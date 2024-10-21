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Son dakika hava durumu tahminleri il il | Yarın (22 Ekim 2024) hava nasıl olacak, yağmur var mı? Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı!

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#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul
Son dakika hava durumu tahminleri il il | Yarın (22 Ekim 2024) hava nasıl olacak, yağmur var mı Meteorolojiden kar ve sağanak yağış uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2024 22:26

Hava durumu tahminleri il il Meteoroloji tarafından yayınlandı. Sağanak ve fırtına yurdun birçok ilinde etkili olurken, salı günü için yeni uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre yarın Niğde, Batman ve Siirt çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağış görülecek. İstanbul'da ise sıcaklık 20 derece olacak. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, il il 22 Ekim 2024 hava durumu değerlendirmeleri.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Niğde, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, güneybatı kesimlerde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

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EDİRNE 4°C, 22°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL 11°C, 20°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 5°C, 20°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ 10°C, 19°C
Parçalı bulutlu

Son dakika hava durumu tahminleri il il | Yarın (22 Ekim 2024) hava nasıl olacak, yağmur var mı Meteorolojiden kar ve sağanak yağış uyarısı

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, güney kıyılarında kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 1°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 9°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 12°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 9°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Toroslar mevkiinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA 13°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 17°C, 26°C
Az bulutlu

HATAY 9°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 13°C, 24°C
Az bulutlu

Son dakika hava durumu tahminleri il il | Yarın (22 Ekim 2024) hava nasıl olacak, yağmur var mı Meteorolojiden kar ve sağanak yağış uyarısı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri ile Niğde çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeybatı kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

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ANKARA 6°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 8°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 1°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 5°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 6°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE 10°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP 13°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 12°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların, kıyı kesimleri ile Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyılarında kuzey ve batı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

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AMASYA 8°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ARTVİN 4°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Son dakika hava durumu tahminleri il il | Yarın (22 Ekim 2024) hava nasıl olacak, yağmur var mı Meteorolojiden kar ve sağanak yağış uyarısı

SAMSUN 11°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 10°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin batı kesimlerde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

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ERZURUM -1°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karlakarışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

KARS -3°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yağmurlu

MALATYA 4°C, 15°C
Parçalı bulutlu

VAN 1°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yağmurlu

Son dakika hava durumu tahminleri il il | Yarın (22 Ekim 2024) hava nasıl olacak, yağmur var mı Meteorolojiden kar ve sağanak yağış uyarısı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, Siirt ve Batman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 8°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 7°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 7°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 11°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

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