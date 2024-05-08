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Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı? 2024 Kurban Bayramı ayın kaçında başlıyor? Diyanet takvimi ile bayram tarihleri!

Güncelleme Tarihi:

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Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2024 11:15

Yılın ikinci bayramı Kurban Bayramı 2024 tarihi merak edilen konular arasında yer alıyor. Müslümanların kurban ibadetini yerine getireceği Kurban Bayramı tatiline kaç gün kaldığı da araştırılıyor. 2024 Kurban Bayramı, Diyanet İşleri takvimine göre Haziran ayında idrak edilecek. Tatil planlarına yön vermek isteyenler Kurban Bayramı hangi gün başlıyor sorusunun yanıtına odaklandı. Peki Kurban bayramı ne zaman 2024, ayın kaçında, hangi gün başlıyor? Kurban Bayramına kaç gün kaldı? İşte tarih bilgisi...

1/6Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı 2024 Kurban Bayramı ayın kaçında başlıyor Diyanet takvimi ile bayram tarihleri

Kurban Bayramı, 2024 yılı içerisinde Haziran ayında idrak edilecek. Ayrıca Kurban Bayramı, Mekke'de hac farizasını ifa edildiği vakit. Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimi ile Kurban Bayramı tarihleri belli oldu. Haziran ayına ilerlerken 2024 Kurban Bayramı tarihleri merak konusu oldu. Peki Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı? Kurban Bayramı 2024 ayın kaçında, ilk gün ne zaman? İşte ayrıntılar...

2/6KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI, NE ZAMAN BAŞLIYOR

KURBAN BAYRAMI'NA KAÇ GÜN KALDI, NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kurban Bayramı arefesi Diyanet takvimine göre 15 Haziran Cumartesi gününe denk geliyor. 4 gün süren Kurban Bayramı ise 16 Haziran Pazar günü başlayacak, 19 Haziran Çarşamba günü sona erecek.

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3/6KURBAN BAYRAMI GÜNÜ VE TARİHİ 2024

KURBAN BAYRAMI GÜNÜ VE TARİHİ 2024

AREFE GÜNÜ:15 Haziran Cumartesi
KURBAN BAYRAMI 1.GÜN:16 Haziran Pazar
KURBAN BAYRAMI 2.GÜN:17 Haziran Pazartesi
KURBAN BAYRAMI 3.GÜN:18 Haziran Salı
KURBAN BAYRAMI 4.GÜN:19 Haziran Çarşamba

4/6KURBAN KESİM BEDELİ 2024 NE KADAR

KURBAN KESİM BEDELİ 2024 NE KADAR?

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5/6KURBAN VEKALETİ NASIL VERİLİR

KURBAN VEKALETİ NASIL VERİLİR?

Kişi, kurbanını bizzat kesebileceği gibi vekâlet yoluyla başkasına da kestirebilir. Zira kurban, hac ve zekât gibi mal ile yapılan bir ibadettir; mal ile yapılan ibadetlerde ise vekâlet caizdir (Kâsânî, Bedâi‘, V, 67; Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 263-265; Remlî, Nihâyetü’l-muhtâc, VIII, 132). Nitekim Hz. Ali’nin (r.a.) şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Resûlullah (s.a.s.), develer kesilirken başında durmamı, derilerini ve sırtlarındaki çullarını paylaştırmamı emretti ve onlardan herhangi bir şeyi kasap ücreti olarak vermeyi bana yasakladı ve ‘kasap ücretini biz kendimiz veririz’ buyurdu.” (Buhârî, Hac, 120; Ebû Dâvûd, Menâsik, 19)

6/6Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı 2024 Kurban Bayramı ayın kaçında başlıyor Diyanet takvimi ile bayram tarihleri
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