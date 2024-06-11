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Son hava durumu tahminleri il il | Yarın (12 Haziran) hava nasıl olacak? İstanbul'a yağmur yağacak mı? Meteoroloji: Sıcaklıklar artmaya devam edecek!

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#Hava Durumu#Meteoroloji#Ankara
Son hava durumu tahminleri il il | Yarın (12 Haziran) hava nasıl olacak İstanbula yağmur yağacak mı Meteoroloji: Sıcaklıklar artmaya devam edecek
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2024 23:08

Hava durumu tahminleri il il Meteoroloji tarafından yayınlandı. Ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyrederken bir uyarı daha geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre yarın Kars, Hakkari, Van'ın doğusu, Ağrı'nın güneyi, Kastamonu'nun güney ve doğusu, Çorum'un kuzeyi ve Amasya'da sağanak görülecek. Hava sıcaklığının artışını sürdürerek ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 12 Haziran hava durumu değerlendirmeleri.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile zamanla Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Kars, Hakkari, Van'ın doğusu, Ağrı'nın güneyi, Kastamonu'nun güney ve doğusu, Çorum'un kuzeyi ve Amasya'nın batı çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 22°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 24°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 22°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 25°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

Son hava durumu tahminleri il il | Yarın (12 Haziran) hava nasıl olacak İstanbula yağmur yağacak mı Meteoroloji: Sıcaklıklar artmaya devam edecek

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EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 18°C, 36°C
Az bulutlu

DENİZLİ 24°C, 43°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 23°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 24°C, 44°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 22°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 26°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 22°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA 19°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

Son hava durumu tahminleri il il | Yarın (12 Haziran) hava nasıl olacak İstanbula yağmur yağacak mı Meteoroloji: Sıcaklıklar artmaya devam edecek

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 19°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 18°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

KAYSERİ 14°C, 34°C
Az bulutlu

KONYA 18°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Kastamonu'nun güney ve doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 18°C, 34°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Çarşamba) zamanla parçalı bulutlu

DÜZCE 22°C, 38°C
Az bulutlu

SİNOP 21°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 23°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

Son hava durumu tahminleri il il | Yarın (12 Haziran) hava nasıl olacak İstanbula yağmur yağacak mı Meteoroloji: Sıcaklıklar artmaya devam edecek

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ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Çorum'un kuzeyi ve Amasya'nın batısının kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 19°C, 37°C
Az bulutlu, yarın (Çarşamba) zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN 16°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 17°C, 37°C
Az bulutlu

TRABZON 20°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Kars çevreleri ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Hakkari, Van'ın doğusu ve Ağrı'nın güney çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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ERZURUM 9°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS 8°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

MALATYA 17°C, 35°C
Az bulutlu

VAN 11°C, 25°C
Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

Son hava durumu tahminleri il il | Yarın (12 Haziran) hava nasıl olacak İstanbula yağmur yağacak mı Meteoroloji: Sıcaklıklar artmaya devam edecek

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 17°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 23°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 21°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 27°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

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