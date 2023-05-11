Seçim yasakları başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte, seçim dolayısıyla yasak olan uygulamalar

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Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçimler için belirlediği takvim 4 Mayıs 2023 tarihinde yürürlüğe girdi. Buna göre seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar, seçim propaganda süresinin sona ermesine kadar, yazılı basında ilan ve reklam yoluyla veya internet sitesi açarak sözlü, yazılı veya görüntülü propaganda yapabilecek. Ancak dünden itibaren yasaklar da devreye girdi. Oy verme gününü takip eden güne kadar geçen süre içinde bakanlar, milletvekilleri ve adayların seçim propagandası ile ilgili olarak yapacakları gezilere hiçbir memur katılamayacak. İşte, seçim yasakları...

- AÇILIŞ VE TEMEL ATMA: Seçim propagandasının başlangıç tarihinden oy verme gününü takip eden güne kadar olan sürede, açılış ve temel atma dahil tören düzenlenmesi, bu törenlerde nutuk söylenmesi, demeç verilmesi ve bunlar hakkında her türlü vasıtayla yayınlarda bulunulması yasak.

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- MAKAM OTOMOBİLİ: Yine seçim propagandasının başlangıç tarihinden oy verme gününü takip eden güne kadar olan sürede bakanlarla, milletvekilleri yurtiçinde yapacakları seçim propagandası ile ilgili gezileri makam otomobilleri ve resmi hizmete tahsis edilen vasıtalarla yapamayacak. Seçim gezilerinde, protokolün karşılama ve uğurlama törenleri de yapılamazken, resmi ziyafet verilemeyecek. Belirtilen sürede bakanlar, seçimle ilgili faaliyetlerinde ve konuşmalarında Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun hükümleriyle bağlı olacak.

- SON 10 GÜNDE ANKET YOK: Oy verme gününden önceki 10 günlük sürede yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın araçları ile kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla bir siyasi partinin veya adayın lehinde veya aleyhinde veya vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın yapılması ve herhangi bir surette dağıtımı da yasak.

- CEPTEN MESAJ ATILAMAYACAK: Vatandaşların elektronik posta adreslerine gönderilecek mesajlarla, taşınabilir veya sabit telefonlarına sesli, görüntülü veya yazılı mesaj göndermek suretiyle propaganda yapılamayacak. Ancak siyasi partiler kendi üyelerine her zaman sesli, görüntülü veya yazılı mesaj gönderebilecek.

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PROPAGANDA SAATLERİ

Açık yerlerde güneşin battığı ikinci saatin sonundan, güneşin doğmasına kadar toplu olarak sözlü propaganda yapılamayacak. Fakültelerin, yurtların, teknik ve idari birimlerinin bulunduğu etrafı kapalı ve giriş-çıkışların kontrollü yapıldığı üniversitelerin kampuslarında seçim propagandası ve toplantısı düzenlenemeyecek. Yurtdışında ve gümrük kapılarında da sözlü propaganda yasak.