Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
Hürriyet Arama
HABERLERBilgi Haberleri

Seçim yasakları başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte, seçim dolayısıyla yasak olan uygulamalar

Güncelleme Tarihi:

#Seçim Yasakları#Seçim Yasakları Başladı#Seçim Yasakları Ne Zaman Biter
Seçim yasakları başladı mı, ne zaman başlayacak İşte, seçim dolayısıyla yasak olan uygulamalar
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2023 10:03

Seçim yasakları 4 Mayıs 2023 tarihinde resmi olarak başladı. YSK'nın seçim takvimi çerçevesinde seçim propaganda süreci devam ediyor. Siyasi partiler ve bağımsız adaylar, sözlü, yazılı veya görüntülü propaganda yapabilecek. Seçim yasakları çerçevesinde açılış ve temel atma törenleri yasaklandı. YSK'nın seçim yasakları mevzuatına göre makam otomobilleri ile seçim propagandası yapılamayacak ve son 10 gün içinde anketler kamuoyu ile paylaşılamayacak. İşte, YSK'nın seçim yasakları hakkında detaylı bilgiler

Haberin Devamı

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçimler için belirlediği takvim 4 Mayıs 2023 tarihinde yürürlüğe girdi. Buna göre seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar, seçim propaganda süresinin sona ermesine kadar, yazılı basında ilan ve reklam yoluyla veya internet sitesi açarak sözlü, yazılı veya görüntülü propaganda yapabilecek. Ancak dünden itibaren yasaklar da devreye girdi. Oy verme gününü takip eden güne kadar geçen süre içinde bakanlar, milletvekilleri ve adayların seçim propagandası ile ilgili olarak yapacakları gezilere hiçbir memur katılamayacak. İşte, seçim yasakları...

- AÇILIŞ VE TEMEL ATMA:  Seçim propagandasının başlangıç tarihinden oy verme gününü takip eden güne kadar olan sürede, açılış ve temel atma dahil tören düzenlenmesi, bu törenlerde nutuk söylenmesi, demeç verilmesi ve bunlar hakkında her türlü vasıtayla yayınlarda bulunulması yasak.

Haberin Devamı

- MAKAM OTOMOBİLİ: Yine seçim propagandasının başlangıç tarihinden oy verme gününü takip eden güne kadar olan sürede bakanlarla, milletvekilleri yurtiçinde yapacakları seçim propagandası ile ilgili gezileri makam otomobilleri ve resmi hizmete tahsis edilen vasıtalarla yapamayacak. Seçim gezilerinde, protokolün karşılama ve uğurlama törenleri de yapılamazken, resmi ziyafet verilemeyecek. Belirtilen sürede bakanlar, seçimle ilgili faaliyetlerinde ve konuşmalarında Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun hükümleriyle bağlı olacak.

SON 10 GÜNDE ANKET YOK: Oy verme gününden önceki 10 günlük sürede yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın araçları ile kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla bir siyasi partinin veya adayın lehinde veya aleyhinde veya vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın yapılması ve herhangi bir surette dağıtımı da yasak.

- CEPTEN MESAJ ATILAMAYACAK: Vatandaşların elektronik posta adreslerine gönderilecek mesajlarla, taşınabilir veya sabit telefonlarına sesli, görüntülü veya yazılı mesaj göndermek suretiyle propaganda yapılamayacak. Ancak siyasi partiler kendi üyelerine her zaman sesli, görüntülü veya yazılı mesaj gönderebilecek.

Haberin Devamı

PROPAGANDA SAATLERİ

Açık yerlerde güneşin battığı ikinci saatin sonundan, güneşin doğmasına kadar toplu olarak sözlü propaganda yapılamayacak. Fakültelerin, yurtların, teknik ve idari birimlerinin bulunduğu etrafı kapalı ve giriş-çıkışların kontrollü yapıldığı üniversitelerin kampuslarında seçim propagandası ve toplantısı düzenlenemeyecek. Yurtdışında ve gümrük kapılarında da sözlü propaganda yasak.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Seçim Yasakları#Seçim Yasakları Başladı#Seçim Yasakları Ne Zaman Biter

BAKMADAN GEÇME!

Seçim günü sokağa çıkma yasağı var mı 14 Mayıs seçim günü sokağa çıkmak yasak mı YSK seçim günü yasakları açıklandı

Seçim günü sokağa çıkma yasağı var mı? 14 Mayıs seçim günü sokağa çıkmak yasak mı? YSK seçim günü yasakları açıklandı!

#14 Mayıs Seçim
ŞANLIURFA SEÇİM SONUÇLARI 2023 ne zaman açıklanacak 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları Hurriyet.com.trde olacak

ŞANLIURFA SEÇİM SONUÇLARI 2023 ne zaman açıklanacak? 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları Hurriyet.com.tr'de olacak

#Şanlıurfa Seçim Sonuçları 2023
Ahmetli, Akhisar, Alaşehir Seçim Sonuçları 2023 hurriyet.com.trde olacak... İşte Manisa Ahmetli, Akhisar, Alaşehir oy oranları, nüfus bilgileri

Ahmetli, Akhisar, Alaşehir Seçim Sonuçları 2023 hurriyet.com.tr'de olacak... İşte Manisa Ahmetli, Akhisar, Alaşehir oy oranları, nüfus bilgileri

#Manisa
2023 SEÇİM SONUÇLARI ne zaman açıklanacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonucu, oy oranları ve dağılımları Hurriyet.com.trde olacak

2023 SEÇİM SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonucu, oy oranları ve dağılımları Hurriyet.com.tr'de olacak!

#Secim2023
TUS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | TUS 2023 sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak TUS tercih tarihi açıklandı mı

TUS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | TUS 2023 sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TUS tercih tarihi açıklandı mı?

#TUS

BAKMADAN GEÇME!

Seçim günü sokağa çıkma yasağı var mı 14 Mayıs seçim günü sokağa çıkmak yasak mı YSK seçim günü yasakları açıklandı

Seçim günü sokağa çıkma yasağı var mı? 14 Mayıs seçim günü sokağa çıkmak yasak mı? YSK seçim günü yasakları açıklandı!

#14 Mayıs Seçim
ŞANLIURFA SEÇİM SONUÇLARI 2023 ne zaman açıklanacak 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları Hurriyet.com.trde olacak

ŞANLIURFA SEÇİM SONUÇLARI 2023 ne zaman açıklanacak? 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları Hurriyet.com.tr'de olacak

#Şanlıurfa Seçim Sonuçları 2023
Ahmetli, Akhisar, Alaşehir Seçim Sonuçları 2023 hurriyet.com.trde olacak... İşte Manisa Ahmetli, Akhisar, Alaşehir oy oranları, nüfus bilgileri

Ahmetli, Akhisar, Alaşehir Seçim Sonuçları 2023 hurriyet.com.tr'de olacak... İşte Manisa Ahmetli, Akhisar, Alaşehir oy oranları, nüfus bilgileri

#Manisa
2023 SEÇİM SONUÇLARI ne zaman açıklanacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonucu, oy oranları ve dağılımları Hurriyet.com.trde olacak

2023 SEÇİM SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonucu, oy oranları ve dağılımları Hurriyet.com.tr'de olacak!

#Secim2023
TUS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | TUS 2023 sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak TUS tercih tarihi açıklandı mı

TUS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | TUS 2023 sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TUS tercih tarihi açıklandı mı?

#TUS