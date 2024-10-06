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Teknofest İstanbul ne zaman yapılacak? 2024 Teknofest İstanbul tarihi ve program detayları

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Teknofest İstanbul ne zaman yapılacak 2024 Teknofest İstanbul tarihi ve program detayları
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2024 12:58

Teknofest İstanbul ne zaman yapılacak sorusu merak konusu oldu. Adana'da 2-6 Ekim tarihlerinde gerçekleşen Teknofest 2024'ün İstanbul'da ne zaman olacağı merak ediliyor. Peki, Teknofest İstanbul ne zaman yapılacak? 2024 Teknofest İstanbul tarihi ve program detayları

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Teknofest 2024, 2-6 Ekim tarihleri arasında Adana'da gerçekleştirilecek. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan Teknofest, bu yıl da geniş katılımcı kitlesiyle birçok yarışmaya ve etkinliğe ev sahipliği yapacak. Festivalde, roket, insansız hava araçları, biyoteknoloji inovasyonu ve daha birçok teknolojik yarışma düzenlenecek. Ayrıca bu yıl ilk kez "Kablosuz Haberleşme" ve "Blok Zincir" gibi yeni yarışma kategorileri de yer alacak.

TEKNOFEST İSTANBUL NE ZAMAN?

Teknofest İstanbul'da bu yıl İstanbul'da Take Off olarak gerçekleşecek. 

Girişimcilik ve teknoloji dünyasının en prestijli buluşma noktası olan Take Off İstanbul, 11-12 Aralık 2024 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın öncülüğünde düzenlenen etkinlik, 2018 yılından bu yana yenilikçi fikirleri, girişimcileri ve yatırımcıları bir araya getirerek geleceğin rotasını çiziyor.

 

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