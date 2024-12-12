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Canlı | Başakşehir - Heidenheim maçı

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#UEFA Konferans Ligi#Başakşehir - Heidenheim#Başakşehir Heidenheim Maçı
Canlı | Başakşehir - Heidenheim maçı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2024 19:20

UEFA Konferans Ligi 5. hafta karşılaşmalarında tek temsilcimiz Başakşehir, Heindenheim’i konuk ediyor. Müsabakanın önemli anlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

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UEFA Konferans Ligi 5. haftasında Başakşehir, Heindenheim’i konuk ediyor. 

Maçta ilk devre oynanıyor

Başakşehir 1-0 Heindenheim

Gol: 6' Deniz Türüç

İLK 11'LER

Başakşehir: Muhammed, Duarte, Hamza, Opoku, Lima, Kemen, Onur, Crespo, Deniz, Davidson, Piatek

Heidenheim: Eicher, Busch, Maloney, Siersleben, Theuerkauf, Dorsch, Kerber, Scienza, Beck, Breunig, Wanner

BAŞAKŞEHİR - HEİDENHEİM MAÇI NE ZAMAN?

Fatih Terim Stadı'nda oynanan Başakşehir - Heidenheim maçını TSİ 20.45'te başladı. Mücadele TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.

BAŞAKŞEHİR - HEİDENHEİM PUAN DURUMLARI

Konferans Ligi'nde oynadığı ilk iki maçı kaybeden Başakşehir, son iki maçından ise beraberlikle ayrılarak 2 puan topladı.

Turuncu-lacivertli ekip ilk maçta sahasında Avusturya ekibi Rapid Wien'e 2-1 mağlup oldu. İstanbul ekibi, ikinci karşılaşmasında Slovenya ekibi Celje'ye deplasmanda 5-1 yenildi. Başakşehir, üçüncü maçında deplasmanda Kopenhag ile 2-2, son maçında da sahasında 90+6. dakikada yediği golle Moldova ekibi Petrocub ile 1-1 berabere kaldı.

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Konferans Ligi'nde oynadığı ilk 3 maçı kazanan ve yalnızca son oynadığı karşılaşmadan yenilgiyle ayrılan Alman ekibi Heidenheim ise 9 puana sahip.

İlk maçında sahasında Slovenya temsilcisi Olimpija'yı 2-1, ikinci maçında deplasmanda Pafos FC'yi 1-0 ve üçüncü maçında deplasmanda Hearts'i 2-0 yenen Heidenheim, son karşılaşmasında ise sahasında Chelsea'ye 2-0 kaybetti.

 

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#UEFA Konferans Ligi#Başakşehir - Heidenheim#Başakşehir Heidenheim Maçı

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