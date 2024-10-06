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Canlı Anlatım: Konyaspor-Eyüpspor maçı

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Konyaspor#Eyüpspor
Canlı Anlatım: Konyaspor-Eyüpspor maçı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2024 13:36

Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor, İkas Eyüpspor'u ağırlıyor. Müsabakayı Spor Arena'dan anbean takip edebilirsiniz.

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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Eyüpspor, bugün Konyaspor'a konuk oluyor.

CANLI ANLATIM

Konyaspor 0-0 Eyüpspor

İlk yarı oynanıyor...

KONYASPOR EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Eyüpspor mücadelesi bugün (6 Ekim) saat 13.30'da başladı.

Medaş Konya Büyükşehi̇r Stadyumu'nda oynanan mücadele beIN Sport 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Konyaspor: Slovik, Nikola, Adil, Uğurcan, Guilherme, Bazuer, Oğulcan, Keita, Melih, Pedrinho, Kraver

Eyüpspor: Berke, Dubois, Robin, Claro, Caner, Melih, Midtsjo, Samu, Kutucu, Prince, Bruno

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#Süper Lig#Konyaspor#Eyüpspor

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