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SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Hafta sonu hava nasıl olacak? Yarın (25 Mayıs) yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den Bursa, Ankara ve birçok ile sağanak uyarısı!

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#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul
SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Hafta sonu hava nasıl olacak Yarın (25 Mayıs) yağmur yağacak mı Meteorolojiden Bursa, Ankara ve birçok ile sağanak uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2024 22:45

Hava durumu tahminlerini yayınlayan Meteoroloji'den hafta sonu için son dakika sağanak uyarısı geldi. Sıcaklıklar batı kesimlerde düşerken, cumartesi günü birçok ilde yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Ankara, Çankırı, Adana çevreleri, Osmaniye ile Kahramanmaraş'ın batısında ve Mersin'de kuvvetli yağış görülecek. Marmara'da da Sakarya, Bilecik ve Bursa'da sağanak etkili olacak. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 25 Mayıs hava durumu raporu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Bursa, Bilecik, Sakarya, Sinop, Konya ve Ankara çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Osmaniye, Bayburt, Elazığ, Bingöl ve Tunceli çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Osmaniye, Bayburt, Elazığ, Bingöl ve Tunceli çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su basını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde Sakarya, Bilecik ve Bursa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 14°C, 27°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL 15°C, 24°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 14°C, 25°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ 14°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Hafta sonu hava nasıl olacak Yarın (25 Mayıs) yağmur yağacak mı Meteorolojiden Bursa, Ankara ve birçok ile sağanak uyarısı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 8°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 14°C, 28°C
Parçalı bulutlu

İZMİR 16°C, 29°C
Parçalı bulutlu

MUĞLA 12°C, 28°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 18°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerinde yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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ANTALYA 21°C, 32°C
Parçalı bulutlu

BURDUR 9°C, 25°C
Parçalı bulutlu

SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Hafta sonu hava nasıl olacak Yarın (25 Mayıs) yağmur yağacak mı Meteorolojiden Bursa, Ankara ve birçok ile sağanak uyarısı

HATAY 17°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile Ankara ve Konya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 9°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 10°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 12°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlertinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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SİVAS 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 9°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Hafta sonu hava nasıl olacak Yarın (25 Mayıs) yağmur yağacak mı Meteorolojiden Bursa, Ankara ve birçok ile sağanak uyarısı

DÜZCE 12°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP 16°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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ZONGULDAK 13°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ARTVİN 13°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 14°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 14°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 16°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Hafta sonu hava nasıl olacak Yarın (25 Mayıs) yağmur yağacak mı Meteorolojiden Bursa, Ankara ve birçok ile sağanak uyarısı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeydoğu kesimleri ile Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 7°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS 8°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA 11°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 8°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 13°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 14°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 16°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 18°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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