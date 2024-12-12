Canlı anlatım: Malmö Galatasaray maçı

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UEFA Avrupa Ligi 6. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Malmö ile karşı karşıya geliyor.

CANLI ANLATIM

MALMÖ 0-0 GALATASARAY

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Malmö: Persson, Stryger, Rösier, Zötterström, Busanello, Christiansen, Johnsen, Rosengren, Bolin, Rieks, Botheim

Galatasaray: Muslera, Berkan, Abdülkerim, Metehan, Davinson Sanchez, Torreira, Sara, Jelert, Mertens, Yunus, Batshuayi

MALMÖ GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Malmö Galatasaray maçı saat 20:45'te Yeni Malmö Stadyumu'nda başladı. Maç TRT 1'den naklen yayınlanıyor.

SON 17 RESMİ MAÇTA YENİLMEDİ

Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 17 maçta mağlup olmadı.

İyi sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı. Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 17 maçta 13 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

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"Cimbom" UEFA Avrupa Ligi ve Trendyol Süper Lig'deki 19 puan mücadelesinde mağlubiyet yaşamadı. Süper Lig'de namağlup liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Avrupa Ligi'nde ise ilk 8 iddiasını yenilgisiz sürdürüyor.

GALATASARAY'DA KRİTİK EKSİKLER

Sarı-kırmızılı ekipte sakat futbolcuların çokluğu teknik ekibin elini zayıflatıyor.

Galatasaray'da Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, Ismail Jakobs, Yusuf Demir ve Mauro Icardi, sakatlıkları nedeniyle Malmö'ye karşı forma giyemeyecek.

Sakatlığını atlatarak takımla çalışmalara başlayan Abdülkerim Bardakcı'nın durumu ise bugün yapılacak antrenmanın ardından belli olacak.

Sarı-kırmızılı ekipte UEFA listesine adı yazılmayan Roland Sallai de görev yapamayacak.

GOL UMUDU BATSHUAYİ VE YUNUS

Galatasaray'ın İsveç temsilcisi karşısında en önemli gol ayağı Belçikalı santrfor Michy Batshuayi ile milli futbolcu Yunus Akgün olacak.

Sarı-kırmızılı takım, Malmö karşısında bu sezonki en golcü futbolcuları Victor Osimhen (10), Barış Alper Yılmaz (7) ve Mauro Icardi'den (6) yoksun çıkacak.

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UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk 4 maçta da fileleri havalandıran ve toplamda 7 golü bulunan Yunus Akgün ile resmi maçlarda 6 gol sevinci yaşayan Batshuayi, Galatasaray'ın hücumdaki en önemli kozları olacak. Dört gollü Dries Mertens, ikişer gollü Gabriel Sara ile Davinson Sanchez de Malmö karşısında hem savunma hem de gol yollarında takımlarına katkı vermeye çalışacak.

HAVA ŞARTLARI ZORLAYACAK

Galatasaray, İstanbul'a göre yaklaşık 15 derece soğuk havada maça çıkacak.

İstanbul'da son günlerde ortalama 15 derece sıcaklıkta çalışan sarı-kırmızılı ekip, yarın rakibinin yanı sıra soğukla da mücadele edecek.

Çim zemine sahip 21 bin kişi kapasiteli Yeni Malmö Stadyumu'nda oynanacak müsabaka sırasında hava sıcaklığının 0'a kadar düşmesi bekleniyor.

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MALMÖ'DE DE SAKAT OYUNCULAR FAZLA

İsveç temsilcisinde 5 futbolcunun sakatlığı nedeniyle Galatasaray'a karşı forma giymesi beklenmiyor.

Kaleci Johan Dahlin'nin yanı sıra stoper Pontus Jansson, sağ bek Anton Tinnerholm, kanat oyuncuları Sead Haksabanovic ile Stefano Vecchia'nin sakatlıkları bulunuyor.

İSVEÇ TEMSİLCİSİ, SON 1 AYDA 2 RESMİ MAÇ YAPTI

Malmö'nün şampiyonluğa ulaştığı İsveç Ligi, kasım ayı başında sona erdi.

Kendi liginde son maçını 10 Kasım'da oynayan Malmö, sonrasındaki süreçte UEFA Avrupa Ligi ve İsveç Kupası'nda birer maça çıktı.

Avrupa Ligi'nde Macaristan temsilcisi Ferencvaros'a 4-1 mağlup olan Malmö, İsveç Kupası'nda ise 3. Lig takımı Torslanda'yı uzatma bölümünde 5-2 yendi.

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İspanya'da kamp yapan Malmö, maç ritminden uzaklaşmamak için hazırlık müsabakaları oynadı.