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Hıdırellez nedir, ne zaman kutlanır, ritüelleri neler? Hıdırellez Bayramı kutlama tarihi Mayıs 2024!

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Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2024 16:00

Hıdırellez ya da Hıdrellez Bayramı olarak bilinen bahar bayramı için sayılı günler kaldı. Hıdırellez ritüelleri de bu sebeple merak edilen konulardan birisi oldu. Genellikle mayıs ayında kutlanan bu bayramda Orta Asya, Ortadoğu, Anadolu ve Balkanlar'da çeşitli etkinlikler düzenlenir. Hıdırellez 2024 ne zaman sorusu da bu sebeple gündemdeki yerini aldı. Hıdırellez günü, dünyada darda kalanların yardımcısı olduğu düşünülen Hızır ile denizlerin hâkimi olduğuna inanılan İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak düşünülür ve kutlanır. Peki, 2024 Hıdırellez Bayramı ne zaman, mayısın kaçında?

1/7Hıdırellez nedir, ne zaman kutlanır, ritüelleri neler Hıdırellez Bayramı kutlama tarihi Mayıs 2024

Kökeni çok eski tarihlere dayanan Hıdırellez Bayramı kutlama tarihi 2024 için heyecanlı bekleyiş başladı. Kışını sona ermesi ve baharın gelişiyle birlikte kutlanan Hıdırellez Bayramı huzura kavuşmak ve türlü dileklerde bulunmak için kutlanır. Hıdırellez ritüeli nedir, nasıl yapılır? sorusu da bu sebeple merak edilip araştırılmaya başlanmıştır. Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak adlandırılan Hıdırellez, aynı zamanda bahar bayramı olarak da bilinir. Hıdırellez'in UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miraslar Listesine alınması amacıyla 2010 yılında başlayan çalışmalar sonucunda 2017 yılında listeye alınmıştır. İşte 2024 Hıdırellez Bayramı kutlama tarihi ve gelenekleri…

 

 

2/7HIDIRELLEZ 2024 NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE

HIDIRELLEZ 2024 NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

Gregoryen takvimine (miladi takvim) göre 6 Mayıs, eskiden kullanılan Rumi takvim olarak da bilinen Jülyen takvimine göre 23 Nisan Hıdırellez günüdür. 6 Mayıs'tan başlayıp 7 Kasım'a kadar olan süre Hızır Günleri adıyla yaz mevsimini, 8 Kasım'dan 5 Mayıs'a kadar olan süre ise Kasım Günleri adıyla kış mevsimini oluşturmaktadır. Bu yüzden 5 Mayıs günü gecesi kış mevsiminin bitip sıcak yaz günlerinin başladığı anlamına gelmektedir. Türkiye'de Hıdrellez Bayramı 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece kutlanır. Bugün Hıristiyanlarca da baharın ve doğanın uyanmasının ilk günü olarak kabul edilir; bugünü Rum Ortodokslar Aya Yorgi, Katolikler "Aziz George" günü olarak kutlamaktadırlar.

 

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3/7Hıdırellez nedir, ne zaman kutlanır, ritüelleri neler Hıdırellez Bayramı kutlama tarihi Mayıs 2024

Her yıl 6 Mayıs'ta ülkenin dört bir yanında çeşitli etkinliklerle geleneksel bayram olarak kutlanan Hıdırellez; 2024 yılında 5 Mayıs Pazar akşamı başlayacak ve 6 Mayıs Pazartesi ikindi saatine kadar devam edecek.

4/7HIDIRELLEZ NEDİR, NEDEN KUTLANIR

HIDIRELLEZ NEDİR, NEDEN KUTLANIR?

Hıdırellez; Orta Asya, Ortadoğu, Anadolu ve Balkanlar'da kutlanan mevsimlik bayramlardan biridir. Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak adlandırılan Hıdırellez günü, dünyada darda kalanların yardımcısı olduğu düşünülen Hızır ile denizlerin hâkimi olduğuna inanılan İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak düşünülür ve kutlanır.

Hızır ve İlyas kelimelerinin birleştirilmesi sonunda ortaya çıkan "Hıdırellez", Anadolu, Kırım ve Azerbaycan ile Orta Doğu ve Balkan ülkelerinde "bayram" olarak kutlanıyor. Mevsimlik bir bayram olarak belirli yörelerde kutlanan Hıdırellez'de geçmişten bugüne, gül fidanına dilek bağlamak ve ateşten atlamak gibi bazı ritüeller yapılıyor.

Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak adlandırılan Hıdırellez günü, dünyada darda kalanların yardımcısı olduğu düşünülen Hızır ile denizlerin hakimi olduğuna inanılan İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak düşünülür ve kutlanır.

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5/7HIDIRELLEZ RİTÜELLERİ NEDİR, NASIL YAPILIR (GÜL RİTÜELİ)

HIDIRELLEZ RİTÜELLERİ NEDİR, NASIL YAPILIR? (GÜL RİTÜELİ)

Hıdrellezde baht açma törenleri oldukça yaygın olarak uygulanır. Talih ve kısmet açtırmak isteyen genç kız ve kadınlardan yüzük, küpe gibi eşyalarını çömleğe atmaları istenir ve çömleğin üzerine su eklenerek ağzı kapatılır. Kapalı çömlek bir gece boyunca bir gül ağacının dibinde bekletilir. Ertesi günü bir araya toplanan kadınlar, çömleği ortaya koyarak maniler eşliğinde eşyaları çıkarmaya başlarlar. Bu törene İstanbul ve çevresinde “baht açma”, Denizli ve çevresinde “bahtiyar”, Yörük ve Türkmenlerde “mantıfar”, Balıkesir ve çevresinde “dağara yüzük atma”, Edirne ve çevresinde “niyet çıkarma”, Erzurum’da “mani çekme” adı verilir.

6/7YOĞURT MAYALAMA GELENEĞİ

YOĞURT MAYALAMA GELENEĞİ

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Yörük köylerinde bir yıllık yoğurt mayası, Hıdırellez ve bu günü takip eden 2 gün süresince sabah ezanı ile tan ağarması arasındaki sürede doğadaki bitkilerin üzerinden toplanan çiy tanelerinden sağlanır.

Trabzon-Şalpazarı İlçesi'nde maya katılmadan yoğurt yapılır. Mayalama sıcaklığındaki sütün içine besmeleyle bir tahta kaşık konur. Bu şekilde elde edilen maya bir yıl kullanılır ve gelecek yıl tekrar değiştirilir.

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7/7Hıdırellez nedir, ne zaman kutlanır, ritüelleri neler Hıdırellez Bayramı kutlama tarihi Mayıs 2024
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