Fenerbahçe Beko 11. kez şampiyon! Anadolu Efes'in geri dönüşü yeterli olmadı

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisi 4. maçında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maçı uzatmada 80-72 kazanan Fenerbahçe, seriyi 3-1'e getirdi ve şampiyon oldu.

İkinci çeyreğin başında 20 sayı geriye düşen Anadolu Efes, son çeyreğe girerken öne geçse de son çeyrekte Fenerbahçe yeniden skora ortak oldu. 64-64'te Doğuş Özdemiroğlu'nun maç topunu Papagiannis blokladı ve maç uzadı.

Uzatmada Nigel-Hayes'in sayılarıyla üstünlük kuran Fenerbahçe, maçı 80-72 kazandı ve şampiyon oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tribünden mücadeleyi takip etti. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Acun Ilıcalı ile Futbol Takımı Sportif Direktörü Mario Branco da maçı kenardan izleyenler arasındaydı.

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MVP NIGEL HAYES-DAVIS OLDU

Final serisinin en değerli oyuncusu, uzatmalara damga vuran Nigel Hayes-Davis oldu.



Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Emin Moğulkoç, Kerem Baki, Can Mavisu

Fenerbahçe Beko: Nick Calathes 5, Scottie Wilbekin 12, Dyshawn Pierre 10, Nigel Hayes-Davis 16, Sertaç Şanlı 8, Tarık Biberovic 19, George Papagiannis 8, Metecan Birsen, Melih Mahmutoğlu 2, Şehmus Hazer

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

A. Efes: Shane Larkin 11, Rıdvan Öncel, Elijah Bryant 20, Derek Willis 10, Daniel Oturu 7, Rodrigue Beaubois 11, Ercan Osmani 5, Doğuş Özdemiroğlu 8, Erkan Yılmaz

Başantrenör: Tomislav Mijatovic

1. Periyot: 22-8 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 36-33 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 51-52 (A.Efes lehine)

Normal süre: 64-64

FENERBAHÇE'DEN 11. ŞAMPİYONLUK

1966 yılından bu yana düzenlenen Basketbol Süper Ligi'nde daha önce 1991, 2007, 2008, 2010, 2011, 2014, 2016, 2017, 2018 ve 2022'de şampiyonlukları bulunan Fenerbahçe Beko, bir sezonun ardından ligi yeniden zirvede bitirdi ve 11. şampiyonluğunu elde etti.

🏆🟡🔵Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda şampiyonluğun geldiği anlar pic.twitter.com/6SRoU2B1Xm — Spor Arena (@sporarena) June 12, 2024

ÇİFTE KUPA VE FINAL FOUR

Bu sezon Türkiye Kupası Finali'nde Anadolu Efes'i (67-80) mağlup ederek kupayı müzesine götüren Jasikevicius'un öğrencileri, EuroLeague'de ise Final Four oynama başarısı gösterdi. Fenerbahçe, Süper Lig'de de Anadolu Efes ile oynadığı final serisinde rakibine 3-1'lik üstünlük kurarak sezonun ikinci kupasını müzesine götürdü.

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EN ÇOK ANADOLU EFES'İN ŞAMPİYONLUĞU VAR

Anadolu Efes, 16 şampiyonlukla Basketbol Süper Ligi tarihinin en başarılı takımı konumunda bulunuyor.

NORMAL SEZONU İKİNCİ SIRADA TAMAMLAMIŞTI

Şampiyon Fenerbahçe Beko, normal sezonu 30 maçta 25 galibiyetle ikinci sırada tamamlamıştı. Anadolu Efes de aynı dereceyle normal sezonu lider bitirmişti.

JASIKEVICIUS TARİHE GEÇTİ



Fenerbahçe'nin Litvanyalı başantrenörü Sarunas Jasikevicius, sarı-lacivertli takımın başındaki ilk sezonunda şampiyonluk sevinci yaşadı. Sezona Yunan başantrenör Dimitris Itoudis yönetiminde başlayan sarı-lacivertliler, kötü gidişat sonrası aralık ayında Sarunas Jasikevicius'u takımın başına getirdi. Litvanyalı koç yönetiminde takım, Euroleague'i ilk 6 sırada tamamlayarak play-off oynama hakkı elde etti. Süper Lig'de ise 25 galibiyet, 5 beraberlikle normal sezonu ikinci sırada tamamladı. 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe'de sporcu olarak görev yapan Sarunas, geçirdiği bir sezonda hem Türkiye Kupası hem de Türkiye Ligi şampiyonluğu yaşadı. Bu sezon ise takımının başında şampiyonluğa ulaşan Jasikevicius, hem sporcu hem başantrenör olarak şampiyonluk yaşayadı ve adını tarihe yazdırdı.

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BAKAN BAK TEBRİK ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-off Final Serisi dördüncü maçında rakibi A. Efes’i mağlup ederek şampiyon olan Fenerbahçe Beko için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:



“Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-off Final Serisi dördüncü maçında rakibi A. Efes’i mağlup ederek şampiyon olan Fenerbahçe Beko’yu tebrik ediyorum. Final serisinde mücadele eden A. Efes’i de performansından dolayı kutluyor, her iki kulübümüze gelecek sezonda başarılar diliyorum."