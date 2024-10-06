Canlı Anlatım: Konyaspor-Eyüpspor maçı

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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Eyüpspor, bugün Konyaspor'a konuk oluyor.
CANLI ANLATIM
Konyaspor 0-0 Eyüpspor
İlk yarı oynanıyor...
KONYASPOR EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Konyaspor - Eyüpspor mücadelesi bugün (6 Ekim) saat 13.30'da başladı.
Medaş Konya Büyükşehi̇r Stadyumu'nda oynanan mücadele beIN Sport 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Konyaspor: Slovik, Nikola, Adil, Uğurcan, Guilherme, Bazuer, Oğulcan, Keita, Melih, Pedrinho, Kraver
Eyüpspor: Berke, Dubois, Robin, Claro, Caner, Melih, Midtsjo, Samu, Kutucu, Prince, Bruno